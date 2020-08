Des médecins allemands lancent la Commission d’enquête extra-parlementaire sur le Coronavirus

Après avoir observé la disproportion gigantesque entre la soi-disant menace pandémique au Covid-19 – semblable à une épidémie de grippe annuelle – et les mesures de confinement dément, le black-out économique hystérique, les mesures de répression sociales inacceptables, et les mesures liberticides imposées à des milliards d’individus. La Commission d’enquête extra-parlementaire sur le Coronavirus est non partisane et indépendante des gouvernements. La mission de la Commission est d’entendre les experts et de faire la lumière sur les événements ayant provoqués l’enfermement de milliards d’individus innocents, victimes d’une machination dont la Commission espère dévoiler les tenants et les aboutissants, dans l’intérêt des populations que l’on a terrorisé inutilement.