COVID = PANIQUE

Par Le poète prolétaire.

On est rendu là! Et la panique tue plus que le virus. Ce n’est pas moi qui le dit, c’est le Docteur Didier Raoult, grand spécialiste en épidémiologie et en infectiologie marseillais.

« Si on m’avait écouté, il y aurait eu deux fois moins de morts! Parce qu’on a eu peur. Ce qui cause panique. Résultat, on a foutu le bordel dans le système de santé. La surmortalité.»

« Je n’ai pas peur de la COVID, j’ai peur de la peur! » dit-il, « L’épidémie (pas la pandémie!) a été gérée par la peur, plus qu’une mauvaise gestion médicale car en pratique, on n’a pas soigner les gens. Le Conseil Scientifique n’est pas un vrais conseil scientifique. L’organisation du diagnostic était mauvaise dès le début et les gens n’ont pas vu que c’était un problème de malades et pas un problème d’essai thérapeutique. »

Comme vous voyez, le docteur Raoult s’occupe du côté médical de la crise, mais il y en a d’autres, comme Jean-Jacques Crèvecœur, Bernard-Henri Lévy, etc. (sur internet) qui s’occupe du côté politique de cette crise qui n’en finit plus.

Nos médias déjà vendus au 1% ont maintenant du renfort! Et oui, ils ont engagé des robots pour écrire des articles. Déjà, ils avaient des perroquets mais ils leur manquaient l’intelligence. Est- ce que l’instinct animal vaut le jugement mécanique? Reste à voir ?!?

John Mallette

Le Poète Prolétaire