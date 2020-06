Chronique de la pandémie et du confinement en France

Par Jean-Marc Rehby. Titre original de la vidéo : Coronavirus, chronique d’un désastre annoncée.

Chers lecteurs quand vous en aurez plein votre besace des reporters et des journalistes limaces, des ministres et des experts stipendiés, à la solde des médias propriétés du grand capital mondial, je vous recommande d’écouter les praticiens du quotidien. Ceux qui n’ont aucun intérêt financier dans l’affaire et qui ne cherche qu’à accomplir leur métier. Jean-Marc Rehby, médecin généraliste depuis 47 ans dans la région de Lille en France fait état de ses constats et de ses interrogations de bon sens pratique. La lumière sur un désastre en France qui s’est étendu à l’ensemble de la planète.