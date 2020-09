Par Pr Christian Perronne. Épidémiologiste. Sur RT France.

Le grand capital international dont les secteurs industriels traditionnels ont connu des pertes importantes lors du confinement dément, est parvenu à se ressaisir et à soutenir quelques spécialistes – dont les Pr Didier Raoult, François Toussaint, Christian Perronne et ici le Pr Laurent Toubiana afin de donner la réplique à la clique du Conseil Scientifique macronique. Un processus semblable est en cours au Canada, en Allemagne, en Australie et aux USA. Il faut comprendre ici que les secteurs monopolistiques de l’industrie traditionnel ne souhaite pas d’un reconfinement désastreux alors que les trusts industriels innovants y trouvent leurs bénéfices (255 milliards USD de croissance boursière au dernier trimestre). Le prolétariat international ne prend fait et cause pour aucun de ces secteurs industriels, mais il s’oppose farouchement à l’établissement d’un État policier, au confinement meurtrier qui tue les pauvres et les travailleurs en chômage et à la propagande Étatique pour maintenir une ambiance de panique hystérique au service des riches. Robert Bibeau. Éditeur https://les7duquebec.net