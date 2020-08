BELARUS. L’INFO QUE VOUS CACHENT LES MÉDIAS DE l’OTAN

Par Luc Michel.

MOSCOU QUALIFIE D’HYPOCRISIE’L’APPEL DE SOUTIEN DE BRUXELLES ET DE MACRON

Ceci ne se passe pas à Minsk, mais à Bruxelles, Paris, Mantes-la Jolie. Ce n’est pas Lukashenko qui a mutilé à vie, éborgné, ses citoyens mais le Régime Macron en France. C’est la révolte des ‘Gilets jaunes’ étouffée sous prétexte de « corona-dictature » (terme inventé à Bruxelles contre le régime libéral du MR). Et çà n’empêche pas les Macron, Charles Michel (MR), Borell et cie de l’ouvrir sur le Belarus !

Cherchez bien, dans le déluge de propagande de ces derniers jours une info est censurée sur les médias de l’OTAN (Libération, Le Monde, LCI, RFI, Euronews, France24, BFM, Arte, Deutsche Welle ezt cie) : Moscou qualifie l’appel de Bruxelles et de Macron à soutenir les manifestations en Biélorussie d’«hypocrite». Le ministère russe des Affaires étrangères a notamment critiqué le président français pour avoir appelé l’Union européenne à soutenir les manifestations dans la capitale de la Biélorussie, Minsk, qualifiant l’acte d’« hypocrisie ».

Le président français a déclaré le 16 août que « l’Union européenne devrait continuer à être mobilisée pour soutenir les participants à des manifestations pacifiques » dans la capitale biélorusse de Minsk ainsi que dans d’autres villes du pays.

UNE CONDAMNATION SANS APPEL DU MAE RUSSE, RAPPELANT LE SORT TRAGIQUE DES ‘GILETS JAUNES’ DUREMENT RÉPRIMÉS

« Le président français Emmanuel Macron ferait mieux d’appeler à soutenir ceux qui prennent part aux manifestations dans l’Union européenne, et non les manifestants biélorusses », a écrit ce lundi 17 août, sur Facebook la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

« Quand demandera-t-il à l’Union européenne de continuer à se mobiliser pour les centaines de milliers de Gilets jaunes qui, lors de manifestations pacifiques, cherchent à faire respecter leurs droits, leurs libertés et leur souveraineté?» «Quand l’Union européenne cessera-t-elle d’attendre les requêtes des présidents des États membres et commencera-t-elle à se mobiliser de manière proactive pour soutenir les actions de protestation dans son espace?», a écrit Mme Zakharova sur sa page Facebook.

Il s’agit d’“hypocrisie telle qu’elle est”, a déclaré la diplomate.

LES TECHNIQUES HABITUELLES DES « RÉVOLUTIONS DE COULEUR »

La Biélorussie a tenu une élection présidentielle le 9 août. Selon les résultats préliminaires, le président sortant Alexandre Loukachenko a obtenu 80,1% des voix, tandis que sa principale rivale Svetlana Tikhanovskaya n’en a recueilli que 10,12%. Les manifestations ont éclaté, sous la demande de la candidate vaincue, dans la capitale du pays, Minsk, et dans plusieurs autres villes à la suite du vote présidentiel, entraînant des affrontements entre les manifestants et les forces de l’ordre. Comme en Afrique (Gabon, Cameroun, RDC, Burundi) ou au Venezuela (Guaido), la candidate pro-occidentale a déclaré sa « victoire » et « être le nouveau chef d’état ». Ce sont les présidents élus par FaceBook » !

Le haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, le très atlantiste Josep Borrell, a déclaré 14 août que l’UE n’avait pas accepté les résultats de l’élection présidentielle biélorusse. “Le travail commence pour sanctionner les responsables de violence et de falsification”, a-t-il souligné. Le président russe a proposé son aide militaire à son homologue biélorusse.

