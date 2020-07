Dans le dictionnaire Le Robert, LA PROPAGANDE est décrite comme ceci:

Action exercée sur l’opinion pour l’amener à avoir et à appuyer certaines idées (surtout politiques).

Je vous donne un exemple: «Armes de destruction massive!». Il y a eu un million de morts après ces simples mots inoffensifs. Maintenant, en 2020, avec tous nos systèmes ultramodernes de communication, c’est tellement facile de tromper l’opinion. L’opinion, c’est vous et moi, confortablement assis dans nos salons bombardés d’informations à journée longue!

Un avion tombe et on nous dit que c’est les Iraniens qui ont tiré sur leur propre avion?!? Peut-être? Permettez-moi d’avoir des doutes. À mon âge, j’en ai vu d’autres!

Quand j’étais en grève au CN dans les années soixante, le gouvernement fédéral avait passé une loi nous obligeant de retourner au travail. On avait refusé de rentrer. Rien ne bougeait. Mais dans nos médias de ce temps là, ils nous montraient des trains qui roulaient un peu partout et des ouvriers qui rentraient à l’usine. C’étaient des films d’archives. Mais l’opinion y croyait! C’était un acte démoralisateur qui a mis fin à notre grève, légale et démocratique!

Dans les années quatre-vingt, j’étais en grève à GM. Les médias, en bloc, ont annoncé qu’on gagnait déjà soixante dollars de l’heure. À ce moment là, on ne gagnait que douze dollars de l’heure! Mes voisins me regardaient de travers car ils ont presque tous cru ce qu’ils entendaient aux nouvelles!

Imaginez en 2020, ce qu’on peut faire croire à la population. Il n’y a pas de limites! Avec (preuves?) à l’appui?!?

John Mallette

Le Poète Prolétaire