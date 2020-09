Coronavirus – Le ministre avoue que les masques ne servent à rien (vidéo 53’’)

http://mai68.org/spip2/spip.php?article6964

Le ministre français Olivier Véran au Sénat le 24 septembre 2020

Quelle est la différence entre le virus de la grippe et le SARS-CoV-2 ? Un virus est un virus, et un virus respiratoire est un virus respiratoire ! C’est tout petit, beaucoup plus qu’une bactérie, et ça passe par les trous du masque destinés à faire respirer.

Coronavirus – Toussaint administre une bonne correction à la nana du ministre (vidéo 2’19)

Pr Toussaint recadre Coralie Dubost, députée LREM & compagne de Véran

Commentaire d’Arlette:

Ah, oui ! Là, c’est panpan cucul tout nu devant tout le monde !

Mais au moins, elle a l’air d’écouter. Peut-être parlera-t-elle à son compagnon Olivier Véran ? Espérons…

