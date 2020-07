Un regard réaliste sur la République du CHAZ (Seattle)

Par Brandon Smith − Source Alt-Market.com

Il est difficile de construire une société. Bien que les gens aient tendance à s’adapter naturellement aux formes d’ordre social, ces systèmes fonctionnent généralement mieux en tant que petites tribus, et non en tant que collectifs massifs. Même lorsque tout le monde est d’accord sur des objectifs particuliers, comme la vie, la liberté et la recherche du bonheur, ils ont encore souvent des conflits sur la façon d’atteindre ces objectifs. Les petits groupes ont de meilleures chances, les petits groupes de bénévoles ont encore plus de succès, pour autant qu’ils suivent un certain ensemble de lignes directrices. Le tribalisme est l’état naturel de l’humanité, mais de nos jours, il est traité comme un concept tabou, surtout par la gauche politique.

Ensuite, il y a l’aberration toujours présente, à savoir que 1 à 5% de toute population a des qualités narcissiques et sociopathiques inhérentes. Ces personnes rendent presque impossible la conclusion d’un accord sur quoi que ce soit. Ils tiennent le monde en otage en sabotant la paix et la résolution jusqu’à ce qu’ils obtiennent exactement ce qu’ils veulent. Parfois, ce qu’ils veulent n’est rien d’autre que le chaos et la destruction totale. Dans d’autres cas, ils rêvent en grand, avec des notions de domination et de divinité.

Si vous voulez savoir à quoi ressemble réellement une société basée sur la narcopathie, c’est facile ; il suffit de regarder les mouvements communistes dans la Russie stalinienne ou la Chine de Mao, ou encore les creusets de justice sociale dans Facebook et Twitter ? Et n’oublions pas la dernière expérience narcopathique dans la région autonome de la « République de la CHAZ« à Seattle.

Les grands médias voudraient vous faire croire que la CHAZ est une utopie progressiste en plein essor où les gens vivent en harmonie et à l’abri de la police. Cependant, il n’a pas fallu longtemps avant que la nation Social Justice Warrior (SJW) « autonome » de la CHAZ ne devienne la risée des internautes, qui ont suivi leurs exploits maladroits avec autant de joie que d’ahurissement.

Lorsque votre société est immédiatement prise d’assaut par des « seigneurs de la guerre », rappeurs à faible budget et aux talents limités, lorsque vous êtes à court de nourriture et que vous devez commander des pizzas Dominos livrées quotidiennement à votre frontière sud et que des citoyens vous supplient de leur donner des produits végétaliens à base de soja, et lorsque des gens sont attaqués par la foule pour des « graffitis non autorisés » sur le mauvais terrain après que cette foule ait déjà saccagé le quartier, il y a certainement de la place pour l’amélioration.

Il y a déjà des hypocrisies étonnantes qui découlent de cette CHAZ, notamment le fait que les manifestants ont rapidement placé des barrières et des clôtures tout autour de la zone des six blocs pour empêcher les gens qu’ils n’aiment pas d’entrer. Apparemment, Antifa et BLM sont maintenant de fiers partisans de la construction de murs. Mais deux de mes exemples préférés se sont produits ces derniers jours, notamment celui de l’homme qui s’est glissé dans la CHAZ et a commencé à leur prêcher des versets bibliques dans la rue. Cet incident devrait vous dire la moitié de ce que vous devez savoir maintenant sur le culte de la justice sociale.

L’homme a immédiatement été pris à partie par une foule de gauchistes en colère, sa vie a été menacée, il a été attaqué et battu, son téléphone volé. Dans la vidéo de l’attaque, on peut clairement voir l’un des citoyens de la CHAZ qui tente de mettre l’homme dans une prise d’étranglement ; je suppose que « Je ne peux pas respirer… » était une devise temporaire.

Ce qui est si intéressant dans cette situation pour moi, c’est que le prêcheur leur faisait exactement ce qu’ils font aux autres – Se mettre en face d’eux, leur faire passer un message de croyance, refuser de partir même si personne ne veut de lui, et leur réaction a été de faire taire l’homme en utilisant la violence. La fraude puritaine des Antifas et de BLM n’a jamais été aussi évidente. Lorsque votre foule réside dans les médias et sur Twitter, vous pouvez utiliser la culture de l’annulation pour terroriser les gens et les réduire au silence. Mais, dans le monde réel, ces choses n’ont aucun sens, et donc, pour traiter avec des personnes tenaces, vous devez soit les laisser parler, soit utiliser la force.

Bienvenue dans le monde réel, CHAZ…

Le deuxième incident a été leur tentative de planter un jardin alimentaire dans la CHAZ. Je vais laisser une photo du jardin parler d’elle-même :

Maintenant, ce jardin nous raconte l’autre moitié de l’histoire sur les types de personnes auxquelles nous avons affaire ici. Je n’étais pas présent lors de la planification et de la création de ce jardin, mais je peux imaginer exactement ce qui s’est passé.

La communauté s’est réunie en un immense troupeau largement désorganisé pour discuter des plans et des doléances. En tant qu’intellectuels, ils aiment parler sans fin de ce qu’il faut faire, sans avoir d’expertise sur la façon de faire bouger les choses. Quelqu’un a soulevé la question de l’alimentation, réalisant que s’ils veulent être « autonomes », ils devraient commencer à produire des produits de première nécessité d’une manière ou d’une autre. Comme personne parmi les centaines, voire les milliers de personnes présentes à la réunion ne savait comment cultiver des aliments, ils ont écouté la première personne qui a affirmé pouvoir y parvenir.

Cette personne s’est ensuite rendue au Home Depot le plus proche où elle a acheté une cinquantaine de plantes pré-cultivées, car la culture à partir de graines est plus aléatoire et elle n’avait de toute façon aucune idée de la manière de procéder. Puis, ils se sont rendus dans un parc avec une vision, une image grandiose dans leur esprit d’un vaste jardin d’abondance qui allait nourrir la communauté pendant des années.

Ils ont ensuite commencés à planter ce jardin et ont rapidement réalisé que l’herbe du parc allait envahir et voler tous les nutriments de leurs plantes. Ils demandent donc à une poignée de personnes de creuser le gazon pour atteindre le sol en dessous. Les jeunes hommes, faibles et pâteux après des années de produits à base de soja, ont essayé de toutes leurs forces de arracher le gazon du sol, mais en vain. Ils se rendent compte qu’il est difficile de creuser et de labourer le sol.

L’un d’entre eux sonne dans « Ça craint, pourquoi devons-nous faire ça ? N’est-ce pas censé être l’anarchie ? Je ne me sens pas libéré en ce moment, je me sens en sueur et ennuyé… »

Un autre travailleur acquiesce : « Oui, il doit y avoir un moyen plus facile. Regardons YouTube pour avoir des idées… »

De la pensée à l’action, il n’y a qu’un pas. Et ils ont rapidement découvert une variété infinie de vidéos éducatives, dont la moitié sont réalisées par des idiots comme eux. Une des vidéos leur a dit de poser du carton sur l’herbe, puis de la terre dessus. Ils ont immédiatement passé le quartier au crible et pillé les abris de nombreux clochards. Ils les ont disposés sur l’herbe. Ils se sont aussi aventurés dans le pays voisin, les États-unis d’Amérique, où le terreau est abondant.

Ils ont acheté cette abondance avec de l’argent emprunté à leurs parents, puis étalé 10 cm de terre sur le carton, posé les plantes en pot par-dessus et voila ! Un jardin dont n’importe quel paysan serait jaloux ! Et puis la population des sans-abri s’est présentée pour réclamer leurs cartons. Dur retour à la réalité.

Cela me rappelle le livre « Defiance » de Nechama Tec, sur les partisans qui ont fui dans les forêts bélarussiennes pour se cacher de l’occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale (le film « Defiance » est basé sur le même livre). Le livre décrit combien de partisans et de Juifs de la communauté étaient des étudiants, des professeurs et des universitaires. Ces personnes ont réalisé après quelques jours qu’elles n’avaient aucune compétence utile et aucune connaissance de quoi que ce soit en rapport avec la survie. Après avoir été au sommet de la société, pendant la crise, ils se sont retrouvés au bas du totem. Ils étaient essentiellement inutiles, tandis que les fermiers et les mécaniciens de la classe ouvrière prenaient la tête du mouvement.

Cela me rappelle également qu’après la révolution bolchevique, les communistes ont fait fuir ou ont tué la plupart des ingénieurs, des mécaniciens, des agriculteurs et des autres producteurs de la société russe. Les bolcheviks n’ont survécu que parce que les sociétés occidentales leur ont envoyé des experts pour les aider à reconstruire leur base manufacturière (mais c’est une discussion pour une autre fois).

Le fait est que si vous ne savez pas comment produire, vous ne pouvez pas construire une société. C’est aussi simple que cela. Les habitants de la CHAZ me semblent être des yuppies passionnés par leur iPhone, issus pour la plupart de familles de la classe moyenne supérieure. Quand tout ce que vous avez fait dans votre vie est de parler de la théorie à l’université et que toutes vos connaissances proviennent de Reddit, l’idée de passer à l’application doit leur être vraiment étrangère. L’idée de construire réellement une chose doit être d’origine intergalactique pour eux.

Lorsque les gens ne comprennent pas comment les produits de première nécessité fonctionnent ou comment ils sont fabriqués, lorsqu’ils ne comprennent pas comment la nourriture se retrouve dans leur assiette, ils n’ont généralement aucun respect pour les personnes qui rendent ces choses possibles. Et je dois vous avertir, vous les acteurs de la CHAZ, la plupart des gens qui rendent votre vie possible ont des maisons dans ce qu’on appelle le « pays oublié », et ils sont conservateurs.

Il est intéressant de noter que lorsque les gens choisissent de vivre de manière plus autonome ou y sont contraints par les circonstances, ils ont l’habitude de s’éloigner également des fantasmes socialistes. Ils abandonnent leurs problèmes du premier monde et leurs notions de politique identitaire lorsqu’ils réalisent à quoi ressemble la VRAIE lutte. Et ils commencent à s’intéresser à des concepts comme le mérite, et à conserver la valeur de leur travail au lieu de la donner à des gens qui ne la méritent pas. Ils commencent à agir comme des conservateurs.

Donc, je ne veux pas nécessairement que la République de la CHAZ échoue. En fait, j’aimerais que ces personnes se battent pour essayer de mettre en place une communauté ou une « tribu » concrète et autonome. Pourquoi ? Parce qu’il y a une chance qu’ils basculent de l’autre côté en appréciant les réalisations des communautés et des individus conservateurs qui font déjà ces choses régulièrement. Peut-être même qu’ils se convertiront à « l’extrémisme de droite » ; c’est là que se trouvent tous les vrais hommes, et on s’y amuse plus. La gauche est nulle pour construire des choses parce que sa mentalité est une mentalité de théorie et jamais d’application. Tout ce qu’ils savent, c’est comment démolir les choses ; ils n’ont pas la capacité de créer.

Et pour montrer aux gens de la CHAZ que je ne parle pas comme eux, je vais leur donner quelques conseils sur la façon de démarrer en tant que producteur. Par exemple, l’image ci-dessous montre à quoi ressemble un VRAI jardin :

J’ai sculpté cette nouvelle parcelle de jardin dans les bois ce printemps. Il a fallu environ un mois pour tout faire. Il a fallu couper des arbres et j’ai dû enlever les souches en exposant les racines avec une pelle et en coupant ensuite les racines pivotantes avec une scie adaptée. Le terrain a été nivelé au mieux à l’aide d’un tracteur, que j’ai dû apprendre à conduire au préalable. J’ai ensuite construit les parterres surélevés, je les ai mis en terre, j’ai creusé et retourné toute la terre des parterres. Huit pouces de terre fraîche, un mélange de terre de rempotage et de terre végétale, ont ensuite été placés dans les lits.

Les lits étaient entourés de copeaux de bois pour empêcher la croissance des mauvaises herbes. J’ai planté des graines qui, je le sais par expérience, poussent très bien dans le climat plus frais du Montana. J’ai également construit une haute clôture autour du jardin et j’ai ensuite pulvérisé un répulsif à chevreuil à base d’ail pour empêcher les animaux d’essayer de sauter la clôture et de détruire les plantes pendant leur croissance. Les cultures de base dans ma région sont à base de racines, comme les pommes de terre, les oignons, les carottes, etc.

Je plante en utilisant des semences et des pommes de terre que j’ai gardées de ma récolte de l’année précédente, mais je dois aussi puiser dans les semences que j’ai achetées. J’aimerais éventuellement planter complètement à partir de semences que je garde de mes propres cultures.

Ce processus nécessite de nombreuses saisons d’expérience pour devenir compétent. Ce n’est pas facile. Ce n’est pas simple. Il faut travailler dur, et parfois on échoue quand même. Cela signifie que vous avez besoin de stratégies de secours. Je suis également devenu un chasseur passionné et j’ai l’impression d’avoir enfin maîtrisé le pistage et la traque. Voici une image du mâle que j’ai tué lors de la dernière saison de chasse :

Et, si le jardinage et la chasse peuvent mettre de la nourriture sur la table, vous devrez peut-être aussi produire des articles que les gens sont prêts à troquer pour obtenir des produits et des services que vous ne pouvez pas fournir vous-même. Voici un coffre en cèdre que je viens de construire à la main la semaine dernière. De tels produits pourraient être commercialisés sur un marché ouvert.

Vous voyez, la réussite d’une communauté dépend des individus qui la composent. Chaque personne doit apporter avec elle autant de compétences uniques qu’elle le peut, qui renforcent la force de la tribu. Le commerce est vital, et le marché libre du troc doit pouvoir prospérer, sinon les gens ne seront pas incités à faire le moindre effort et votre société mourra.

J’ai lu aujourd’hui que la République de la CHAZ envisageait de changer son nom en « CHOP » afin de préciser qu’elle n’a pas l’intention de faire sécession des États-Unis. Je pense que ce changement d’avis est peut-être dû au fait que les habitants et les militants de la région commencent à se rendre compte de la difficulté de cette entreprise d’autosuffisance. Lorsque vous déclarez que vous construisez une zone autonome, c’est un engagement à vie et une lutte acharnée. Lorsque vous déclarez que vous ne faites que protester, vous pouvez partir quand vous voulez et prétendre avoir gagné la journée.

J’espère que les habitants de la CHAZ n’abandonneront pas leur objectif de créer une société suffisante, du moins pas encore. Ils n’y sont que depuis une semaine environ, et ce n’est pas assez pour qu’ils puissent vraiment se rendre compte des efforts et des compétences nécessaires pour devenir productifs. Peut-être sortiront-ils de la CHAZ avec un nouveau respect pour l’idéal conservateur ? Qui sait…

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone