Droits de l’homme : deux poids deux mesures de l’OTAN en Afghanistan

Par Left Radical of Afghanistan

Human Rights and Nato

La plus longue guerre des occupants Américains et de l’OTAN a été vaincue en Afghanistan. Cette guerre inégale a non seulement infligé des pertes humaines irréparables au peuple afghan, mais a également détruit et endommagé les infrastructures et les fondements socio-économiques de l’Afghanistan. Bien que les envahisseurs américains et leurs alliés aient occupé l’Afghanistan sous le prétexte de sa reconstruction, de la démocratie et de la protection des droits de l’homme, il est vite devenu clair pour le peuple qu’ils étaient là pour atteindre leurs infâmes objectifs économiques, militaires et politiques.

La protection des droits de l’homme est l’un des slogans fascinants que les régimes impérialistes utilisent comme une arme contre leurs rivaux et adversaires. Afin d’atteindre leurs objectifs militaires, économiques et politiques, ils abusent du slogan des droits de l’homme, s’ingèrent dans les affaires intérieures d’autres pays, conseillez les partis et groupes d’opposition dans les pays ciblés, leur imposent des sanctions économiques ou les envahissent et les occupent militairement. Globalement, ce sont les pays impérialistes et le système capitaliste lui-même qui est basé sur l’usure et l’exploitation et continue sa vie en piétinant les libertés et les droits des autres êtres humains. Dans le système capitaliste, toutes les valeurs spirituelles, la dignité humaine et la liberté sont remplacées par l’usure et le gain en capital, et ainsi la civilisation et l’humanité sont remplacées par la barbarie et l’injustice. Les États-Unis ont pris pour cible les Afghans en représailles à environ 3000 victimes de l’attaque du 11 septembre 2001 et ont envahi l’Afghanistan un mois plus tard. Des centaines de milliers d’Afghans ont été tués et des centaines de milliers d’autres ont été mutilés au cours des 20 années d’occupation et de guerre par les États-Unis et les pays membres de l’OTAN. De même, des millions d’autres ont été contraints de fuir leur foyer ou de migrer vers d’autres régions du monde.

Les États-Unis, qui se montrent le champion des droits de l’homme au monde, malgré le fait d’avoir tué et mutilé près d’un million d’Afghans innocents en représailles aux attentats du 11 septembre, en ont détenu des dizaines de milliers d’autres à Bagram et à Guantanamo Bay. Les prisonniers détenus par les États-Unis ont subi de nombreuses tortures douloureuses. Les gouvernements des États-Unis et de l’OTAN ont accordé l’immunité et se sont associés à d’anciens seigneurs de guerre et criminels de guerre pour défendre leurs intérêts illégitimes en Afghanistan. À la suite de la formation du gouvernement intérimaire à la Conférence de Bonn en décembre 2001, il a été décidé de créer une commission des droits de l’homme pour l’Afghanistan. Puis, en juin 2002, la « Commission afghane indépendante des droits de l’homme » a été créée. Apparemment, la commission était chargée de surveiller et de protéger les droits de l’homme en Afghanistan et de traduire les auteurs de violations en justice. Cependant, la commission est rapidement devenue une couverture pour les violations des droits humains commises par le gouvernement et les forces étrangères et n’a pas réussi à identifier ni à poursuivre les criminels de guerre et les violateurs des droits humains.

La commission a préparé un rapport sur la justice transitionnelle, mais n’a pas réussi à le publier ni à prendre des mesures concrètes pour le mettre en œuvre. L’«Assemblée nationale» afghane, qui se composait principalement d’anciens seigneurs de guerre, de criminels de guerre et de violateurs des droits de l’homme, a signé en 2007 une loi et gracié tous les criminels et violateurs des droits de l’homme et invalidé toutes les poursuites intentées contre eux. En novembre 2017, la «Cour pénale internationale» (CPI) de La Haye a décidé d’enquêter sur les crimes de guerre et les violations des droits de l’homme en Afghanistan. Le tribunal a demandé l’ouverture d’une enquête sur les crimes commis par le gouvernement afghan, l’OTAN, et en particulier les États-Unis et la CIA, les talibans et d’autres groupes impliqués dans la guerre en Afghanistan depuis 2003. Bien que le peuple afghan, la société civile et les droits de l’homme les défenseurs soutiennent l’initiative de la Cour pénale internationale, les pays étrangers, en particulier le gouvernement américain et la CIA, ont toujours contesté les efforts de la CPI et créé des obstacles.

Donald Trump et Mike Pompeo, en tant que hauts responsables du gouvernement américain, ont réagi avec colère à la décision de la Cour pénale internationale d’enquêter sur les crimes de guerre commis par des agents de la CIA et des troupes américaines en Afghanistan et ont menacé la Cour pénale internationale d’interdire les visas. pour son personnel clé et les membres de leur famille et gèlerait leurs avoirs. (Les États-Unis ont imposé des sanctions à des hauts fonctionnaires de la Cour pénale internationale (CPI), y compris la procureure en chef Fatou Bensouda. BBC, 2 septembre 2020) Lorsque l’accord de paix entre les États-Unis et les talibans a été signé à Doha en février 2020, une condition clé des talibans était la libération de cinq mille de leurs prisonniers des prisons gouvernementales afghanes. Le gouvernement américain a accepté l’offre des talibans, mais le président Ashraf Ghani s’y est opposé, l’appelant sa ligne rouge. Il a souligné qu’il ne libérerait aucun prisonnier taliban avant le rétablissement d’un cessez-le-feu à l’échelle du pays. La position du président fantoche afghan a mis en colère l’administration Trump et il a été rapidement contraint de passer de sa ligne rouge à la verte et de libérer 4600 prisonniers talibans avant le cessez-le-feu! La libération des 400 prisonniers talibans restants, qui sont considérés comme dangereux par le gouvernement afghan parce que la plupart d’entre eux ont été condamnés à mort par un tribunal pour meurtre de masse, enlèvements, trafic de drogue et viol, dépendait d’Achraf Ghani à la décision d’un symbolique Loya Jirga.

Le jour de la Loya Jirga, l’ambassade américaine à Kaboul a distribué des papiers aux 3400 participants de la Jirga, les a encouragés à voter pour la libération de 400 prisonniers dont les 9 personnes connues comme assassins des troupes françaises et australiennes en Afghanistan. Suite à la décision de la Jirga en faveur de la libération des 400 prisonniers dangereux restants, Emmanuel Macron a exhorté le gouvernement afghan à ne pas libérer les assassins des soldats français. Le gouvernement français ne comprend-il pas vraiment que la libération des tueurs de soldats français ne relève pas de l’autorité du gouvernement afghan et que l’accord de libération au total de 5000 prisonniers talibans a été signé entre les talibans et le gouvernement américain et non par le gouvernement afghan? Donc, le fait que le Premier ministre français Macron veuille que le gouvernement afghan ne libère pas les assassins de leurs citoyens militaires et civils est une demande insensée. Macron devrait faire cette demande aux États-Unis et non au gouvernement fantoche de l’Afghanistan. En avril 2017, alors que le gouvernement afghan était engagé dans un accord de paix avec le Parti islamique de Gulbuddin, le gouvernement français s’est opposé à la libération de prisonniers du Parti islamique pour avoir tué 16 soldats français par des combattants du Parti islamique dans les districts de Surobi et Tagab.

Mais ce désaccord a rapidement été ignoré grâce à un accord politique et à la pression américaine, et Gulbuddin Hekmatyar, un chef de guerre notoire, criminel de guerre et agresseur des droits de l’homme, a rejoint le gouvernement sans procès et lui et son parti ont reçu des concessions financières et des concessions sans précédent du gouvernement afghan et des États-Unis, et tous les prisonniers ont été libérés.

De plus, le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré qu’il tentait de garder en prison le meurtrier de trois soldats australiens. De même, certains autres pays européens ont exprimé leur opposition à la libération des soldats talibans impliqués dans le meurtre du personnel de leur ambassade à Kaboul.

Apparemment, le processus de paix dépend désormais du sort de seulement six prisonniers, auxquels la France et l’Australie s’opposent. Mais les 4091 autres prisonniers, dont les mains sont tachées du sang de dizaines de milliers d’Afghans pauvres, n’ont aucune importance pour les organisations de défense des droits de l’homme, ni pour la France, l’Australie, les États-Unis et les États membres de l’OTAN. Ce double standard des Etats-Unis et de l’OTAN a soulevé la question en Afghanistan de savoir si le sang des troupes françaises et australiennes et de l’OTAN est plus rouge que le sang du peuple afghan?

Les troupes françaises, australiennes et américaines sont-elles venues en Afghanistan pour des banquets et du tourisme ou pour une mission brutale et une guerre? Pendant la présidence de Barack Obama, 4147 bombes rien qu’en 2009, et sous la présidence de Trump, 7423 bombes en 2019 seulement ont été utilisées contre le peuple afghan, tuant ou blessant des centaines de milliers de femmes, d’enfants et d’Afghans. Les États-Unis ont utilisé la plus grosse bombe non nucléaire du monde dans la province de Nangarhar pour la première fois en 2017 pour montrer leur brutalité à d’autres rivaux. Mais ni la France, ni l’Australie, ni aucun autre pays n’ont jamais condamné cet acte barbare des États-Unis et ne l’ont jamais qualifié de crime de guerre et de violation des droits de l’homme.

Les positions ci-dessus du gouvernement américain et des États membres de l’OTAN sur les droits de l’homme montrent clairement que les affirmations des pays occidentaux sur les droits de l’homme sont complètement fausses et sont les seuls slogans qui trompent les peuples du monde et légitiment leurs pratiques et abus inhumains.

Cette double politique claire des États-Unis, de la France et de l’Australie envers les droits de l’homme montre à quel point ils sont attachés à la protection des droits de l’homme et dans quelle mesure ils y croient. Mais le peuple afghan ne pardonnera jamais ces crimes de guerre flagrants et ces violations des droits de l’homme par les États-Unis, la France, l’Australie et les États membres de l’OTAN.