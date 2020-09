Manifeste du Parti Ouvrier (réédition-2020)

Par Robert Bibeau. Éditeur.

Ce volume est disponible gratuitement en français, en italien et en anglais ici:

11.POUR-LE-PARTI-3

English-Manifesto of Workers’ Party

ItalianoManifesto del Partito Operaio

C’est en 1848 que Karl Marx et Friedrich Engels ont publié le Manifeste du Parti communiste. Ce livre-monument désignait la lutte de classe comme moteur de l’histoire. Il exhortait à la révolution prolétarienne, à la destruction de l’hydre capitaliste, à l’abolition de la propriété privée des moyens de production et d’échanges, à la désintégration de l’État bourgeois, et à l’édification du mode de production communiste prolétarien.

Ces aphorismes sont toujours d’une brûlante actualité et le Manifeste du Parti Ouvrier les fait siens. Cependant, une mise à jour s’avère nécessaire en ce qui concerne l’analyse concrète de la situation concrète en ce début de XXIe siècle, concernant notamment la composition de classe de la société contemporaine. Concernant la crise économique systémique de l’impérialisme moderne. Concernant les conditions de la révolution prolétarienne et de la lutte de la classe ouvrière dans les instances économique, politique et idéologique de la lutte des classes.

Cependant, en société capitaliste, un écueil se dresse sur le chemin du prolétariat. Dans L’Idéologie allemande, Marx le souligne «À toute époque, les idées de la classe dominante sont les idées dominantes : autrement dit, la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est en même temps la puissance spirituelle dominante. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose en même temps, de ce fait, des moyens de la production intellectuelle, si bien qu’en général, elle exerce son pouvoir sur les idées de ceux à qui ces moyens font défaut. Les pensées dominantes ne sont rien d’autre que l’expression en idées des conditions matérielles dominantes, ce sont ces conditions conçues comme idées, donc l’expression des rapports sociaux qui font justement d’une seule classe la classe dominante, donc les idées de sa suprématie.»

Comment provoquer la prise de conscience de l’oppression de classe, de l’aliénation des travailleurs salariés et de la nécessité de la révolution prolétarienne chez des ouvriers dominés par les idées de la bourgeoisie au service du Grand capital international?

Prolétaires du monde entier unissez-vous !

