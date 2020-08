La Chine détiendrait 20 000 tonnes d’Or, les Etats-Unis 8 000 tonnes (!)

Source: BusinessBourse.

Dans cette série d’articles, BusinessBourse décrit le rôle central de l’or en tant que monnaie de référence en ces temps d’effondrement de l’économie américaine et occidentale. Les articles ci-dessous décrivent même la manière par laquelle le krach boursier surviendra qui emportera les valeurs boursières bidon, les reconnaissances de dette sans valeur réelle des banques LBMA aux Banques centrales complices et la prise de contrôle de l’économie mondiale par les pays détenteurs de l’or physique – qu’ils accumulent présentement. Robert Bibeau. Éditeur https://les7duquebec.net

Les États-Unis seraient le plus gros détenteur d’or au monde avec 8 000 tonnes. Mais comme je l’ai écrit dans un article récent, la majorité de cet or se trouve probablement en Chine et dans le reste de l’Asie, car les États-Unis ont vendu ou loué une grande partie de leur or. Bien entendu, les Américains ne récupéreront pas cet or. La Fed et la plupart des banques centrales louent de l’or sur les marchés pour obtenir un rendement. Avant, cet or restait à Londres ou à New York dans les banques d’investissement LBMA.

La Chine a 20 000 tonnes d’Or et les Etats-Unis en possèdent peu ? La Chine accumule de l’or depuis des décennies. Ses réserves officielles s’élèvent à 2 000 tonnes. Il est largement admis que leurs avoirs réels sont 10 fois supérieurs. Les initiés qui ont travaillé avec les chinois confirment qu’ils détiennent probablement plus de 20 000 tonnes. Toute la production d’or domestique en Chine, actuellement de 400 tonnes par an, est destinée au gouvernement. L’Or des Etats-Unis est en Chine !

Mais aujourd’hui, les pays de la Route de la soie, y compris la Russie, achètent tout l’or qu’ils peuvent se procurer. Ainsi, les banques LBMA font une reconnaissance de dette aux banques centrales, puis vendent l’or physique à l’Est. Pour les banques centrales, cet or est parti pour toujours. La LBMA ne trouvera jamais assez d’or pour leur restituer, et donc cette reconnaissance de dette en or papier n’a aucune valeur. Cela signifie que les banques LBMA feront défaut, car elles ne pourront pas honorer leurs engagements. Les coffres des banques centrales resteront vides, ce qui conduira à un effondrement de la monnaie du pays et à une nouvelle flambée des prix de l’or.

Le dollar et la plupart des devises ont perdu 98% par rapport à l’or (la nouvelle monnaie de référence) et la dette mondiale a explosé. Les Chinois l’ont clairement compris et c’est certainement pourquoi le gouvernement a accumulé au moins 20 000 tonnes d’or, alors que les États-Unis ne possèdent probablement qu’une petite partie de leurs 8 000 tonnes officielles. Les Chinois avaient raison il y a déjà 50 ans. Le monde pourrait bientôt découvrir qui détient vraiment l’or et donc le pouvoir.

Les banques centrales accumulent des réserves d’or sans précédent !

Thomas Kaplan: “Pourquoi les banques centrales achètent autant d’or ? Eh bien, je vais vous le dire…”

Les banques centrales du monde entier ont commencé à paniquer dès le début de l’automne 2019 et ont mené des opération de QE et de REPO à hauteur de 100 milliards $. La majeure partie de la planète économique est aujourd’hui confinée (ou entravée) à cause du coronavirus. Personne ne peut estimer les conséquences de cette situation. Mais ce que l’on peut dire avec certitude, c’est qu’un monde qui était déjà très fragile économiquement et financièrement avant le virus, va subir des conséquences financières et humaines incommensurables.

Lorsque la Chine annoncera un yuan soutenu par l’or, ce qui n’est pas improbable, elle déclarera ses 20 000 tonnes et plus…

