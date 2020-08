Incroyable, il fut un temps où les « experts », les stratèges politicologues, les »futurologues », les économistes, à gauche comme à droite de l’échiquier politique, alimentaient la chronique populiste et nourrissaient l’hystérie collective dans les médias aux ordres. Ces larbins ayant perdu toute crédibilité, à l’occasion de l’escroquerie pandémique du Covid-19, voici que des professeurs universitaires immunologues, virologues, infectiologues, refusant de se soumettre à la pensée unique, proposent leur interprétation de la conjoncture géostratégique contemporaine. Aujourd’hui, nous vous présentons l’intervention radiodiffusée (SUD-RADIO) du professeur de médecine J-F Toussaint de l’Université de Paris, qui ose dénoncer l’activité louche de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Pire, le professeur Toussaint dénonce les mains occultes des grandes puissances économiques dans l’affaire de l’hystérie populiste pandémique et il qualifie correctement le confinement meurtrier : « d’arme de destruction massive« . Écoutez plutôt cette entrevue « no-politicaly-correct ». En deuxième partie nous vous présentons le Professeur Toussaint qui récidive et lâche une bombe médiatique sur le réseau CNEWS.

Les larbins politiciens instrumentaliseraient les statistiques virales pour faire avancer leurs visées macabres. Rappelez-vous que le Président du Bélarus dénonçait les pressions de la Banque mondiale sur la politique médicale de son pays qui refuse le confinement meurtrier : https://les7duquebec.net/archives/257110