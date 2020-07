L’École Ivoirienne désespérée

Vétusté des infrastructures et surcharge dans les bas quartiers

Parler de l’école ivoirienne aujourd hui, c ‘est poser une Équation à double inconnus: ;a Formation au rabais des formateurs, les infrastructures vétustes dans les quartiers précaires et la cherté des ouvrages scolaires dans les nombreux villages et les bidonvilles à ciel ouvert qui jonchent les grandes agglomérations que sont Abidjan, Bouake, San Pedro , Gagnoa etc.

L’école pour tous est le Slogan du Gouvernement du Président Alassane Ouattara mais à y voir de Près , ce Slogan n’ est pas effectif dans des Milieux Ruraux et certains quartiers des Banlieues , comme cités plus haut. DES fois, les Enseignants et leurs élevés se contentent , comme sur ces photos en illustration, de classes de fortune à la merci des intempéries dans des Milieux Ruraux. Quand existent des Classes un peu aux normes , elles sont vétustes et l’absence de commodité appropriée , ne favorise pas un Encadrement scolaire de premier choix. Dans ce Décor insalubre, ces classes surchargées peuvent voir des Effectifs de quatre vingt dix à cent élèves par classe dans des lycées de Treichville, Abobo , port bouet, Yopougon pour ne citer que ces Cas, à Abidjan, en pleine capitale Économique.

Les ouvrages , on en parle pas. Très Souvent des Élèves de milieux défavorisés se retrouvent sans manuels scolaires durant toute l'année scolaire. Le Gouvernement , décidé à y remédier préfère poser des actes de propagande devant les caméras de la Télévision publique , tous les soirs , dans le journal parlé de 20 heures. L'inquiétude des Parents d'élèves en ce moment de Covid 19 , est plus préoccupante. Puisqu'après les Examens de Fin d'année dans le Primaire et le secondaire, il faut retourner dès Septembre sur les bancs des Ecoles municipales et des Milieux Ruraux.