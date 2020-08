République Dominicaine: records de production, profits gigantesques et salaires de misère

Par Fiodor Moran République Dominicaine.

Le pays se dirige vers sa pire récession depuis la crise financière de 2003, avec plus d’un million de travailleurs licenciés ou suspendus, la pandémie de Covid-19 faisant des ravages en raison d’un confinement gouvernemental désastreux et d’un système de santé largement privatisé. Mais les capitalistes de l’industrie sucrière s’en donnent à cœur joie.

Dans la période 2019-2020, les travailleurs de l’industrie sucrière ont atteint des niveaux de production très élevés : le Centre de la Romane, la plus grande entreprise du secteur, a annoncé une récolte de trois millions deux cent cinquante-huit mille (3 258 000) tonnes courtes de canne, a produit trois cent quatre-vingt-deux mille (382 000) tonnes courtes de sucre ; cent trente et un mille (131 000) tonnes courtes de sucre raffiné et vingt millions de gallons de mélasse. Ce serait la troisième plus grande récolte de son histoire. Les travailleurs du deuxième plus grand producteur du pays, le Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI), a effectué leur deuxième plus grand broyage, pour produire cent quarante-cinq mille quatre cent vingt (145 420) tonnes métriques de sucre, le plus élevé de son histoire. Le sucre est l’un des produits d’exportation qui connaît la plus forte croissance cette année en République dominicaine et il est contrôlé par deux puissants réseaux capitalistes.

Central Romana, du groupe cubano-américain Fanjul, compte plus de douze mille (12 000) travailleurs dans l’industrie sucrière ; tandis que CAEI, du groupe Vicini, compte cinq mille cinq cents (5 500) travailleurs. Aucune des deux entreprises n’a rendu public le nombre de travailleurs infectés et morts par la pandémie ou les accidents du travail dans leurs communiqués de presse célébrant les chiffres de production. Avec leur démagogie habituelle, les communiqués des entreprises qualifient les travailleurs de « héros » et de « collaborateurs ». La vérité est que tout le crédit et le risque sont allés aux travailleurs, dominicains et haïtiens, tandis que tout le profit va aux capitalistes.

Comme il n’y a pas de liberté d’association dans notre pays, les dirigeants des quelques syndicats officiellement reconnus dans l’industrie sucrière sont d’accord avec les capitalistes sur les conditions de travail et les salaires dans le dos des travailleurs, et les plantations sucrières fonctionnent comme des États dans l’État, avec leur propre sécurité, leurs propres couvre-feux et des limitations à la libre circulation, soumettant des milliers de travailleurs à des conditions de semi-esclavage avec la complicité du gouvernement. Par exemple, à Central Romana, le travail a continué à être effectué à des heures autres que celles prévues dans les décrets sur l’état d’urgence.

L’année dernière, le gouvernement a fixé le salaire minimum pour les employés de l’industrie sucrière à 7 633,42 pesos par mois. La journée de travail de huit heures pour les travailleurs de la canne à sucre est officiellement fixée à un dérisoire 198,24 pesos. Entre-temps, en mai de cette année, le panier de base moyen était de 31 049,91 pesos par mois. Cela nous donne une idée de la surexploitation appliquée par ce secteur de la bourgeoisie avec le soutien du gouvernement.

À la très forte exigence du travail physique sous le soleil dans des températures extrêmes, il faut ajouter que les hommes d’affaires trichent généralement lorsqu’ils pèsent la canne pour ne pas honorer les paiements qui correspondent aux quotas de production. Le capitaliste conserve ce qui est produit par le travail des autres et paie au travailleur une infime partie de la richesse qu’il a générée. Pour cette raison, et en raison des liens avec les différents gouvernements, ces grands propriétaires et exploitants terriens ont acheté d’autres entreprises et actifs économiques. Fait inhabituel, des milliers de travailleurs immigrés haïtiens de la canne à sucre ont dû descendre systématiquement dans la rue au cours de la dernière décennie pour demander que leur droit à la sécurité sociale soit reconnu, après avoir consacré de longues années de travail à l’industrie, avec leurs cotisations de sécurité sociale respectives, mais les différents gouvernements refusent d’accéder à cette juste demande.

Le syndicat des travailleurs de la canne à sucre, qui a organisé cette lutte pour le droit aux pensions, a également exigé pour les communautés des 411 bateyes* existants la construction les établissements de soins de santé et d’éducation publique, la construction et la réparation de logements, ainsi que l’accès à l’électricité et à l’eau courante, le respect de la liberté d’association et des augmentations de salaire. Nous sommes solidaires de ces revendications et appelons l’ensemble du mouvement ouvrier et populaire à les soutenir face à l’arrivée du nouveau gouvernement, en qui nous n’avons pas confiance. Ce n’est que par une lutte unie que nous pourrons faire valoir ces justes exigences. Le Mouvement Socialiste des Travailleurs considère qu’aucun salaire minimum ne doit être inférieur au coût du panier de base moyen et que tout salarié doit avoir le droit de s’organiser en syndicat de manière autonome par rapport aux employeurs et à l’État, afin de négocier collectivement les conditions de salaire et de travail. Pour faire valoir ces droits démocratiques fondamentaux, nous devons nous organiser et lutter.

Fiodor Moran Mouvement des travailleurs socialistes (République Dominicaine)

https://lavozdelostrabajadores.art.blog/2020/07/29/records-de-produccion-ganancias-gigantescas-y-salarios-miserables-en-la-industria-azucarera/

(*) Les bateyes sont les villages qui sont nés autour des zones agricoles consacrées à la culture de la canne à sucre.