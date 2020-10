Le narcissisme, névrose d’une époque

Par Robert Bibeau. Éditeur.

Le volume est disponible gratuitement en format PDF:

Le narcissisme social est né du mélange de l’individualisme égocentrique et du communalisme petit-bourgeois. Il désigne un état d’atomisation de la communauté qui ne correspond à aucun projet social, à aucune volonté d’action groupée, sinon, à l’amalgame disparate d’individualités chimériques. La décadence morale des sociétés bourgeoises se répand au fur et à mesure que s’épand le mode de production capitaliste décadent et avec lui les mœurs dépravés d’une classe hégémonique déclassée.

C’est à travers l’histoire tragique de gens typiques de ces temps épique, qui traînent leur vie de castration, de pulsions libidinales refoulées, d’inhibitions œdipiennes et qui encombrent leur psyché des désirs de leur Moi irréel névrotique, et de leurs amours de transfert, que vous découvrirez le narcissisme, névrose de l’époque contemporaine dont l’hystérique pandémie récente nous donne un exemple patent. Ces quidams comprendront petit à petit que l’amour s’amène avec sa peine. S’ils élucident leurs angoisses d’exister et de devenir, peut-être apprendront-ils que l’amour et le bonheur ne sont pas le but du voyage, mais une manière singulière de voyager dont l’objectif est de procréer et se multiplier. Ils comprendront peut-être qu’ils ne sont qu’un grain de sable dans l’immensité et qu’il en est très bien ainsi.

L’auteur, fut pédagogue auprès de collégiens. Pendant trente-cinq ans, il a enseigné l’art d’apprendre à apprendre. Conférencier, Robert Bibeau a aussi publié des centaines d’articles sur la pédagogie et les technologies. Aujourd’hui journaliste, et militant politique, il dirige le Webmagazine Les 7 du Québec https://les7duquebec.net

