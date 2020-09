Coronavirus – LIDL et la CE avouent que le masque est inefficace contre les virus

http://mai68.org/spip2/spip.php?article6895

Bonjour à toutes et à tous,

J’ai acheté ce paquet de masques à LIDL le 14 septembre 2020.

Sur le paquet est indiqué non seulement la marque LIDL ; mais aussi, CE qui veut dire « Communauté Européenne ». Le marquage CE signifie que ces masques sont approuvés par la Communauté Européenne.

Vous aurez bien sûr remarqué que s’il est écrit que ces masques sont antibactérien, il n’est noté nulle part qu’ils sont antiviral. Ce qui signifie que ces masques protègent contre les bactéries, mais PAS contre les virus et donc pas contre le coronavirus.

Au dos du paquet figure le mode d’emploi. Sur celui-ci, il est indiqué que le port du masque est déconseillé aux personnes souffrant d’asthme ou de dyspnée.

Les petits trous du masque permettent plus ou moins de respirer ; mais, étant suffisamment petits, ils arrêtent les bactéries. Par contre, les virus sont beaucoup plus petits que les bactéries et ne sont pas arrêtés.

De plus, il y a plein de conditions pour que le masque soit « efficace ». Ces conditions, très chiantes, ne sont évidemment pas toutes respectées par la plupart des gens. Notamment, il est bien évident que les pauvres ne changent pas leur masque toutes les quatre heures, mais au contraire le portent plusieurs jours de suite. Quand ce n’est pas plusieurs semaines.

Bien que de plus en plus de monde se soit mis au masque, le virus circule de plus en plus depuis un mois. Exponentiellement, nous dit-on à la télé. C’est une preuve absolue que le masque porté par la population en général est d’une inefficacité totale contre le coronavirus.

Mais, le pouvoir essaie d’expliquer autrement la circulation exponentielle du coronavirus malgré le port généralisé du masque. Il nous dit que ce sont les réunions de famille qui le propagent. Comme si les gens s’étaient mis à faire des réunions de famille depuis seulement un mois. Comme s’ils n’en faisaient pas avant ! Cette explication ne tient pas.

Si le coronavirus s’est remis à beaucoup circuler, c’est parce qu’il a changé. Ce n’est plus tout à fait le même virus. Avant, il avait tendance à disparaître en même temps que les personnes qu’il avait tué (*). Maintenant, il est devenu presque inoffensif. Il tue infiniment moins qu’avant et peut donc se multiplier et se propager à l’infini. Raoult explique que dorénavant ce virus ne tue que des gens qui, de toute façon, n’allaient pas tarder à mourir, avec ou sans coronavirus.

Conclusion : il n’y a aucune raison d’avoir peur et le masque est une gène tout à fait inutile, voire nuisible.

(*) Car, il est évident que le coronavirus évolue ; c’est-à-dire que sa séquence d’ARN change un peu de temps en temps. Il est bien clair que si une variante du coronavirus est très dangereuse, très mortelle, elle a tendance à disparaitre en même temps que ses hôtes au fur et à mesure qu’elle les colonise et les tue. Par conséquent, la sélection naturelle favorise les variantes les moins dangereuses du virus.