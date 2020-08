NON à la vaccination obligatoire!

Voilà les mesures que ce médecin demande – je le cite mot pour mot : Vaccin gratuit. Aucune exemption (sauf contre-indication formelle) (ce sera très rare) Pas d’objections religieuses. Pas d’objections pour préférence personnelle. Augmentation des primes d’assurance pour ceux qui refuseront de se faire vacciner Refus à l’accès des enfants et adultes non vaccinés dans les écoles et universités Refus à l’accès aux transports en commun (avions, trains, métro) sans présentation du certificat de vaccination Refus à l’accès dans les stades et autres lieux de rassemblement sans présentation du certif de vaccination Obligation pour tous les personnels soignants Voilà ce qui vous attend si le Gouvernement suit les propositions de ce médecin et des groupes de pressions qui militent pour une vaccination obligatoire. C’est inouï !! Et gare à ceux qui essaieraient de refuser : Les enfants ne pourraient plus entrer à l’école…

Ils vous empêcheraient d’aller à un concert… de prendre le train ou le bus.

Pire, ils augmenteraient le prix de votre mutuelle !! Tout ça, sans qu’on ait la moindre garantie que ce « vaccin » est efficace et sans danger. A votre avis… qu’est-ce qui motive un tel acharnement pour la vaccination obligatoire ? Une recherche rapide sur la Base Transparence du ministère de la Santé pourrait apporter la réponse : rien qu’en 2019, ce médecin a touché plus de 31 000 euros de la part des laboratoires pharmaceutiques. Des avantages en nature, comme des billets d’avion à plus de 8000 euros , ou des rémunérations pour sa participation à des réunions, congrès, etc… Parmi ses “commanditaires”, c’est très simple, il y a tout le “gratin” de l’industrie pharmaceutique. Pfizer, Novartis, Lilly, Sanofi, Sandoz, Gilead…