PRINCE HARRY

Il va falloir ouvrir la constitution canadienne pour permettre une dérogation? Ça serait une bonne idée ! Le Québec qui n’en fait pas partie actuellement pourrait suggérer quelques éléments juteux à ce torchon trop vite accepté par les autres provinces.

On pourrait même exiger l’élimination de la monarchie entièrement ! Et remplacer le Gouverneur Général par un Président qui ne ferait pas autre chose que gouverner! On garderait le Premier Ministre comme administrateur de l’appareil gouvernemental et pour répondre aux questions au parlement.

Enfin on aurait un système fonctionnel et plus rapide sans être obligés d’aller quémander l’approbation de la Reine d’Angleterre. E nfin, on serait vraiment un pays et non pas la risée de toute la planète, surtout des Américains qui n’ont jamais compris notre système. Le comprenez-vous?

John Mallette

Le Poète Prolétaire