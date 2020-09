Contre l’hypnose pandémique, la logique matérialiste. Un grand reportage populaire

Par Radio-Québec – COVIDENCES 2020.

Empressez-vous d’écouter et d’enregistrer ce Youtube vidéo remarquable qui a passé entre les mailles de la censure létale. Le clan du grand capital international frappé de plein fouet par la pandémie-confinement-ségrégation-sociale fourbit ses armes comme vous le constaterez ici. L’équipe de journalistes de COVIDENCES 2020 livre ici un document exemplaire de franchise et de sérénité malgré la triste réalité exposée dans une série de témoignages humains de gens du terroir québécois victimes, eux-mêmes ou leurs proches, des mensonges Étatiques officiels, des filouteries de sous-fifres hypnotisés, d’incompétence et de peur irrationnelle qui visent à produire de la soumission et du consentement collectif et individuel en prévision de cette guerre qui ne saurait tarder. Le reportage expose le mal qui a été fait aux populations vulnérables du Québec avec l’assentiment des péquenots hystériques et terrorisés. Félicitation à l’équipe de COVIDENCES 2020. Robert Bibeau. Éditeur. https://les7duquebec.net