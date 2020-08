LES NOUVEAUX VIEILLARDS

On ostracise les vieux.

Signe irréfutable

Perte progressive

De ma destinée

Découvrir l’évidence

Grand-papa n’a jamais été aussi jeune,

N’a jamais payés tans d’impôt!

Heureusement, les poètes n’ont pas d’âge.

Ils émeuvent l’éternité.

Protagonistes romantiques

Aux destins tragiques.

Grand-maman n’a jamais été jeune fille.

C’est un tour de force d’être jeune.

Les vieux cumulent tous les âges,

Empoissonnés par le présent.

Leurs regrets et leurs amertumes

Sont des personnages qui récriminent

Qui attendent la mort au CHSLD !

On aime les faire taire,

Même s’ils cherchent

Désespérément

D’avoir raison.

Car notre époque mouvementée

Est riche en bouleversements,

Où les questions de privilèges

Et de lutte des classes

Tiennent le haut du pavé.

Hantés par le complot,

La dictature n’est pas loin

Quand on perd des droits

Et l’ampleur des inégalités

Dans un monde sans âme.

Renaître de la crise.

La pandémie ouvre des yeux.

Personne ne leurs répond

À cette génération

Qui ne veut pas vieillir.

Vélo, patins ou ski,

Rien à notre épreuve.

Nous, on prend des risques

Déguisés en jeunes.

On fonce, on bouleverse…

Les nouveaux vieillards !

Le Poète Prolétaire

Par Benoîte Groult

et John Mallette

…