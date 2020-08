Forum de gauche arabe condamne l’accord Émirati-entité sioniste et appelle à la résistance

Par Forum de gauche arabe.

Au moment où l’entité sioniste en Palestine accentue ses attaques dans les territoires palestiniens occupés, à travers la colonisation, les assassinats et les détentions, et au moment où les sionistes, appuyés par les États-Unis, menacent la Syrie et le Liban, qui ne s’est pas encore relevé de la destruction de sa capitale, l’accord signé par les Émirats Arabes Unis sous l’égide de Washington constitue une victoire gratuite accordé à notre ennemi et à ceux qui lui donnent aide et appui.

En effet, le consentement des EAU de suivre les diktats de l’administration étasunienne constitue un nouveau support au « deal du siècle » que le peuple palestinien et tous les peuples arabes avaient refusé, vu qu’il préparait le terrain à un retour généralisé de l’impérialisme dans notre région et à la relance du projet du «Moyen-Orient nouveau» : projet visant à liquider la cause palestinienne, mais aussi à mettre fin au conflit arabo-israélien et à oublier toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en premier lieu le droit de retour des Palestiniens et la reconstruction de l’Etat palestinien avec Al-Quds pour capitale. Sans oublier que les dirigeants de l’entité sioniste refusent toujours de se retirer des territoires syriens et libanais dans le Golan, les fermes de Chebaa et les hauteurs de Kfarchouba.

Le forum de la gauche arabe, tout en condamnant cet accord comme il l’avait déjà fait vis-à-vis de tous les accords signés avec le colonialisme israélien, appelle les peuples arabes, à faire face par tous les moyens à cet accord de la honte. Il appelle aussi toutes les forces de libération dans le Monde arabe à donner aide et appui aux dirigeants des forces palestiniennes qui œuvrent pour la libération, et à unifier leurs efforts afin de mettre au point une stratégie de résistance à tous ces projets suspects.

Vive la lutte des peuples arabes contre le nouveau projet impérialiste-sioniste.

Vive la Palestine libre.

Le colonialisme israélien disparaitra et avec lui tous les traîtres.

Le Forum de la gauche arabe