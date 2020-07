QUAND LE TERRORISME N’EST PAS DU TERRORISME

«Quand l’armée des Blancs

se bat contre les Indiens et gagne,

les Blancs disent que c’est une grande victoire,

mais s’ils perdent, ils appellent ça, un massacre!»

Chiksia, Grand Chef des Shawnee

.

C’est le cinquième anniversaire de l’attaque terroriste chez CHARLIE HÉBDO à Paris. Vous vous en souvenez? C’était terrible, n’es pas?

La Première Guerre Mondiale a commencée par un assassinat. Un million de soldats sont morts sans savoir pourquoi? C’est payant une guerre mais pas pour tout le monde. Naturellement, les riches sont devenus plus riches et les pauvres, plus pauvres.

Un président américain ordonne un assassinat d’un religieux musulman. Ce qui soulève l’indignation dans le monde musulmane et déclenche une vague d’hostilité devant la domination des Blancs Chrétiens qui se croit au dessus de ce genre de meurtre gratuit.

Supposons maintenant que le président iranien aurait ordonné l’assassinat du Pape. Imaginez la tôlé des Chrétiens Blancs et les cries de vengeance! On aurait appelé cela du … terrorisme!

John Mallette

Le Poète Prolétaire