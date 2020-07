Pénurie d’eau potable en Afrique

Par Célestin Bernard N’Dri.

Des Quartiers Chics desservis à Satiété en Eau Potable , alors que les Faubourgs et les Sous quartiers des Grandes Agglomérations à l’ Abandon. Seule la Gouvernance Africaine a le Secret de ces Performances. Et pour Cause , la pluviométrie est constante et Régulière en Afrique de l’ Ouest et Singulièrement en Côte D’Ivoire, Pays aux Grands Barrages Hydrauliques et Pays traversé du Nord au sud par des Cours d ‘Eau dont le Cavally, le Comoe, le NZi etc, Sans oublier bien Sûr les Différentes Lagunes qui Embrassent la Partie Sud du Pays.

Malheureusement , Dans les Quartiers d’Abidjan la Capitale Économique dont les Gouvernants chantent Fièrement sa Performance économique, il n’ est pas rare de voir les Femmes à la Queue Leu leu , très tard dans la Nuit ou très tôt le matin, des Bidons sur la tête à la Recherche de ce Liquide si précieux.

A Bouake dans le centre du Pays , le spectacle , le même est quasiment humiliant.Ce Même Spectacle à Biankouma , Man , Odienne , Yamoussoukro …disons le tout net , partout sur toute l’ Étendue du Territoire National.

Il n’ est pas rare de voir des femmes très fatiguées , autour d’ une Fontaine Généreuse se livrer à un pugilat Éhonté et les Jeunes desdits Quartiers en question se livrer à des Actes de sabotage sur les installations de la Sodeci, Société de Distribution d’ Eau de Côte D’ivoire.

Les Cas sont Récurrents, et le Gouvernement ivoirien qui ne fait que rassurer est dépassé par son ampleur, occupé qu’ il est à battre campagne pour sa Réélection de son Président Alassane Ouattara. (sic)

Pendant ce Temps, l’ eau source de vie, manque cruellement à l appel dans bon nombre de villages et les Bas Quartiers , comme si la vie en ces lieux est inutile . Ces Robinets asséchés, pour faute de volonté politique, le resteront encore plus longtemps…peut être. Puisque rien n’ est fait pour aider les Populations Démunies.

Célestin Bernard N’ Dri