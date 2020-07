« NON » au vaccin obligatoire

Le problème est que ce vaccin n’est pas encore au point – tout le monde le dit : il est impossible de fabriquer un vaccin en 3 mois.

au point – tout le monde le dit : il est impossible de fabriquer un vaccin en 3 mois. Testé sur des macaques, il a donné des résultats très mitigés .

. Et surtout, ce vaccin n’a pas encore été testé sur des êtres humains, en chair et en os. Mais malgré tout ça, la France, avec 3 autres pays, se sont déjà engagés à acheter 400 millions de doses, pour 1 milliard d’euros environ ! Le patron du laboratoire Astrazeneca prévoit de livrer ce vaccin en octobre prochain , pour une vaccination de masse à l’automne. Pire, on vient d’apprendre par une dépêche de l’agence de presse Reuters que ce vaccin qui est destiné aux Français et aux autres citoyens européens contiendra des cellules génétiquement modifiées (OGM)[10]. La Commission européenne s’apprête même à changer la réglementation pour que les procédures de validation de ce vaccin-OGM soient plus rapides ! Bien entendu, si on était sûr à 100% qu’un vaccin pouvait être inoffensif et qu’on savait qu’il pouvait sauver des millions de vies comme ses promoteurs le laissent penser… … bien sûr ce serait une bonne chose. Mais pour l’instant, ce vaccin est encore très loin d’avoir prouvé son efficacité et son absence de dangerosité ! Ce sera vous et moi les cobayes de ce vaccin fabriqué à la hâte !!! Sur les macaques testés, les singes vaccinés faisaient moins de pneumonie, mais ils n’étaient pas protégés de l’infection !!! [11]. Ils continuaient à être contaminés… et PIRE, à contaminer les autres. On n’a aujourd’hui AUCUNE preuve que ce vaccin puisse protéger qui que ce soit d’ un virus dont on ne connaît presque rien ! Mais pour le laboratoire qui le fabrique et l’a déjà pré-vendu à l’Union européenne, pas question de perdre du temps : Dans quelques semaines, dès le mois de septembre ils auront “fabriqué déjà plusieurs dizaines de millions de doses”[12]. Et ils envisagent de “livrer des millions de doses à partir des mois d’octobre/novembre”. Un vaccin conçu et fabriqué en quelques semaines ? C’est du JAMAIS vu. Jamais un vaccin n’aura été développé et mis sur le marché aussi rapidement . C’est d’ailleurs ce que dit le Dr Mike Ryan, directeur exécutif de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) [13] : « On a appris beaucoup de choses sur la vaccination de masse, et s’il y a bien une chose plus dangereuse qu’un mauvais virus, c’est un mauvais vaccin . Nous devons être très très prudents dans le développement d’un produit qu’on va injecter potentiellement à la majorité de la population mondiale ». Bien sûr, le coronavirus a semé la panique en Europe et tué plusieurs dizaines de milliers de personnes, et il faut tout faire pour éviter que ce virus sème à nouveau la terreur… … mais la décision de vacciner des millions de gens aussi rapidement paraît insensée . C’est ce que dit le célèbre immunologiste Dr Antony Fauci, qui a eu la tâche difficile de conseiller le président Donald Trump : « La pire chose qu’on puisse faire est de vacciner quelqu’un pour le protéger d’un virus… et au final d’aggraver son état”. Voilà la première raison de mon inquiétude : dès cet automne, des millions… voire des dizaines de millions de personnes vont probablement recevoir une INJECTION d’un vaccin sur lequel on n’a aucun recul . Un vaccin qui est censé agir directement sur votre système immunitaire , une des fonctions les plus complexes du corps humain. On l’a vu précisément avec le Covid-19 : quand le système immunitaire se détraque comme avec les orages de cytokines… cela peut conduire à la mort. Pendant des mois, cette pandémie mondiale nous l’a rappelé : il faut être très humble face à la Nature. Il y a des choses qu’on ne comprend pas, qu’on ne maîtrise pas. Pendant des mois, les plus grands experts, infectiologues ou virologues se sont penchés sur ce virus… … sans jamais être capable de prédire ce qui allait se passer. … sans avoir la moindre idée de la manière de le stopper. … sans trouver la moindre piste pour le traiter. La seule action qui a été efficace sur le plan sanitaire est un vieux réflexe , qu’on pratiquait au Moyen-Âge face aux grandes épidémies : on isolait les lépreux et les pestiférés. Mais les avancées scientifiques dans tout ça ? AUCUNE. RIEN. ZÉRO. Et on nous dit aujourd’hui qu’une équipe de chercheurs de l’université d’Oxford a trouvé la clef pour stopper ce virus avec un vaccin développé en quelques semaines ?? Ce serait trop beau ! Les vrais experts n’y croient pas, moi non plus. Et pourtant, le pire risque bien d’arriver. La deuxième raison de mon inquiétude : c’est qu’on risque de ne pas avoir le choix. Oui, les autorités de santé pourraient très bien rendre ce vaccin OBLIGATOIRE . Pour le moment, une telle décision n’est pas légale. Mais la Direction Générale de la Santé dit déjà les choses très clairement sur LCI : Vous avez bien lu : AUCUNE PISTE N’EST ÉCARTÉE [14]. Après la crise que nous venons de traverser, ils sont capables d’imposer les mesures les plus folles. Ils invoqueront l’ état d’urgence sanitaire. Même si on n’a aucun recul sur ce vaccin Même si on ne sait pas si le virus va “revenir” Et, je le crains… même si on n’est pas d’accord pour se faire vacciner. Voilà pourquoi je vous invite à signer cette pétition pour éviter que, dans quelques semaines, on nous impose de force un vaccin.