Manifestation contre la candidature de Ouattara (Côte D’Ivoire)

Par Célestin Allah B N’Dri.

Le jusqu’au-boutisme des Démocrates et Patriotes ivoiriens

A vrai dire , le Président Alassane Ouatrara, en se lançant dans cette bataille électorale de trop alors qu’il n’y a plus droit; fonce tout droit dans un cul de sac. En un mot , une situation sans issue que ses oracles dans la profondeur de leur rêve, n ‘ont pas prévue. Une situation également, qu’ils n’ont pas vu venir.

Cet acte de défiance du peuple de Côte d’Ivoire est source aujourd’hui de difficultés pour lui et son régime dont la solidité est mise à rude épreuve. Depuis son investiture en tant que Président ivoirien élu en Novembre 2010, jamais Alassane Ouattara n’a été aussi ouvertement acculé par le peuple comme c’est le cas présentement. Ballotté par-ci et critiqué par là, les médias qui en rajoutent ont vite fait d’écorner son image de Président, pourtant, au départ craint et adulé.

Le Président Alassane Ouattara ne fait plus recette et ne fait non plus peur…. parce que, ses amis et lui, veulent s’imposer au peuple ivoirien, debout pour défendre la Constitution qu ‘il s’est donnée librement. De toute évidence, ses jours, ne seront plus de tout repos, puisque tout le pays conteste avec véhémence, cette candidature, qui est une flagrance en matière de braquage d’un unique bien communautaire. Le ciment de l’unité nationale à ne pas brader. (sic) La Constitution ivoirienne, ce bien précieux pour tous, en un mot. Et le peuple dressé comme un seul homme , ne veut pas se laisser compter. La défense de la constitution jusqu’ au bout quelque soient les obstacles à surmonter est une priorité nationale. De Cocody , la ville de Dabou….et de Bonoua, où la contestation est partie, c’ est finalement la Côte d’Ivoire entière qui s’ oppose au Président sortant, accusé par ses opposants d’avoir tripatouillé cette constitution pour se présenter une troisième fois.

Ce qui n ‘ est pas normal. Au niveau international, à trois reprises déjà, des manifestations d’envergure se sont déroulées avec vigueur, rigueur et succès à Paris. Du côté de l’Amérique du Nord, précisément au Canada et aux Etats unis, des manifestations aussi ont eu lieu. Les ivoiriens de ces deux États, ont manifesté pour s’indigner comme ceux de l’Europe. Si sur place en Côte d’Ivoire , les manifestations, selon les sources bien introduites ne cesseront qu’au retrait de la candidature du Président Alassane Ouattara de la Course à la présidentielle, en Europe et en Amérique, les ivoiriens de cette diaspora qui se sentent floués, n’entendent pas reculer , pour délaisser la rue. Pour eux , ils abandonneront la lutte, qu ‘au retrait du Président Ouattara de la course à la Présidentielle. Cette certitude est déjà une victoire qui se profile à l’ Horizon. Les signes , sont là , …palpables ,avec la manifestation de toutes les femmes éprises de paix ce vendredi 21 Août, contre justement cette violation de la constitution ivoirienne.

Célestin Allah B N’Dri