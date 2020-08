QUÉBEC À VENDRE!?

Ça nous coûte cher de subventionner, sans conditions, des élites incompétentes qui se donnent des bonus qu’ils ne méritent pas. C’est le tragique résultat de cette politique aveugle que les Libéraux, les Péquistes et la CAQ cultivent depuis cinquante ans.

Que ce soit les fiascos du Lac Mégantic, aéroport Mirabel, stade Olympique; la magouille continue. Ça ne s’arrête pas. Et c’est NOUS qui payons. À coup de milliards! VOS taxes subventionnent l’élite, le Québec Inc. sans conditions. Félicitations!

À part l’énorme perte financière au niveau de NOS taxes, il y a la baisse du moral. On était capable, mais nous ne le sommes plus ?!? Il y avait les Armand Desjardins, Alphonse Bombardier, Pierre Péladeau, etc. etc. Qui étaient des bâtisseurs, pas des héritiers incompétents.

Il y en a d’autres bâtisseurs québécois qui cognent à la porte du gouvernement mais tout l’argent est allé aux incompétents ?!? C’est bien d’être généreux, mais il ne faut pas pelleter ce précieux argent dans la cour de ceux qui ne la mérite pas !

Gouverner sans raison, sans prévision? Ou est la puissance collective? Le peuple asservi subit sans réagir? Les salaires baissent, les prix montent, et personne ne s’indigne? Il y a juste les Amérindiens qui réagissent aux injustices.

Je lis Spinoza en ce moment et il se posait ces mêmes questions en 1650! Il ne cesse de s’interroger sur les raisons qui font que le peuple préfère souvent être asservi à un pouvoir fort, voir tyrannique, plutôt que de s’émanciper au sein d’une république tolérante et libérale?

Donc, comme vous voyez, si on est dans la merde, c’est NOTRE faute!

John Mallette

Le Poète Prolétaire