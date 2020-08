LES JEUX OLYMPIQUES DE JUPITER 1ER

Normal pour un demi-dieu !

Et du pipi de chat ► Un demi-dieu et du pipi de chat…

Donc, notre Zident trépigne pour avoir ses Jeux Olympiques à Paris en 2024 ;

Lors des derniers Jeux Olympiques de Rio, la Nation Mohawk avait rédigé un article pour que ces derniers JO soient bien les derniers et que j’avais intégré et analysé dans ce billet de blog le 16 août 2016 car en appui du « Temps de l’Évolution » de Gustavo Esteva » il me permettait d’affirmer que Nul ne serait « Chef » de ce Changement qui vient ;

Rio les derniers Jeux Olympiques…

Mohawk Nation News | 15 août 2016 | URL de l’article original en anglais ► http://mohawknationnews.com/blog/2016/08/15/rio-last-olympics/



Traduction Résistance 71

Ces jeux seront les derniers jeux olympiques. Fini la compétition d’athlètes élitistes par des sports chers et élitistes que ne peuvent plus s’offrir que les grandes entreprises multinationales. Les nazis ont inventé le rituel olympique, utilisant l’aigle comme symbole principal. Les sports sont sélectionnés afin de mettre en avant l’image de la voie fasciste alors que la matrix entrepreneuriale ravage et estropie le monde. L’armée brésilienne jette les pauvres à la rue afin de faire de la place pour les infrastructures olympiques, mais la terre et l’eau sont laissées toxiques et putrides dans l’après jeux.

Les JO de Rio sont un désastre ! Les athlètes américains sont détroussés sous la menace d’armes (NdT : comme ce judoka belge agressé et détroussé sur Copacabana après sa breloque de bronze…).

Des algues et des super-bactéries infestent les piscines olympiques et autres endroits de compétitions et de repos. Des athlètes souffrent de graves infections intestinales. Certains ne peuvent même pas entrer en compétition. La plupart des athlètes russes ont tiré leur révérence par bonheur, victimes du jeu du pouvoir politique.

Les racketteurs en chef du CIO sont cuits ! Les gens finalement voient la farce et l’escroquerie que sont en fait les Jeux Olympiques. Plus de propagande bien huilée, plus de prétention “d’unir les peuples”. L’”exceptionnalisme américain” est une farce, une vaste fumisterie !

Les Brésiliens ne sont probablement pas triste de cela, eux qui ont la facture à payer. Les JO de Montréal* [de 1976] ne sont toujours pas finis de payer et ne le seront jamais ! Toutes les guerres sont les guerres des banquiers et tous les JO sont les JO des banquiers. Le fascisme (NdT : dans la plus pure définition mussolinienne à savoir la “fusion de l’État et de la grosse entreprise”…) est en ferme contrôle des Jeux Olympiques. Les tribunes sont vides à Rio parce que très peu de gens peuvent se permettent les prix d’admission exorbitants, ils ne peuvent même pas voir les athlètes pataugeant dans une eau verte des plus glauques. Ce spectacle est une farce.

De nouveaux véritables JO devraient être créés sur un modèle de durabilité environnementale. Le premier match/jeu de tewaraton [lacrosse] fut joué entre les animaux à quatre pattes et les animaux ailés. Aujourd’hui, un petit nombre se promeut et s’enrichit sur le dos du grand nombre.

Les Jeux Olympiques sont l’opium des masses (NdT : nous dirions la grande messe de la société du spectacle ayant atteint un stade de décrépitude avancé..).

À la lecture du dernier article de la Nation Mohawk « The Perfect Race » ► La race parfaite ! Par Mohawk Nation News et je rajoute mon grain de sel… on comprend que si la Nation Exceptionnelle et Indispensable est bien une farce, et une vaste fumisterie, pour autant elle continue d’étendre ses tentacules sur le Monde. Donnant raison à Henry Kissinger qui affirmait le 1er juillet dernier que « L’idée de dominer le Monde était dans l’ADN des États-Unis » et effectivement à lire CECI et CELA on comprend que ce n’est nullement le moment de mollir !

*JO de Montréal – 1976 ► http://www.slate.fr/story/121689/stade-olympique-mauvaise-conscience-de-montreal Une dette de 1,5 milliard Alors que Rio de Janeiro se mettrait presque à regretter d’avoir accepté de devenir une cité olympique au regard de la crise financière qui étrangle le Brésil et des critiques qui s’abattent sur elle, Montréal reste, quarante ans plus tard, à tort ou à raison, un marqueur de l’histoire de l’organisation des Jeux olympiques, une sorte d’exemple ou de symbole de ce qu’il n’aurait pas fallu faire.

Et donc, Jupiter 1er lui veut ses Jeux Olympiques !

Et à domicile ! Normal pour Jupiter me direz-vous ! D’ailleurs, voici le Logo promotionnel qui ressemble comme 2 gouttes d’eau AU symbole de Jupiter ;

La ville de Paris se rapproche de l’obtention de l’organisation des Jeux olympiques 2024 après la décision de Los Angeles de présenter sa candidature pour ceux de 2028. Le président de la République Emmanuel Macron s’est « réjoui » ce mardi 1er août d’une « étape très importante ». Le chef de l’État « reste très engagé pour faire gagner la candidature de notre pays avec tous les Français, les sportifs, les collectivités et l’ensemble des partenaires engagés dans cette candidature », a souligné la présidence française dans un communiqué. Emmanuel Macron, qui « a pris acte de la décision de Los Angeles de présenter sa candidature pour 2028 et de trouver un accord avec le Comité international olympique (CIO) et Paris », s’est entretenu lundi avec le président du CIO Thomas Bach, a-t-elle ajouté. Lire l’intégralité de l’article sur Le Point ► http://www.lepoint.fr/sport/jeux-olympiques-macron-se-rejouit-pour-paris-2024–01-08-2017-2147302_26.php

Et sur toujours sur Le Point vous pouvez lire ceci ► http://www.lepoint.fr/sport/jeux-olympiques-a-paris-faut-il-vraiment-se-rejouir-29-07-2017-2146757_26.php

NdJBL ► Ce 1er décembre 2018, on devrait rappeler à tout le monde que le Caprice du Dieu Jupiter, soit l’obtention des JO à Paris en 2024 était un enfumage de plus pour faire accepter au peuple français la fumeuse Transition Énergétique que nous sommes les seuls à payer, cher, très très cher même ;

Mais on sauve la planète ! En Gilet Jaune !

Et il y en a eu pour appeler à veauter pour Macron et ainsi faire barrage au FHaine en affirmant que dès le 8 mai il le combattrait démocratiquement pour finalement appeler les Parisiens à se réveiller et à soutenir les Gilets Jaunes ! N’est-ce pas M. Ruffin ?

Ah bah on a vu ► Une prise de conscience politique est en marche…

Plus que jamais je crois que l’avenir de l’humanité passe par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur Terre.

C’est aussi simple que cela et comme l’avait précisé R71 il faudra que s’ouvre une fenêtre d’opportunités à deux éléments simultanés ;

Une conjoncture politico-économique propice : le capitalisme et son système arrivant au bout du bout du banc sans mutation possible et… Une conscience politique des peuples ne menant pas à l’insurrection, mais au tsunami de la révolution sociale qui emportera tout sur son passage…

Rajoutant même que la crise du capitalisme et de l’impérialisme n’est pas encore au bout du bout du banc et que la conscience politique du peuple est… Nulle… Déduction ?

Les ouvriers et travailleurs des XIXe et XXe siècles jusqu’aux années 50 avaient une conscience politique 10 fois supérieure à aujourd’hui, mais le capitalisme était en plein boum. Si les peuples aujourd’hui se laissent une fois de plus manœuvrer pour qu’une guerre majeure (mondiale non-thermonucléaire*) se produise, alors l’oligarchie mettra de nouveau les compteurs à (quasi) zéro et le capitalisme pourra repartir. Si cela ne se fait pas le plan B est le changement de coquille impérialiste de Bernard cet ermite fourbe. Si nous empêchons les deux, il y aura une accélération de la déliquescence capitaliste, aventure mafieuse qui ne peut plus se survivre à elle même et la fenêtre politico-sociale sera plus que propice, dans cet intervalle il faudra que nous ayons, du moins 10 à 15% d’entre nous, atteint le point de décision ultime afin de mettre en place les associations libres, le chemin émancipateur. S’il y avait en France 8 à 9 millions de personnes décidées et incorruptibles passant à l’acte politique des associations libres, c’est fin de partie pour l’oligarchie avec effet boule de neige [NdeJBL : selon la théorie du 100ème singe ou la solution à 10% vue par Mohawk Nation News] garanti dans toute l’Europe. Idem si cela se produisait dans un autre pays européen.

*Vu le niveau de psychopathie des psychopathes aux manettes, pour ma part, j’estime que rien n’est moins sûr. Surtout quand on a lu, vu et entendu ces ex soldats US contre la guerre perpétuelle et que l’on sait pertinemment que MacDeRoth est l’outil de Rothschild, comme Trump ou Trudeau ► Dean Henderson met un crochet du gauche par jour à l’Oligarchie !

Pour ma part, je pense que la solution n’est pas dans l’amélioration des conditions de notre servitude mais bien dans l’éradication pure et simple du Système étatisé-capitaliste et de l’inégalité institutionnalisée. Et comme l’avait analysé Gustav Landauer en 1910 par ce texte : De faibles hommes d’État, un peuple encore plus faible ! que l’on croirait écrit d’hier : Nous ne sommes en rien concernés par la politique d’État. Les masses ne comprennent pas encore qu’elles doivent fuir l’État et le remplacer, qu’elles doivent construire une alternative.

Alors c’est sûr, on n’est pas sorti de la cuisine à Jupiter…

Mais rien ne nous oblige à y entrer ! RIEN !

Retirons-leur notre consentement, à TOUS !

La SOLUTION c’est NOUS !