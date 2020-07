LE PCIM-L, EN DEUIL POUR LA MORT DE LA CAMARADE NINA ANDREEVA

Par Le Comité Central du PCIM-L

Les dirigeants du Parti Communiste Italien Marxiste-Léniniste, fondé par le regretté Camarade Secrétaire général Domenico Savio, dressent en deuil les drapeaux du Parti pour la mort de la camarade Nina Andreeva le 24 juillet. Secrétaire général de l’All-Union Communist Party Bolsheviks, Nina Andreeva, dans les années de la dissolution de l’ancienne Union des Républiques Socialistes Soviétiques, défia le traître et anticommuniste Mikhaïl Gorbatchev, promoteur de la destruction définitive de l’expérience socialiste en Union soviétique engagée depuis des décennies dans la voie du révisionnisme, par une lettre publiée dans le journal officiel du parti la Pravda.

Inoubliable sa présence à Ischia en 1995 lorsque, du 13 au 17 décembre, avec des dirigeants de partis communistes marxistes-léninistes venus du monde entier, Il participa au congrès international organisé par Domenico Savio à l’occasion du centenaire de la mort du Camarade Friederich Engels qui se tint au Théâtre Européen de Lacco Ameno et dont nous publions quelques photos. La cohérence et la ténacité de Nina Andreeva dans le soutien et la défense des principes marxistes-léninistes contre la dérive révisionniste, continueront à représenter pour nous tous un exemple à suivre et à transmettre aux générations futures.

Le Comité Central du PCIM-L

