Plus il y a de masques, et plus il y a de coronavirus !

Le titre est ironique. Bien sûr, ce n’est pas le masque qui aide le coronavirus à circuler. Mais, on peut le constater : bien que de plus en plus de villes obligent à porter un masque, le nombre de gens porteurs du SARS-CoV-2 augmente de façon exponentielle.

Ça prouve que les masques n’empêchent en rien le coronavirus de circuler librement. Les masques ne servent à rien pour le grand public. Ils ne sont qu’un test de soumission. Et les commerçants se transforment en flics sans honte !

Plus il y a de coronavirus, et moins il y a de covid-19 !

Rassurez-vous, plus il y a de coronavirus, et moins il y a de covid-19. Il y a en effet de plus en plus de porteurs sains ; c’est-à-dire des gens qui, tout en ayant le SARS-CoV-2 en eux, ne sont absolument pas malades. Et quand les gens sont malades, ils le sont bien moins qu’avant, et ils en meurent dix fois moins qu’auparavant. Les preuves sont sous l’article en post-scriptum.

Si ce virus est beaucoup moins dangereux qu’avant, c’est parce qu’il évolue, c’est-à-dire que sa séquence d’ARN change un peu de temps en temps. Il est bien clair que si une variante du coronavirus est très dangereuse, très mortelle, elle a tendance à disparaitre en même temps que ses hôtes au fur et à mesure qu’elle les colonise et les tue. Par conséquent, la sélection naturelle favorise les variantes les moins dangereuses du coronavirus.

Je l’ai déjà dit, il ne faut pas confondre « SARS-CoV-2 » et « covid-19 ». « SARS-CoV-2 » est le nom d’un coronavirus, et « covid-19 » est le nom d’une maladie que ce coronavirus peut parfois provoquer.

Si les mots « coronavirus » et « SARS-CoV-2 » ont quasiment disparu du langage officiel au profit du mot « covid-19 », ou « covid », c’est parce que le pouvoir veut faire croire que quand on est porteur du coronavirus on a forcément le covid-19.

Ainsi, on ne nous dit pas que « le nombre de nouveaux porteurs du coronavirus est sans cesse en augmentation », mais : « En France comme en Allemagne, le nombre de nouveaux malades est sans cesse en augmentation ». Ce qui est un mensonge ! puisque le nombre d’hospitalisations est en baisse constante.

Le pouvoir nous dirige par la peur. Quand il a peur, le « citoyen lambda » se dit : « Mieux vaut un État qui nous exploite à fond et nous fait subir les pires saloperies, mais nous protège contre le coronavirus, que pas d’État du tout ! »

28 août 2020

