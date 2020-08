L’ex-Président Ibrahim Boubacar Keita , libéré par la junte

Par Célestin Bernard N’Dri

Arrêté par la junte militaire pour mauvaise gouvernance depuis une dizaine de jours, le président Ibrahim Boubacar Keita du Mali a été libéré ce jeudi tard dans la nuit. La Cedeao ( communauté des états de l ‘Afrique de l’ouest) qui a condamné le coup d ‘état militaire , a négocié et obtenu sa libération. Au niveau de la gestion de l’État , les pourparlers entre la junte et la Cedeao se poursuivent avec en filigrane, le délai imparti à la transition et les personnes habilitées à la conduire. Quand la junte parle de trois ans de transition, l’ organisation régionale, la Cedeao, rétorque qu ‘il faut au plus douze mois. En attendant , de trouver entre les protagonistes un délai qui fera l’unanimité, les frontières maliennes restent fermées à toutes les transactions en dehors des médicaments, produits pétroliers et les produits alimentaires.

