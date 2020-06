NÉGOCIATION COMMERCIALE ARMÉE

Version espagnole. Traduction et adaptation

Nous l’affirmons sans ambages dans notre éditorial de ce jour: https://les7duquebec.net/archives/255951 Les préparatifs de guerre multiformes (commerciaux, financiers, monétaires, politiques, diplomatiques, militaires, viraux, rationnement, confinement, propagande nationaliste virale, etc) vont bon train partout dans le monde. Ce qui est différent aujourd’hui, par rapport aux années 2000 – 2019, c’est que ce ne sont plus des mercenaires djihadistes qui s’affrontent au service de leurs puissances bienfaitrices, ce sont les armées régulières des puissances impérialistes qui engagent le combat afin de préparer la voie à la piétaille – chair à canon prolétarienne – qui sera un jour appelée pour défendre la Patrie nationale en danger… du Déjà Vu, je sais. Bonne lecture. Robert Bibeau pour Les7duquebec.net

Le conflit impérialiste ouvre des phases avec une synchronie et une rapidité surprenantes. Ce que nous avons vu cette semaine en Méditerranée, entre les deux Corées, à Hawaï entre la Chine et les États-Unis, et entre l’Inde et la Chine a un élément commun inquiétant: bien qu’il s’agisse plus ou moins clairement de négociations commerciales, dans chacune d’elles, l’argument principal est la menace immédiate de la guerre.

La référence est le sommet entre les ministres chinois et américain des Affaires étrangères à Hawaï . Au milieu d’une escalade des tensions militaires, d’une nouvelle vague de sanctions américaines , de la restriction de l’accès de la Chine aux terres rares par les Américains … la réunion se termine en réaffirmant les engagements de « l’accord commercial de phase 1 » . En d’autres termes, des sanctions, des attaques tarifaires, des restrictions d’approvisionnement, des pressions militaires et même une stratégie nucléaire sont mises en place en fonction des résultats de la balance commerciale à court terme.

Encore plus sanglante est l’escalade des tensions frontalières entre l’Inde et la Chine. Après de longs et coûteux canons à tir réel et la mobilisation massive d’unités d’élite et de généraux étoilés , la tension a explosé, laissant près de 70 cadavres après un combat nocturne avec des bâtons et des pierres . Le massacre brutal a été suivi de nouveaux mouvements de troupes , d’hystérie médiatique et de foules nationalistes en Inde.

Pourquoi?

Pour révoquer les contrats de grandes entreprises chinoises et donner lieu à une renégociation de la balance commerciale d’une position de force qui touche la grande capitale chinoise et d’ éviter un blocage de la firmeTata qui pourrait conduire à la faillite de réduire le déficit commercial qui hante depuis longtemps une bourgeoisie indienne qui voit le château de cartes s’effondrer de sa puissance économique . (New-Delhi préfère engager les négociations commerciales alors que la Chine n’a pas encore terminée de déployer les « Nouvelles Routes de la soie » et pas encore cristalliser sa domination hégémonique sur le grand capital international (environ 2 000 multimilliardaires) NDT)

Et ce n’est pas différent avec la montée des tensions entre les deux Corées. Aujourd’hui même, le Nord a commencé à déplacer des troupes vers la zone démilitarisée . Hier, l’armée sud-coréenne a menacé ceux du Nord de « leur faire payer le prix » s’ils prenaient « une véritable action militaire ». La presse du régime des Kim n’a pas manqué :

Le journal officiel de la Corée du Nord a déclaré jeudi que la démolition cette semaine d’un bureau de liaison intercoréen n’était qu’un début, avertissant qu’il pourrait y avoir des mesures de représailles supplémentaires contre la Corée du Sud qui pourraient aller « au-delà de l’imagination ». La Corée du Nord s’en prend presque quotidiennement à la Corée du Sud ces dernières semaines pour des tracts de propagande contre Pyongyang envoyés du Sud. Il a promis de traiter Séoul comme un ennemi, de couper les lignes de communication transfrontalières et même de faire sauter un bureau de liaison conjoint au début de la semaine.

La réalité?

Les Kim tentent de s’affirmer comme un danger géostratégique pour avoir quelque chose à mettre dans la balance et de renégocier les sanctions que les États-Unis ont renouvelées pour une autre année aujourd’hui . Ils se rendent compte que la Corée du Sud n’a pas d’autonomie vis-à-vis des États-Unis pour pouvoir débloquer la situation … et en recherchant un dialogue direct avec Wahington méprisant Séoul, ils donnent aux États-Unis la possibilité d’ augmenter leur présence militaire . Les Kim et Trump jouent ainsi un étrange jeu collaboratif qui exacerbe les contradictions entre les intérêts impérialistes sud-coréens et américains (le véritable enjeu dans ce conflit tordu – la Corée du Sud devenu une puissance impérialiste voudrait se rapprocher de Pékin et prendre la place de la Corée du Nord sous l’aile de la Chine bientôt hégémonique. NDT). Par conséquent, la friction entre l’armée américaine et la Maison Bleue , qui se trouve dans une position de plus en plus difficile, augmente pour atteindre ces objectifs. Des objectifs qui n’ont rien à voir non plus avec la « paix » (sic), mais avec l’ avancée vers une zone de libre-échange avec la Chine qui compense les difficultés croissantes d’accès aux marchés des USA et du Japon.

En Méditerranée, le jeu est encore plus dangereux car il est plus solide et sordide. La Grèce est dans une offensive diplomatique signant des accords de délimitation de la mer avec Israël , l’ Egypte et l’ Italie sur la base de la promesse à chacun d’une part dans l’exploitation des hydrocarbures que les Turcs semblent avoir trouvé … tout en promouvant une position « au-delà des déclarations » contre la Turquie dans l’UE et présente avec fanatisme ses projets de réponse militaire à la prospection turque .

La Grèce sait qu’il est difficile de compter militairement sur l’Italie en ce moment. Une autre chose est la France, qui a déjà eu un « incident » avec la marine turque sous « enquête » de l’OTAN . Et bien sûr Israël et l’Égypte, qui pour leurs propres raisons – non moins impérialistes – ont pour priorité de freiner l’expansionnisme turc et, comme la France , se battent intérieurement contre les « Frères musulmans » – appelés Hamas en Palestine – parrainer par Ankara.

En d’autres termes, la situation en Méditerranée est loin d’être pacifiée avec le démembrement de la Libye (et la liquidation de la Palestine. NDT). Le capitalisme turc ne tient pas à ses frontières – comme aucun gouvernement turc depuis plus d’un siècle – et il ne trouve même pas de palliatifs. Trouver des applications de capitaux faciles et immédiatement rentables telles que les hydrocarbures sous-marins peut donner vie au capital turque et donc signifier la survie d’un régime déjà fortement touché qui ne dépend que de ses succès militaires pour trouver des marchés et des opportunités pour son capital national.

Un problème universel

Dans chacun des exemples précédents, nous voyons comment le besoin d’accès aux marchés, aux capitaux et aux opportunités d’investissement est le moteur direct de l’escalade indéniable de la guerre mondiale. Nous sommes déjà dans une phase de «négociation armée» qui menace continuellement de sortir des frontières et des régions entières jonchées de cadavres. La guerre inter-impérialiste a cessé d’être quelque chose de périphérique, engageant plus ou moins les grandes puissances, pour devenir un argument commercial, sinon le principal argument des puissances régionales et mondiales. Le marché mondial fonctionne de plus en plus ouvertement comme une version sadique des chaises musicales (c’est celà la mondialisation de l’économie capitaliste, qui souhaite la « démondialisation » de ce mode de production devra y mettre fin. NDT). S’il y a trente ans, ce sont des pays comme la Somalie ou le Soudan, qui ont été laissés de côté et il y a cinq ans le Venezuela, maintenant nous allons vers la Turquie, (l’Afghanistan, les pays du Golfe persique, le Yémen, etc. NDT).

C’est le même système qui fait la guerre à nos conditions de vie et de travail, celui qui joue à la corde raide, mettant en danger la vie de millions de personnes (rationnées et confinées, tétanisées, et révoltées. NDT). C’est pourquoi faire face à l’ appauvrissement déjà en cours et se placer dans la perspective globale de la guerre, (et de la résistance à cette guerre virale ou autrement. NDT) c’est la même chose.