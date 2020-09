Les préparatifs de guerre vont bon train en Méditerranée orientale!

Par The Arab Left Forum.

Au milieu de l’escalade des menaces et des manœuvres navales entre la Turquie et la Grèce, l’Europe et le Moyen-Orient sont au bord de la guerre. Cet été, les navires grecs sont entrés en collision ou ont menacé d’échanger des tirs avec les navires turcs, leurs ostensiblement alliés de l’OTAN, au milieu des conflits sur les frontières maritimes et l’accès aux champs de gaz sous-marins en Méditerranée orientale, ainsi que de l’issue de la guerre qui dure depuis dix ans en Libye.

Les avertissements les plus sévères doivent être lancés. Si des combats devaient éclater en Méditerranée, ils risqueraient de dégénérer en un conflit mondial.

Les risques sont admis ouvertement par les principaux responsables. Le mois dernier, avant de se rendre à Athènes et à Ankara, le ministre allemand des affaires étrangères, Heiko Maas, a déclaré : « La tension n’affecte pas seulement les relations entre l’UE et la Turquie. Une nouvelle escalade peut nuire à toutes les parties« . À Athènes, il a ajouté : « La situation actuelle en Méditerranée orientale équivaut à jouer avec le feu. Chaque petite étincelle peut mener à une catastrophe« .

Il y a un siècle, les conflits dans les Balkans déclenchés par l’assassinat de l’archiduc autrichien François-Ferdinand le 28 juin 1914 ont déclenché l’éclatement de la première guerre mondiale en Europe, le 4 août. Aujourd’hui, les puissances impérialistes ne sont pas plus capables d’arrêter la poussée vers une conflagration mondiale que ne l’étaient leurs ancêtres du XXe siècle.

La reprise des conflits territoriaux séculaires entre la Grèce et la Turquie est indissociable de l’effondrement de l’hégémonie mondiale des États-Unis, accéléré par la pandémie COVID-19, et de la rupture de l’alliance de l’OTAN entre l’Amérique et l’Europe.

Il est notamment le fruit des guerres sanglantes que l’OTAN a lancées en Libye et en Syrie en 2011, en réponse aux soulèvements révolutionnaires de la classe ouvrière en Égypte et en Tunisie. La ruée vers les profits et les avantages stratégiques qui en résulte déchire l’OTAN et la région.

En 2013, au début de la guerre en Syrie, le groupe de réflexion du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) a décrit le labyrinthe des conflits sur les réserves de pétrole et de gaz de la Méditerranée orientale :

Les ressources pétrolières et gazières de la Méditerranée orientale se trouvent pourtant au cœur de l’une des régions les plus complexes du monde sur le plan géopolitique. Le conflit israélo-palestinien, les tensions entre Israël et le Liban, le conflit gelé sur Chypre et les relations difficiles entre la Turquie, la République de Chypre et la Grèce compliquent les efforts pour développer et vendre l’énergie de la Méditerranée orientale. La guerre civile syrienne a introduit une nouvelle source d’incertitude économique et géopolitique, et à l’arrière-plan se trouve la Russie, qui cherche à entrer dans le paradis énergétique de la Méditerranée orientale et à maintenir sa position de principal fournisseur de pétrole et de gaz pour les marchés européens.

Ces conflits sont bien plus explosifs aujourd’hui qu’en 2013. Athènes se sent enhardie à affronter Ankara, même si la Turquie compte huit fois la population de la Grèce et une armée plus importante, par le soutien de la France.

Paris est furieuse du soutien turc au gouvernement d’entente nationale (GNA) islamiste en Libye contre le mandataire libyen de la France, l’armée nationale libyenne (LNA) du seigneur de guerre Khalifa Haftar. Elle considère la politique de la Turquie comme une menace intolérable pour ses intérêts dans son ancien empire colonial africain.

Elle a cherché à souder les autres partisans de Haftar, en particulier l’Égypte et les Émirats arabes unis (EAU), dans une alliance régionale avec la Grèce contre la Turquie. L’enjeu territorial de la Syrie en Méditerranée orientale implique aussi inévitablement ses alliés, la Russie et l’Iran.

La débâcle des guerres du Moyen-Orient menées par l’Amérique au cours des 30 années écoulées depuis la dissolution stalinienne de l’Union soviétique en 1991, qui a éliminé le principal contrepoids politico-militaire de l’OTAN, conduit rapidement à une nouvelle guerre mondiale.

La politique de la France à l’égard de la Turquie reflète la volonté maintes fois affirmée des puissances de l’Union européenne (UE) de formuler une politique étrangère indépendante de Washington. Cela implique une affirmation des intérêts impérialistes européens contre Washington, qui a imposé des tarifs de guerre commerciale et des sanctions sur le commerce avec l’Iran visant l’Europe.

Il ne fait aucun doute que Washington prépare également de nouvelles guerres, bien qu’il soit resté largement silencieux sur le conflit gréco-turc, dans un contexte de protestations sociales et de grèves croissantes chez lui, en raison de la brutalité policière et de la pandémie, et de tensions explosives lors de l’élection présidentielle. Il ne fait aucun doute, cependant, que Washington surveille la politique de l’UE en Méditerranée et prépare ses propres guerres.

L’année dernière, le 20 juin, Trump a avorté les frappes aériennes de grande envergure sur l’Iran, dix minutes seulement avant leur lancement. Dans un discours prononcé quatre mois plus tard, l’ambassadeur américain en Grèce, Geoffrey Pyatt, a souligné l’importance mondiale de la Méditerranée orientale : « À une époque où la concurrence entre les grandes puissances s’intensifie et où les plus grandes découvertes d’hydrocarbures de la dernière décennie ont été faites, ce carrefour mondial de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique est revenu au premier plan de la réflexion stratégique américaine. Après avoir considéré pendant des années la Méditerranée orientale comme un fait acquis, les États-Unis ont pris du recul pour examiner de manière réfléchie et pangouvernementale la manière dont nous faisons progresser les intérêts américains… »

L’histoire montre que de tels conflits ne peuvent pas être résolus pacifiquement sous le capitalisme, qu’un accord de paix temporaire gréco-turc soit conclu ou non d’une manière ou d’une autre.

L’effondrement de l’hégémonie américaine et le déplacement du centre de gravité de l’industrie mondiale vers l’Est, vers des pays comme la Turquie et la Chine, portent à une intensité sans précédent les contradictions du capitalisme que les grands marxistes du XXe siècle ont identifiées comme étant les causes du déclenchement de la guerre mondiale en 1914 : entre l’économie mondiale et le système d’État-nation, et la production socialisée et la propriété privée des moyens de production. Le conflit en Méditerranée orientale est un avertissement de l’état avancé de la poussée impérialiste vers une nouvelle guerre mondiale.

Les dangers ne doivent pas être sous-estimés. Les travailleurs de Grèce, de Turquie, de France ou d’autres pays de l’UE ne sont pas enthousiastes à l’idée d’une guerre, et encore moins d’une guerre qui pourrait dégénérer en un conflit mondial.

La classe ouvrière américaine fait preuve d’une opposition explosive à la guerre et le socialisme bénéficie d’un soutien croissant. Alors que les gouvernements capitalistes du monde entier sont confrontés à une opposition sociale croissante et à des contradictions économiques et géopolitiques internationales insolubles pour lesquelles ils n’ont pas de solutions, le danger qu’ils lancent une telle guerre, et qu’elle dégénère en un conflit mondial catastrophique, est très réel.

Cependant, ces deux dernières années ont également vu une éruption mondiale historique de la lutte des classes. Des grèves et des protestations ont éclaté parmi les enseignants et les travailleurs de l’automobile américains, avec des protestations mondiales contre la violence policière en Amérique, et des mouvements à travers l’Europe avec la grève nationale des enseignants polonais, la grève des infirmières portugaises et les « gilets jaunes » français.

Des manifestations antigouvernementales ont éclaté en Amérique latine, en Inde et en particulier dans les pays du pourtour méditerranéen, avec des protestations en Irak, au Liban, au Soudan et en Algérie. Les ordres de retour au travail et à l’école imposés dans le cadre d’une stratégie brutale d' »immunité collective » au milieu de la pandémie accentuent les tensions de classe dans tous les pays.

Ce qui a mis fin à la Première Guerre mondiale après son déclenchement dans les Balkans il y a un siècle, c’est la prise du pouvoir par la classe ouvrière russe, dirigée par le parti bolchevique de Vladimir Lénine lors de la révolution d’octobre 1917, et la formation de l’Internationale communiste pour diriger la classe ouvrière dans une lutte révolutionnaire contre le capitalisme et la guerre impérialiste.

Les racines historiques et politiques du conflit gréco-turc sur les droits de forage

Les conflits entre la Grèce et la Turquie au sujet des frontières maritimes et des ressources sont ancrés dans les problèmes non résolus du XXe siècle. Le traité de Lausanne de 1923 a établi des frontières terrestres entre la Grèce et la Turquie. Cet événement et les conflits qui ont suivi dans la région soulignent le caractère invariablement réactionnaire des tentatives visant à diviser les Balkans et le Moyen-Orient selon des frontières nationales arbitraires dictées par l’impérialisme.

La guerre d’indépendance turque de 1919-1922, menée par le Mouvement national turc de Mustafa Kemal Ataturk, a fait échouer les tentatives de l’impérialisme britannique et français de diviser le territoire anatolien de l’Empire ottoman après sa défaite aux côtés de l’Allemagne et de l’Autriche lors de la Première Guerre mondiale.

Dans l’accord Sykes-Picot de 1916, exposé au monde entier par le gouvernement soviétique en novembre 1917, Londres et Paris avaient convenu de découper et de créer l’Irak et la Syrie. Ils ont ensuite attaqué le territoire actuel de la Turquie, rejointe par la Grèce en 1919, pour se partager les restes de l’empire.

Contre l’occupation coloniale menée par l’impérialisme en Turquie, la Russie soviétique a correctement soutenu la résistance nationale turque, qui bénéficiait d’un fort soutien parmi les ouvriers et les paysans, en fournissant des armes et en soutenant le gouvernement d’Ankara.

Une nécessité militaire urgente dictait également la politique soviétique : Londres et Paris, ainsi que Berlin, Prague, Tokyo et Washington, avaient tous envahi l’Union soviétique, soutenant les Blancs contre-révolutionnaires pendant la guerre civile russe, dans une tentative d’écraser l’État ouvrier naissant et de restaurer un régime blanc néocolonial et antisémite en Russie.

Les communistes grecs se sont battus pour mobiliser l’opposition des soldats grecs à l’occupation grecque de certaines parties de l’Anatolie.

Cela n’impliquait cependant pas que les travailleurs devaient soutenir ni l’État bourgeois turc, qui cherchait à exterminer les communistes turcs et piétinait les droits culturels et politiques du peuple kurde, ni les frontières qu’il acceptait avec l’impérialisme.

Le respect de ces frontières a entraîné la déportation forcée de 1,6 million de personnes en 1923, dans une tentative d’établir des États grecs et turcs ethniquement purs. Avant sa dégénérescence, le gouvernement soviétique fondait encore sa politique sur la perspective d’une révolution socialiste internationale qui jetterait les bases de la disparition des frontières nationales au sein d’une fédération socialiste mondiale.

Les frontières maritimes turco-grecques n’ont cependant jamais été fixées, même après que les deux pays aient rejoint l’alliance antisoviétique de l’OTAN dirigée par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. La Grèce a conservé des îles parsemées dans la mer Égée et la Méditerranée, souvent à quelques miles des côtes turques, ce qui a rendu le tracé d’une frontière maritime litigieux et impossible dans la pratique.

Un différend durable est également apparu à propos de Chypre, l’île située stratégiquement au large des côtes de la Grèce, de la Turquie, du Liban et de la Syrie. Le conflit a explosé en 1974, lorsqu’un coup d’État de la junte grecque des colonels soutenu par la CIA a mis au pouvoir un homme politique chypriote grec d’extrême droite, Nikos Sampson, tristement célèbre pour ses attaques contre les Chypriotes turcs.

L’armée turque a envahi Chypre, ce qui a entraîné la division durable de l’île et la chute de la junte grecque. Washington et les puissances européennes ont cependant soutenu la junte grecque et ne reconnaissent pas l’enclave chypriote turque.

Ce qui a déclenché les tensions militaires actuelles entre la Grèce et la Turquie en Méditerranée, ce sont les conflits internationaux liés aux guerres sanglantes de l’OTAN en Libye et en Syrie.

Face aux soulèvements révolutionnaires de la classe ouvrière en janvier et février 2011 qui ont renversé le président tunisien Zine El Abedine Bin Ali et le président égyptien Hosni Moubarak, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont lancé une guerre par procuration islamiste en Libye contre le régime du colonel Mouammar Kadhafi.

Le régime du Parti islamiste pour la justice et le développement (AKP) du président turc Recep Tayyip Erdoğan, après avoir brièvement protesté contre ces guerres, s’est tourné vers elles pour les soutenir.

Ces guerres ont eu des conséquences inattendues et de grande portée. Armant les milices islamistes et tribales en Libye et bombardant le pays pour fournir un soutien aérien, les puissances de l’OTAN ont détruit le gouvernement libyen en six mois. Alors que la Libye se dissolvait dans une guerre civile entre milices rivales, de nombreux combattants islamistes sont également allés se battre pour un changement de régime en Syrie, principalement via la Turquie.

Cependant, malgré les milliards de dollars de soutien de la CIA et des cheikdoms pétroliers du Golfe Persique, ces petites milices islamistes sunnites impopulaires n’ont pas pu renverser le régime syrien, plus grand et mieux armé. En 2015, après l’intervention des forces iraniennes puis russes pour soutenir le régime syrien, les représentants islamistes de l’OTAN étaient menacés de défaite.

La décision de Washington, de Paris et d’autres puissances de l’OTAN d’utiliser les milices kurdes comme relais en Syrie a finalement conduit à une rupture des relations de la Turquie avec les puissances impérialistes.

Ankara, en accord avec son hostilité traditionnelle au sentiment nationaliste kurde en Turquie, s’est de plus en plus opposée à la politique américaine et européenne en Syrie. Après avoir abattu un jet russe au-dessus de la Syrie en novembre 2015, provoquant presque une guerre, elle a ensuite cherché à améliorer ses relations avec Moscou.

Washington et Berlin ont riposté par une tentative de coup d’État en juillet 2016 visant à assassiner Erdoğan ; celle-ci a cependant échoué, laissant Erdoğan au pouvoir et désillusionné ses alliés nominaux de l’OTAN.

La dépendance de l’OTAN aux forces des islamistes et des Frères musulmans (FM) après la révolution égyptienne a également conduit à des conflits aigus dans toute la région. Au milieu des protestations de masse de la classe ouvrière égyptienne, le régime militaire s’est rétabli grâce à un coup d’État mené en 2013 par le général Abdel Fattah al-Sisi contre le président islamiste Mohamed Mursi, et à un massacre des partisans des FM. À l’instar des cheikhs pétroliers du golfe Persique d’Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis (EAU), qui ne tolèrent pas le MB ni aucun groupe islamique dissident à l’intérieur de leurs frontières, la junte égyptienne était profondément hostile au GNA, l’islamiste libyen.

Leur hostilité s’étend à l’AKP islamiste en Turquie, qui est un allié des Frères Musulmans et a dénoncé le régime al-Sisi en Égypte.

Les puissances impérialistes ont poursuivi la guerre libyenne non seulement vers l’est, en Syrie, mais aussi vers le sud, en Afrique subsaharienne. S’attaquant à son ancien empire colonial, l’impérialisme français est intervenu en Côte d’Ivoire pour renverser le président Laurent Gbagbo, a déployé des troupes en République centrafricaine et a lancé en 2013 une guerre au Mali contre les milices islamistes du nord du pays.

Sur cette base – et pour poursuivre les intérêts de sa compagnie pétrolière Total – contre la GNA libyenne et la compagnie énergétique italienne rivale ENI-Paris a également soutenu Haftar en Libye.

Dans ce contexte international explosif, les dernières étapes des négociations d’un gazoduc Israël-Chypre-Grèce EastMed pour transporter du gaz vers l’Europe via la Grèce et l’Italie l’année dernière ont provoqué une réaction amère de la Turquie. En août, Erdoğan a publié une carte « bleue » revendiquant de larges portions de la mer Égée.

En novembre, après un accord maritime et militaire bilatéral avec la GNA libyenne, la Turquie a revendiqué des droits d’exploration conjoints en Méditerranée orientale et, en décembre, a commencé ces explorations. Athènes a répondu en expulsant l’ambassadeur de la GNA en Grèce, et la France et l’Italie ont annoncé qu’elles enverraient des navires de guerre à Chypre et sur l’île grecque de Crète pour les défendre contre la Turquie.

La signature de l’accord sur l’oléoduc Israël-Chypre-Grèce, le 2 janvier, a conduit à une nouvelle escalade du conflit dans la région. La Turquie a riposté en annonçant qu’elle allait déployer des troupes pour soutenir la GNA contre l’offensive de Haftar à Tripoli. Cette annonce a été condamnée par les gouvernements français et égyptien. En marge de la conférence de Berlin sur la Libye, qui a voté en faveur d’une mission militaire de l’UE en Libye, la France et la Grèce ont annoncé une alliance militaire formelle.

En avril, les forces turques en Libye sont intervenues pour écraser l’avance de la LNA sur Tripoli et l’ont forcée à abandonner une grande partie de l’ouest de la Libye. En mai, la Turquie a annoncé des plans de forage pétrolier directement au large des îles grecques de Crète, Karpathos et Rhodes.

La situation s’est rapidement aggravée cet été. En juin, lorsque la frégate française Courbet a tenté d’arrêter des navires turcs transportant des cargaisons vers la Libye, les navires de guerre turcs l’ont brièvement éclairée avec leur radar de visée, indiquant qu’ils étaient prêts à ouvrir le feu. La junte égyptienne a alors déclaré qu’elle préparait des plans pour une invasion à grande échelle de la Libye, qui ont été adoptés en juillet. Début juillet, des avions de guerre non identifiés, dont on dit qu’ils sont des chasseurs Rafale français ou émiratis, ont bombardé la base aérienne de Watiya en Libye, détruisant les principales installations radar et blessant des agents des services de renseignement turcs. La Grèce a également commencé à négocier des accords de zone économique exclusive (ZEE) sur les frontières maritimes avec l’Italie et l’Égypte, prélude à l’exigence d’Athènes de tels pourparlers avec Ankara.

Les responsables turcs ont toutefois rejeté ces pourparlers, car la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, que la Turquie ne reconnaît pas, permettrait à la Grèce de demander une zone de 12 miles autour de chacune de ses îles situées de part et d’autre de la mer Égée. Cela transformerait pratiquement toute la mer Égée en eaux territoriales grecques, laissant Athènes bloquer le commerce à destination d’Istanbul et des principales villes du nord de la Turquie.

Après l’annonce faite par la Turquie le 21 juillet qu’elle enverrait le navire d’exploration Oruç Reis, escorté par 12 navires de guerre, dans les eaux au large de l’île grecque de Kastellorizo, Athènes a mis l’armée grecque en état d’alerte maximale. En Grèce, de faux messages textuels prétendant provenir du ministère de la défense et appelant la population à se « mobiliser » pour un « incident militaire » ont provoqué la panique.

Finalement, un affrontement n’aurait été évité que par un appel à Ankara de la chancelière allemande Angela Merkel, après quoi les navires turcs se sont détournés de la zone contestée.

En août, alors que les navires de guerre grecs et turcs intensifiaient leurs patrouilles – dans un cas, un navire grec a ouvert le feu sur un bateau turc, blessant trois personnes -, Paris a intensifié sa campagne. Elle organise des exercices navals conjoints avec l’Égypte, puis avec la Grèce ; la France et les Émirats arabes unis envoient également des avions de chasse en Grèce. Le président français Emmanuel Macron annonce qu’il va tracer des « lignes rouges » contre la Turquie, la menaçant de guerre.

Aujourd’hui, sous l’impulsion de Paris, l’UE a accepté de préparer des sanctions économiques pour tenter d’étrangler la Turquie. La classe ouvrière ne peut soutenir aucun des gouvernements capitalistes qui mènent cette dangereuse escalade.

Paris, alors qu’elle drape sa politique de rhétorique sur le droit international, défend ses intérêts impérialistes et ses profits pétroliers dans son ancienne sphère coloniale. Il poursuit le rôle de premier plan que Paris a joué en poussant à la guerre en Libye, qui s’est terminée par la dévastation du pays et la construction de camps de détention de l’UE où les groupes de défense des droits de l’homme ont documenté que des réfugiés étaient réduits en esclavage, violés et assassinés. Ces événements, et non les discours de Macron, un ancien banquier d’affaires, révèlent le contenu politique de la rhétorique impérialiste sur le droit et les droits de l’homme.

L’un des principaux moteurs de la politique de Macron est la peur et la colère face à la résurgence internationale actuelle de la lutte des classes. Après avoir brutalement réprimé les protestations dans son pays, comme le mouvement du « gilet jaune » et la grève des transports en commun de cette année, Macron est également violemment hostile au mouvement qui se développe parmi les travailleurs des anciennes colonies françaises opprimées par l’impérialisme.

L’année dernière a vu des millions de manifestations antigouvernementales au Liban et en Algérie, des protestations de masse contre l’éviction de Gbagbo en Côte d’Ivoire, et des grèves et des protestations au Mali contre la guerre française. Les critiques verbales de Erdoğan à l’égard de Paris pour son arrogance impérialiste rendent furieux les fonctionnaires français.

Macron, qui, lors de sa visite au Liban le mois dernier après l’explosion du port, a parlé avec ses interlocuteurs comme l’ancien maître colonial français du pays et il est déterminé à légitimer le colonialisme français et à poursuivre le pillage impérialiste de l’Afrique et du Moyen-Orient.

Le gouvernement de droite du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a été élu par défaut l’année dernière, les électeurs ayant rejeté le gouvernement de Syriza (« Coalition de la gauche radicale »). (sic)

Syriza, un parti de la classe moyenne avait réalisé une trahison politique stupéfiante : élu sur la base de promesses de mettre fin à l’austérité européenne, il a piétiné les votes répétés du public grec contre l’austérité. Il a imposé le plus grand paquet de coupes sociales de l’histoire grecque, tout en construisant un réseau de sordides camps de détention européens pour les réfugiés.

Pour déjouer le bilan de la droite de Syriza tout en poursuivant sa politique d’austérité, Mitsotakis s’est appuyé sur les politiques de l’État policier, les mesures anti-immigrants et le nationalisme anti-turc. Les forces de sécurité grecques ont travaillé avec les membres fascistes de la Golden Dawn pour battre et tirer sur les réfugiés du Moyen-Orient qui traversaient la frontière gréco-turque.

Mitsotakis a inclus dans son cabinet de nombreux sympathisants bien connus de la junte grecque, dont le ministre du développement Adonis Georgiadis et le ministre de l’agriculture Makis Voridis. De là découle inévitablement une politique militariste et antiturque.

Le gouvernement du président turc Recep Tayyip Erdoğan cherche, par sa politique agressive de forage, à faire valoir les intérêts de la bourgeoisie turque, qui dépend des importations de pétrole et de gaz, et à contrer son effondrement dans les sondages. La colère des travailleurs monte à cause de la politique brutale de retour au travail dans le contexte de la pandémie COVID-19, de la chute du pouvoir d’achat et de la poursuite des guerres au Moyen-Orient.

Dans certaines limites, Erdoğan accueille favorablement les critiques de l’UE, qui lui permettent de se faire passer pour un anti-impérialiste, d’alimenter le nationalisme turc et d’essayer d’étouffer la montée du conflit de classes en Turquie.

Le bilan du gouvernement Erdoğan confirme la théorie selon laquelle dans les pays de développement capitaliste tardif, la bourgeoisie est incapable d’établir des droits démocratiques ou de s’opposer à l’impérialisme.

Régime bourgeois réactionnaire manœuvrant entre différentes grandes puissances, la politique du gouvernement Erdoğan n’a conduit qu’au désastre. Il s’est adapté aux guerres impérialistes en Libye et en Syrie tout en poursuivant l’oppression du peuple kurde à l’intérieur de la Turquie.

La lutte contre la guerre et pour défendre la vie, les moyens de subsistance et les droits démocratiques des travailleurs et des sections opprimées de la classe moyenne dépend de l’unification internationale des luttes de la classe ouvrière, en entraînant derrière elle les autres classes opprimées, dans une lutte révolutionnaire pour le socialisme.

L’effondrement de l’hégémonie mondiale de l’impérialisme américain

Le danger de guerre en Méditerranée orientale justifie les mises en garde et les qui ont été faits depuis longtemps et qui ont souligné que les contradictions géopolitiques insolubles de la société capitaliste à l’ère de la mondialisation poseraient à nouveau devant des milliards de travailleurs l’alternative de la guerre mondiale ou de la révolution socialiste mondiale

Analysant la guerre de l’OTAN en Serbie en 1999 et les bombardements en cours en Irak, il a été écrit :

« Tout comme le développement de l’impérialisme a été témoin des efforts des grandes puissances pour diviser le monde à la fin du siècle dernier, le démantèlement de l’URSS a créé un vide de pouvoir en Europe de l’Est, en Russie et en Asie centrale qui rend inévitable une nouvelle division du monde. La principale signification de la Yougoslavie, à ce moment critique, est qu’elle se trouve à la périphérie occidentale d’une vaste bande de territoire dans laquelle les grandes puissances mondiales veulent s’étendre. Il est impossible pour les États-Unis, l’Allemagne, le Japon, la France, la Grande-Bretagne et les autres puissances de se contenter de regarder passivement l’ouverture de cette zone. Une lutte est en cours pour l’accès à la région et le contrôle de ses matières premières, de sa main-d’œuvre et de ses marchés, qui dépassera de loin la « ruée vers l’Afrique » du siècle dernier »

Mettant en garde contre « une série de guerres à venir », « le potentiel de conflit avec la Russie a en fait augmenté », et l’impact de la disparition de l’Union soviétique en tant qu’ennemi commun unissant l’impérialisme américain et européen : « La bourgeoisie européenne ne se contentera pas d’accepter pour toujours un statuts subordonné aux États-Unis. Sa position serait continuellement érodée alors que les États-Unis chercheraient à faire pression pour obtenir son avantage ».

On a également attiré l’attention sur les implications de la restauration du capitalisme en Chine, et de la croissance industrielle de la Chine basée sur l’accès aux marchés mondiaux et aux technologies modernes : « Un conflit ouvert entre les États-Unis et la Chine est inévitable. Pays historiquement opprimé et non pas puissance impérialiste, la Chine est en bonne voie pour la restauration du capitalisme : elle aspire à être une grande puissance économique régionale. Une telle évolution, comme le révèle l’hystérie antichinoise actuelle dans les journaux américains, se heurte à l’opposition véhémente d’une partie importante de l’élite dirigeante américaine ».

L’enchevêtrement complexe de guerres et de conflits autour du conflit de la Méditerranée orientale reflète l’état extrêmement avancé de la crise analysée. La tentative de l’impérialisme américain de contrecarrer son déclin économique et social en utilisant la force militaire – dans un large arc allant des Balkans et de l’Afrique du Nord à l’Asie centrale en passant par le Moyen-Orient – a échoué.

Les guerres impérialistes lancées en Afghanistan (2001), en Irak (2003), en Libye et en Syrie (2011) se sont terminées par une débâcle.

Lutté pour la domination mondiale, mais présentées au public sous forme de mensonges – comme une guerre contre la terreur islamiste, une chasse aux « armes de destruction massive » irakiennes inexistantes et un soutien à une révolution démocratique au Moyen-Orient -, elles ont discrédité l’establishment politique. Des dizaines de millions de personnes ont participé aux manifestations mondiales contre la guerre en Irak en 2002-2003. Depuis, ces guerres ont fait des millions de morts et forcé des dizaines de millions de personnes à fuir leur foyer.

Ces guerres ont préparé le terrain pour l’effondrement de l’alliance de l’OTAN et pour la poursuite d’une nouvelle guerre mondiale. En Europe et au Moyen-Orient, l’impérialisme américain est confronté à de grandes puissances rivales. En Europe, l’Allemagne a annoncé la remilitarisation de sa politique étrangère en 2014, pour la première fois depuis la chute du régime nazi à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Depuis 2016, lorsque Brexit a empêché Londres d’opposer son veto à leurs plans, Berlin et Paris se sont engagés à plusieurs reprises à concevoir une politique militaire européenne indépendante de Washington.

Sur la côte méditerranéenne et au Moyen-Orient, Washington est aujourd’hui confronté à l’opposition d’une grande puissance bien ancrée. Ses guerres ont consolidé les régimes pro-iraniens en Irak et en Syrie, qui est également soutenue par la Russie.

La Chine, que Washington a identifiée comme son plus grand rival mondial, est également de plus en plus influente. Avec son initiative « Belt and Road » (BRI), qui a permis de développer des projets énergétiques, infrastructurels et industriels au Moyen-Orient, elle est devenue le plus grand partenaire commercial de pays tels que l’Iran, l’Irak, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. En juillet, elle aurait proposé à l’Iran un traité impliquant 400 milliards de dollars d’investissements et des garanties de défense mutuelle en cas d’attaque américaine.

Cela représente un revers décisif pour la politique étrangère impérialiste américaine telle que ses principaux stratèges l’ont formulée dans les années 1990. En 1997, Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, a qualifié l’Eurasie de « super continent axial du monde » et l’a affirmée : « Ce qui se passe avec la répartition du pouvoir sur la masse continentale eurasienne sera d’une importance décisive pour la primauté mondiale et l’héritage historique de l’Amérique… Dans une Eurasie volatile, la tâche immédiate est de s’assurer qu’aucun État ou combinaison d’États n’obtienne la capacité d’expulser les États-Unis ou même de diminuer leur rôle décisif ».

Alors que l’alliance de l’OTAN se désagrège maintenant en Méditerranée orientale, l’impérialisme américain voit des ennemis et des rivaux potentiels dispersés sur la masse continentale eurasienne, y compris au sein même de l’OTAN.

Ces conflits extraordinairement aigus empêchent toute résolution pacifique et à long terme de la crise de la Méditerranée orientale par l’OTAN. Lorsque le ministre allemand des affaires étrangères Heiko Maas s’est adressé à une réunion de responsables français après son retour d’Athènes et d’Ankara, il a déclaré « Les États-Unis regardent le reste du monde de plus en plus directement à travers la lentille de leur rivalité avec la Chine… La volonté américaine de jouer le rôle d’une puissance mondiale assurant la stabilité est tombée« .

Comme le mouvement marxiste a insisté après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la responsabilité du danger de guerre n’incombe pas à l’un ou l’autre État ou politicien impérialiste, aussi agressif soit-il, mais au système capitaliste d’État-nation dans son ensemble. L’impérialisme européen n’est pas une alternative à la faillite de l’impérialisme américain.

En effet, la première tentative de Paris et de Berlin d’appliquer leur propre politique étrangère en Méditerranée a rapidement déclenché un conflit explosif. Il est également loin d’être certain que les intérêts des impérialismes allemand et français, qui se sont affrontés au cours des deux guerres mondiales du siècle dernier, s’avéreront compatibles alors qu’ils entreprennent de piller des portions de plus en plus grandes du globe.

Le rôle pro-guerre des partis petits-bourgeois.

Le seul moyen d’arrêter la spirale des puissances capitalistes vers une nouvelle guerre mondiale est l’unification internationale des luttes de la classe ouvrière contre la guerre, la pandémie et le capitalisme sur la base d’un programme socialiste révolutionnaire. La recrudescence de la lutte de classe internationale depuis 2018 et l’audience croissante du socialisme parmi les travailleurs et les jeunes montrent que la base d’une telle politique existe dans la situation objective. Le principal obstacle reste la crise de la direction révolutionnaire de la classe ouvrière. (Vrai ou faux ? NDLR).

Même s’ils s’élèvent dans la lutte indépendamment ou contre les syndicats et les partis établis, les travailleurs sont toujours confrontés à l’influence résiduelle des pseudo-partis de gauche de la classe moyenne aisée.

Ces forces, basées sur une fusion des anciens partis « communistes » et des politiques identitaires, s’opposent consciemment à la révolution et cherchent à lier les travailleurs au système capitaliste de l’État-nation. Lors des soulèvements de masse de la révolution égyptienne entre 2011 et 2013, elles ont fait de la propagande pour que les travailleurs soutiennent la faction de la bourgeoisie égyptienne qui se prépare à prendre le pouvoir – d’abord une junte militaire, puis la Confrérie, et enfin la dictature de Sisi. Cela a finalement conduit en 2013 à la consolidation de la dictature militaire de Sisi et à l’écrasement de la poussée des travailleurs égyptiens.

Aujourd’hui, ils s’efforcent de lier les travailleurs en Grèce et en Turquie à la campagne de guerre en exigeant qu’ils soutiennent les gouvernements nationaux et les forces armées de chaque pays.

L’exemple le plus frappant est celui du parti Syriza en Grèce. Une coalition entre des fragments du parti communiste grec (KKE) et des mouvements anti-mondialisation basés sur le mouvement étudiant de la classe moyenne d’après 1968, Syriza soutient agressivement la ligne militariste du gouvernement Mitsotakis.

En Grèce, le dirigeant de Syriza et ancien premier ministre Alexis Tsipras a réagi à l’impasse en Méditerranée orientale par un appel jingoïste à la mobilisation de l’armée grecque contre les navires turcs : « Nos forces armées connaissent la manière dont ces activités sismiques illégales doivent et peuvent être empêchées depuis octobre 2018, date à laquelle elles ont tenté de le faire efficacement. Nous avons pleinement confiance en leurs capacités ».

En France, les partis de « gauche », ont tous deux maintenu un silence assourdissant sur le conflit gréco-turc. Ces partis ont soutenu avec enthousiasme la guerre en Libye lorsque l’OTAN l’a lancée pour la première fois en 2011. Le porte-parole de la NPA, Olivier Besancenot, a mené des appels pour que Paris arme les « rebelles » libyens.

Un rôle particulièrement réactionnaire revient aux éléments de ce milieu de pseudo-gauche qui cherchent à lier les travailleurs à ces organisations nationalistes, tout en se faisant passer pour des internationalistes.

La classe ouvrière ne peut pas s’assigner la tâche désespérée et réactionnaire de procéder à une division des profits et du territoire entre les États-nations à la place de la bourgeoisie et de critiquer la classe capitaliste pour ne pas défendre suffisamment bien l’intérêt national contre les autres nationalités.

Cette perspective de faillite, signifie, alors que les marines grecque et turque s’affrontent en Méditerranée et en mer Égée pour se partager les profits pétroliers, de rallier les travailleurs à la guerre pour des profits contre l’ennemi étranger.

Pour un mouvement international de la classe ouvrière pour le socialisme et contre la guerre

Le mensonge réactionnaire selon lequel les ouvriers et les soldats en Grèce et en Turquie sont des ennemis destinés à se tirer dessus doit être rejeté et combattu. La lutte contre la guerre et pour un développement rationnel des forces productives en Méditerranée place la classe ouvrière devant la tâche d’arracher le contrôle des chaînes d’approvisionnement eurasiennes et mondiales au pillage et à l’anarchie organisés par l’aristocratie financière. Cette grande lutte exige une rupture impitoyable avec le système de l’État-nation et tous les partis bourgeois et petits-bourgeois.

L’achèvement de la révolution socialiste dans les limites nationales est impensable. L’une des raisons fondamentales de la crise de la société bourgeoise est le fait que les forces productives qu’elle a créées ne peuvent plus être réconciliées avec le cadre de l’État national. De là découlent d’une part les guerres impérialistes, d’autre part l’utopie des États-Unis d’Europe bourgeois. La révolution socialiste commence sur la scène nationale, elle se déploie sur la scène internationale et s’achève sur la scène mondiale. Ainsi, la révolution socialiste devient une révolution permanente dans un sens plus nouveau et plus large du terme ; elle ne s’achève que dans la victoire finale de la nouvelle société sur l’ensemble de notre planète.

Le tour est maintenant venu pour la classe ouvrière internationale, qui a été immensément renforcée par trois décennies de mondialisation de la production. Depuis 1980, la seule classe ouvrière industrielle a presque quadruplé, passant d’environ 250 millions à près d’un milliard d’êtres humains. Globalement, la classe ouvrière a augmenté de 1,2 milliard entre 1980 et 2010. Le pourcentage de la population active mondiale composé de paysans a chuté depuis 1991, passant de 44 à 28 %, alors que des centaines de millions de ruraux se déplacent vers les villes pour trouver du travail.

Plus d’un milliard de personnes devraient rejoindre les rangs de la classe ouvrière rien qu’en Afrique au cours du prochain siècle. La crainte de la bourgeoisie française, en particulier face aux grèves et manifestations explosives dans ses anciennes colonies africaines, est liée aux projections selon lesquelles, d’ici 2050, 85 % des francophones du monde entier pourraient vivre en Afrique, dont beaucoup dans les pays d’Afrique subsaharienne en pleine industrialisation. Cela représenterait un total de 700 millions de personnes, alors que la France compte actuellement 66,5 millions d’habitants et que la population prévue pour 2050 est de 74 millions.

L’éruption internationale de la lutte des classes depuis 2018 reflète une colère politique explosive face aux niveaux stupéfiants d’inégalité sociale et de violence entre militaires et policiers produits par le capitalisme. La vague de protestations de masse et de luttes de classe, notamment dans des dizaines d’anciens pays coloniaux et semi-coloniaux, reflète également la force croissante de la classe ouvrière internationale et des forces productives créées par l’industrie et l’économie du XXIe siècle.

L’unification des forces titanesques de la classe ouvrière internationale dans une lutte socialiste contre la guerre impérialiste et le capitalisme est la grande tâche posée par le conflit méditerranéen. La voie à suivre est une lutte révolutionnaire pour les États socialistes unis d’Europe et les États socialistes unis du Moyen-Orient, contre l’UE et le règlement du traité de Lausanne, dans le cadre d’une fédération socialiste mondiale. Cela signifie qu’il faut en tout temps faire progresser l’unité de classe révolutionnaire avec les luttes des travailleurs d’autres nationalités contre les appels à la solidarité nationale des petits-bourgeois avec les exploiteurs capitalistes dans chaque pays.

Les deux dernières années de la lutte de classe ont, en outre, confirmé à nouveau la grande leçon de la révolution d’Octobre et du 20e siècle : la classe ouvrière ne peut pas, par des grèves et des protestations spontanées, improviser une organisation internationale et une stratégie révolutionnaire contre le capitalisme et la guerre impérialiste.

La lutte pour l’internationalisme et pour le socialisme contre les partis petits-bourgeois qui cherchent à rassembler les travailleurs derrière les bellicistes bourgeois dans chaque pays ne peut être menée que de manière consciente. Elle nécessite une direction politique révolutionnaire au sein de la classe ouvrière pour se battre pour qu’elle devienne la direction révolutionnaire internationale de la classe ouvrière dans la lutte contre la guerre.