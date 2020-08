VERS DE NOUVEAUX BLOCS IMPÉRIAUX

Par Nuevo Curso en espagnole. Traduction-adaptation:

Ceux qui suivent notre résumé de l’actualité internationale ont vu l’augmentation presque quotidienne de l’agressivité entre les États-Unis et la Chine. L’objectif explicite du grand capital américain est de contenir le développement chinois, c’est-à-dire de l’arrêter et d’enfermer son capitale dans une ceinture de conflit armé de la mer de Chine à l’océan Indien À ce stade, le filet des agressions impérialistes croisées est un robinet ouvert dans lequel un jalon succède à un autre presque quotidiennement et dans lequel il est facile de finir par perdre le fil des événements vraiment significatifs.

Cela n’a depuis longtemps rien à voir avec Donald Trump, son caractère intempestif et sa personnalité controversée. Le langage de l’environnement du candidat Démocrate Biden vis-à-vis de la Chine se rapproche de plus en plus ouvertement de celui du pire de la guerre froide contre de l’URSS (Russie). Accusations, adjectifs musclés et en réponse … manoeuvre militaire. Il vaut la peine de lire certains des articles publiés cette semaine dans des médias tels que le New York Times sur la fermeture croisée des consulats ou les arguments illusoires qui tentent d’ assimiler le développement de nouveaux navires et avions chinois plus sophistiqués à un réarmement nucléaire massif qui exigerait des réponses énergiques de la part du Pentagone… du Déjà vu.

Si en Asie il joue avant tout dans l’incitation aux conflits de délimitation des eaux et des frontières de l’Inde au Vietnam en passant par la Malaisie, le principal pari mondial des USA est de faire de l’ alliance des Cinq le noyau d’un bloc anglo-saxon. En fin de compte, des pays clés comme la Corée ou le Japon ont toutes les raisons d’être réticents à exacerber les tensions avec la Chine.

L’alliance des Cinq est à l’origine un système de coordination du renseignement et de l’espionnage composé des États-Unis, de l’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de la Grande-Bretagne. Mais, de manière très significative, il est proposé comme base d’une zone de libre-échange qui commence par proposer la recherche d’alternatives aux terres rares chinoises .

Cela va en fait beaucoup plus loin. Aujourd’hui, c’est un effort législatif synchronisé et à plusieurs reprises, comme dans le cas de l’ Australie, (et dangereux pour le capital national australien lui-même) de se joindre à la guerre économique contre la Chine dans des termes similaires et avec des mesures complémentaires à celles des États-Unis. Son objectif stratégique à court terme est de s’opposer clairement au Japon tenté par la possibilité d’élargir le traité récemment signé d’un accord de libre-échange avec la Grande-Bretagne avec le reste des puissances anglo-saxonnes. Un fait intéressant: malgré la rivalité entre les capitaux indien et chinois dans le cadre de leur stratégie et les demandes constantes de la bourgeoisie indienne , ils n’ont aucun intérêt à rejoindre le bloc anglo-saxon. Et non, bien que cela ait tout l’arôme du rêve impérial et raciste de Churchill, la raison n’est pas idéologique ni raciste, ni ethnique. Le bloc anglo-saxon est en fait l’expression d’un haut degré d’intégration des capitaux nationaux des cinq pays autour du capital américain. Une intégration que le Brexit promet d’achever (!)

Et l’accélérateur doit être recherché précisément dans cette fusion du capital et des problèmes globaux d’accumulation- valorisation de ces capitaux. Le PIB américain a chuté de 32,9% au deuxième trimestre, les demandes d’aide au chômage ont augmenté pendant une semaine supplémentaire et le Congrès n’a pas été en mesure de s’entendre sur un nouveau plan de crise . Comme le résume aujourd’hui Der Spiegel :

L’effondrement économique est historique. La gigantesque crise du marché du travail. Et l’assistance Covid-19 aux Américains nécessiteux cessera probablement à la fin de la semaine.

Cependant, les cinq grandes entreprises technologiques (GAFAM) ont multiplié leurs valeurs en bourse (https://www.msn.com/fr-ca/video/actualite/les-g%C3%A9ants-du-web-devant-le-congr%C3%A8s-am%C3%A9ricain/vi-BB17lsP4?ocid=msedgntp). La guerre froide entre la Chine et les États-Unis avant de se transformer en guerre chaude entre les deux, divisera probablement le monde en deux grands blocs technologiques avec des axes de développement industriellement incompatibles grâce aux réglementations et aux blocages commerciaux. (1) C’est l’objectif, par exemple, des contrôles que les États-Unis ont resserrés cette semaine sur leurs propres exportations. Rendre la technologie du rival incompatible avec la sienne est un moyen de fermer les marchés sur lesquels les États-Unis sont encore économiquement et politiquement dominants.

Essayer d’aller de l’avant est un élément central de la stratégie chinoise. Pour commencer, promouvoir son propre système de paiement international, éviter la dépendance au dollar et les sanctions qui utilisent la centralité mondiale du système financier anglo-américain. Surtout quand les États-Unis les accusent déjà de déclencher une nouvelle guerre des devises .

D’autre part, en essayant de ne pas perdre le lien avec l’UE et d’éviter le transvasement vers le bloc anglo-saxon d’une Allemagne dont le capital et les exportations souffrent de la crise avec dureté. Ici, nous pouvons également voir la fragilité du capital chinois qui quitte ses principaux domaines d’influence: les diplomates du gouvernement Xi promettent de ne pas travailler pour diviser l’UE et ne demandent qu’à Merkel de se tenir à distance des États-Unis .

La Chine jusqu’à présent, en quittant l’Asie, faisait passer l’offre et les ventes avant les considérations stratégiques. Cela a permis au Brésil et surtout à l’Argentine de maintenir une position d’un certain équilibre entre Washington et Pékin, alimentant les illusions d’autonomie dans le développement du capital national. Mais l’importance croissante des investissements en capital est en train de changer cela, car il ne pourrait en être autrement. La Chine joue de plus en plus fort au Moyen-Orient : la négociation de l’accord stratégique avec l’Iran – qui a suivi les anciens schémas de rentabilité directe – est de plus en plus explicite – et pas très rentable en termes directs.

Où va le monde?

Le conflit impérialiste entre les États-Unis et la Chine s’accélère à chaque crise systémique. Les deux puissances poussent à la formation de blocs étroits qui sont très stratégiquement et économiquement alignés avec le capital national avec lesquelles elles sont le plus intégrées, favorisant une fracture plus large entre les blocs belligérants et en réorganisant à partir d’eux le commerce et avec lui la division internationale du travail et les normes technologiques. (1) Ainsi, les trusts industriels monopolistiques sont mieux à même de mobiliser des capitaux pour investir et pour conquérir des marchés secondaires. Nous sommes dans les premiers pas d’une profonde fracture du marché mondial, qui ne peut que renforcer les tendances à la crise … et à la guerre.