DERNIER PAPE, DERNIÈRE REINE & DERNIER PRINCE!?!

Bientôt la monarque britannique, sa famille et ses mignons* comme établis par la Magna Carta, vont être mis hors course par le peuple d’Angleterre. Lorsque cela se produira, tous ses biens entrepreneuriaux, le Canada, Les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, retourneront à leurs véritables propriétaires. La “Couronne” basée au Vatican et toutes ses ramifications tentaculaires bancaires autour du monde vont s’effondrer, Le pape est l’empereur de Rome.

Quiconque prête serment envers un criminel est un criminel ► On s’en occupera !

Kaianerekowa, la Grande Loi de la Paix s’appliquera alors à l’île de la Grande Tortue (NdT : Terminologie amérindienne pour l’Amérique du Nord). Onkwehonwe (NdT : “gens originaires de la terre” en langue mohawk/iroquoise : les autochtones à la terre) s’occuperont des “maîtres de la guerre” utilisant notre loi et une technologie moderne afin de nettoyer leur saleté. Ces criminels répondront devant le peuple pour chacun des 100 millions d’individus autochtones assassinés.

L’oligarchie nous enseigne que qui que ce soit a le plus d’argent fait les règles.

La révolution a déjà commencé dans l’esprit de chaque personne. Nous sommes tous souverains dans notre esprit. Les changements de fréquence spirituelle qui vont se produire sur notre Terre-Mère feront que tout le monde se rappellera de tout dans chaque vie passée.

Les eaux de la vérité laveront tout. L’oligarchie sera emportée. Une fois que la Terre commencera son nettoyage, il n’y aura plus de mensonges, de meurtres ou de destruction.

Nous, Onkwehonwe, sommes là pour leur enseigner à aimer et à prendre soin les uns des autres et de tout être vivant attaché à la Terre dans nos communautés. Les armes de la guerre seront enterrées sous l’arbre de la paix, pour toujours. Le wampum noir s’appliquera à tous les criminels.

Ils auront une dernière chance de devenir un esprit avec nous. Lorsque le chef de guerre lâche vers le sol la ceinture wampum noire, ils peuvent l’attraper avant qu’elle ne touche le sol. S’ils ne la rattrapent pas, alors les hommes leurs éclateront le crâne avec leur massue de guerre et leur cervelle sera sur le sol au côté de la ceinture wampum noire. Ceci se passera dans toutes les communautés de l’Île de la Grande Tortue. Le nettoyage inclura alors leurs familles entières. Le génocide a toujours été le plan contre nous. La mémoire ADN de ceux qui ont planifiés le génocide sera effacée de l’humanité. Eux et leurs armes, seront enterrés pour ne plus jamais être revus. Élisabeth II et François 1er seront la dernière reine et le dernier pape.





*L'arrestation de Jeffrey Epstein embarrasse fort, la famille royale ICI & LÀ – Depuis le « suicide » par pendaison d'Epstein, le Prince Andrew est lui même… sur la corde raide !

Cet empire qui un temps encourageait à monnayer les scalps, qui s’est construit sur le génocide d’une « race » et la mise en esclavage d’une autre, se nomme Les United States Of America ► Nouvelle version PDF pour effondrer TOUS les empires coloniaux par JBL1960

Or, nous pouvons effondrer TOUS les empires coloniaux, sans armes, ni haine, ni violence, et je vous propose de découvrir un des moyens pour se faire, dans ce tout dernier PDF que je viens de mettre à jour ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/09/effondrer-les-empires-coloniaux-par-jo-busta-lally.pdf

Car vous ne devez pas ignorer que la Cité de Londres/City Of London est le cœur de l’Empire ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/04/la-city-de-londres-au-cc593ur-de-lempire1.pdf

C’est la City de Londres Inc. Since 1348 qui pilote l’Empire Zunien, pas l’inverse comme elle a piloté le Brexit !

C’est la City de Londres qui a soutenu la mondialisation du Yuan et a adoubé la Chine : Entre 2004 et 2014, le commerce entre la Chine et le Royaume-Uni est passé de 20 à 80 milliards de dollars, tandis que les investissements chinois sur le territoire britannique ont augmenté à un taux annuel de 85% depuis 2010.

Extrait de la note de R71 en 2016 : La réalité, que bon nombre refuse toujours aujourd’hui par dissonance cognitive, est la suivante : les banquiers, les grandes familles de la finance ont toujours financé les régimes dictatoriaux et les dictateurs, des monarques européens au XVIIIe siècle aux pires dictateurs du XXe siècle (Lénine, Trotski, Staline, Mussolini, Hitler, Mao, Pinochet, Videla, Pol Pot, monarchies rétrogrades du Golfe, en passant par l’entité sioniste, nos pseudo-démocraties libérales, dictatures douces, se durcissant à volonté pour faire place au totalitarisme monopoliste étatico-industrio-financier, le véritable fascisme répondant à la définition même émise par Mussolini. [NdJBL : Preuves dans ce PDF à partir des confessions d’un évêque jésuite le Dr. Alberto Rivera et de son livre : Les Crimes du Vatican – Analyse de Jimmy Daleedoo ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/01/confessionsdalbertorivera.pdf]



La Chine ne fait que suivre le cursus que lui a imposé la City de Londres depuis les deux guerres de l’opium du XIXe siècle, qui l’ont dévastée. Elle a été érigée en modèle pour l’infrastructure de contrôle des populations à étendre à l’humanité. L’ingénierie sociale élitiste et eugéniste est une fois encore à l’œuvre derrière le “modèle” chinois ► Le Bernie (La City) veut aller à pied jusqu’en Chine !



Et ô surprise, arrive à pied, par la Chine, un virus à couronne !

Qui déferle sur la planète, et 3,5 milliards d’humains se retrouvent CONFINÉS / assignés à résidence, comme à Wuhan…

Surprise, le Prince Charles est partie prenante du Big Reset. Les financiers aussi.

Liliane Held Khawam le 23 septembre 2020 – URL de l’article ► https://lilianeheldkhawam.com/2020/09/23/surprise-le-prince-charles-est-partie-prenante-du-big-reset-les-financiers-aussi/

Le Prince Charles, successeur de la dernière reine, couronné à Davos le 22 janvier 2020…

Le Big Reset (Grand Reset) du World Economic Forum arbore les couleurs du Prince Charles écologiste passionné qui a déclaré : que la pandémie de Covid-19 est une« fenêtre d’opportunité »pour réinitialiser l’économie pour un avenir plus vert»

Extrait : Et si Le Prince était le « roi » de la nouvelle couronne aux couleurs du programme 2030 ?

Le Big Reset annonce beaucoup de changements à différents niveaux. Le virus de 2019 (quelle année décidément!) et la recherche de vaccins ont eu le mérite de montrer à quel point les gouvernants officiels étaient dépassés par les évènements, les chiffres, les traitements, ou la recherche médicale.

Dans une logique similaire à celle que nous exposons ici depuis des années, les États ont été dissous dans les organismes supranationaux et autres entités commerciales ( incluant fondations, associations, etc.). L’État au sens classique est au minimum comateux.

La présence du prince Charles à ce niveau de leadership d’un programme fortement financiarisée est éloquente. Il est utile de rappeler qu’en 2018, il devint le successeur désigné de sa mère en tant que chef du Commonwealth. Nous parlons ici d’une personne qui représente 54 pays, que le territoire est tout aussi impressionnant avec ses 30 millions de km² doté d’un PIB de 10 trillions $, et une population de près de 2,6 milliards.

Sa présence à ce niveau n’est pas dû au hasard. Que ce poste du Commonwealth soit symbolique ou pas, il reste le futur leader d’un tiers de l’humanité, et de près de un cinquième de la surface de la terre !

Effectivement, il n’y a aucun BIOHAZARD ni aucune surprise !

Pour autant, cela ne démontre-t-il pas au contraire qu’il n’y a aucune solutions au sein de ce système et que la solution est HORS ÉTAT et ses Institutions de plus en plus coercitives ?

Je le redis, une fois de plus, il n’est même plus le temps de choisir, il est temps d’agir, de se lever, de dire NON au muselage sanitaire qui nous conduit tout droit vers le transhumanisme et la FIN de PARTIE de l’Humanité !

