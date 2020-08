Oui, je suis allé faire un tour sur un site porno, comme je le fais chaque année à ce moment. Et c’est toujours assez traumatisant! Il faut spécifier que cette industrie est tout à fait légale. Et je me demande où est le mouvement féministe?

L’abaissement et l’humiliation incontestable de la femme m’écœure! On lui pose un collier de chien au cou, on la passe d’un homme à un autre, on la jette au rebut et tous les hommes urinent dessus.

Ceci est considéré comme de l’art par nos gouvernements ?!? Et ensuite, on se demande comment ça se fait qu’il y a tant d’attaques chez les femmes et jeunes filles? Il y a même une enquête fédérale sur le grand nombre de femmes violentées qui débute aujourd’hui même. Il y a un nouveau mot dans le dictionnaire LE ROBERT, c’est féminicide.

Le mouvement féministe semble cibler surtout les femmes musulmanes qui seraient trop habillées à leur goût, alors que poser un collier de chien à une femme est acceptable! Il me semble que leur politique approximative reste à désirer?

Dans Le Devoir du 29 février 2020, il y a un article sur la FÉMINICIDE écrit par Élisabeth Gendron (Avocate) à la page B7. « En nommant le problème, nous prendrons conscience que les assassinats de femmes qui se succèdent et font périodiquement la une des journaux ne sont pas de simples événements épars, disséminés, qu’on pleure momentanément et qu’on range ensuite aux archives de faits divers. Il y a un GROS problème et on lui consacre un minuscule budget? Soyons sérieux SVP.

Je vous souhaite une JOYEUSE JOURNEE DES FEMMES et L’ÉGALITÉ … bientôt !

Je vous annonce une mauvaise nouvelle : Tous ce que vous avez gagnées dans les derniers cent ans peuvent vous être retirés en quelques mois. Rien n’est coulé dans le ciment. Déjà, le droit à l’avortement est presque banni dans quelques provinces. Votre droit de vote est contesté, votre droit au divorce, votre permis de conduire, votre passeport, etc. etc.

Il y a-t-il encore un mouvement féministe au Canada?

John Mallette

Le Poète Prolétaire