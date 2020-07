Un scientifique canadien brise le silence sur l’esbroufe du covid-19

Les gouvernements des riches s’emmêlent et s’entremêlent dans la toile de mensonges qu’ils ont tissés à partir des supputations de l’OMS, d’entreprises pharmaceutiques milliardaires et d’universitaires stipendiés… non sans l’appui de la petite bourgeoisie – chien de garde du système déclinant. Heureusement, l’imposition du confinement policier meurtrier a motivé certains scientifiques à briser le silence de connivence et à prendre la parole pour démasquer cette frauduleuse pandémie et les ridicules simagrées de distanciation sociale (sic). Comme ce chercheur canadien l’affirme, nous pensons que c’est dans l’adversité qu’il faut se regrouper et resserrer nos liens sociaux solidaires. Merci à Denis Rancourt pour son courage. Robert Bibeau. Éditeur. Les7duquebec.net.