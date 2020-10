Pourparlers de paix au Qatar: est-ce dans l’intérêt de l’Afghanistan ou des États-Unis?

Par Left Radical of Afghanistan

Le peuple afghan n’est pas optimiste pour les pourparlers de paix entre les talibans et le gouvernement Ghani-Abdullah au Qatar. Les deux parties en guerre en Afghanistan ont été accusées de crimes de guerre et d’atteintes aux droits humains. Attendre le bien des criminels de guerre, c’est se tromper. Les deux côtés du conflit ont tué tellement de personnes et versé tellement de sang que les gens ne demandent plus de nourriture, de travail, d’école et d’hôpital, mais ils cherchent simplement leur survie. Cependant, certaines personnes sont tellement opprimées et torturées que même le faux son de la paix leur donne un doux sens, un peu d’espoir illusoire.

Les États-Unis, compte tenu de leurs intérêts et objectifs stratégiques en Afghanistan et dans la région, ont maintenant pris leur décision et vont bientôt l’imposer à d’autres. Les pourparlers entre les talibans et les délégations gouvernementales à Doha sont de purs gestes dramatiques selon lesquels les États-Unis visent à montrer au peuple que les talibans et le gouvernement afghan sont indépendants et que leur ombre ne les opprime pas. (sic)

Alors que tout le monde sait que le gouvernement Ghani et les talibans ne peuvent rien faire sans les ordres et les conseils des États-Unis et du Pakistan, les deux parties sont financièrement et militairement dépendantes des États-Unis. Les talibans, comme le gouvernement Ghani, reçoivent chaque année 500 millions d’aide des États-Unis. (16 août 2020, Agence de presse Bakhter).

Pour les États-Unis et tout autre pays envahisseur, leurs propres intérêts politiques, économiques et militaires sont importants. Aucun chat n’attrape une souris pour l’amour de Dieu. Il est évident que les États-Unis, en dépit de toute leur puissance économique et militaire, ont été vaincus sans vergogne en Afghanistan: les bombardements brutaux, l’utilisation d’armes modernes et le massacre de personnes n’ont pas réussi à écraser la résistance populaire anti-occupation contre les États-Unis. / L’OTAN et leur régime corrompu à Kaboul.

Peu importe pour les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN à quel point les talibans sont obscurs et à quel point ils sont anti-femmes et contre les droits de l’homme, la science et la culture. Lorsque les talibans ont signé un accord de paix avec les États-Unis le 9 février 2020, ils ont promis aux États-Unis de mettre en œuvre et de sécuriser les stratégies et les objectifs américains en Afghanistan et dans la région mieux que le gouvernement Ghani-Abdullah.

Le fait que le prochain gouvernement taliban ou un gouvernement mixte d’administration taliban et Ghani-Abdullah se comporte avec les femmes afghanes, les minorités, les organisations démocratiques et progressistes, la société civile, les médias libres et la liberté d’expression, est un aspect du sort de l’Afghanistan qui préoccupe la population afghane. Actuellement, dans les zones contrôlées par les talibans, les femmes sont lapidées, il n’y a pas d’écoles pour filles et une loi islamique stricte est appliquée. Maintenant, sur la table des pourparlers de paix, les talibans mettent l’accent sur un système purement islamique et charia et considèrent la jurisprudence hanafite comme la base de toutes les lois en Afghanistan. Si les États-Unis et leurs alliés font de leur mieux pour décorer les Taliban et les réintroduire comme des « anges de la paix« , cela ne sert à rien, car leur nature et leur argile sont composées de violence, d’anti-développement et de violations des droits de l’homme.

Si le gouvernement américain se venge de sa honteuse défaite face à la population afghane en ramenant au pouvoir les talibans et les groupes criminels de guerre djihadistes, non seulement il n’y aura ni paix ni sécurité en Afghanistan, mais la guerre continuera. Les États-Unis ont peut-être prédit qu’en faisant de telles pratiques, ils se débarrasseraient d’une défaite honteuse, renforceraient leur présence pour du renseignement espionnage en Afghanistan, réduiraient leurs dépenses militaires et financières et réduiraient à zéro le nombre de victimes de leurs troupes. Cependant, selon les renseignements du gouvernement afghan, il y a environ 21 grands et petits groupes terroristes opérant en Afghanistan. Ainsi, si les États-Unis parviennent à réconcilier le régime fantoche de Kaboul avec les talibans, environ une douzaine et demie d’autres groupes armés, dont Daech, continueront leur guerre et comme avant, les États-Unis, les pays arabes, le Pakistan, l’Iran, l’Inde, La Russie, la Chine et la Turquie les soutiendront, les financeront et les armeront. Compte tenu de la politique d’occupation et d’hégémonie américaine, il est clair que les États-Unis ne sont pas prêts à se retirer si facilement d’Afghanistan. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont eu 850 grandes bases militaires dans le monde. Des milliers de soldats américains sont actuellement stationnés en Allemagne, au Japon, en Corée du Sud, en Italie, en Espagne, en Islande, en Turquie, en Arabie saoudite, en Irak, au Qatar, à Bahreïn et dans le Golfe. Tant que les États-Unis interviendront dans le monde entier pour leurs propres intérêts et défieront les intérêts de leurs rivaux, les rivaux ne resteront pas passifs mais les concurrenceront sur le champ de bataille.

La guerre en Afghanistan n’est pas une guerre entre Afghans, mais une guerre de rivalité et de vengeance entre les pays étrangers, qui se déroule sur le territoire de l’Afghanistan et les pauvres d’Afghanistan en sont les victimes. Une analyse de la guerre et de la paix en Afghanistan doit tenir compte des facteurs internes et externes. Les partis politiques afghans, qui ont la perspective et le programme d’un Afghanistan indépendant, développé, libre et prospère, sont si faibles et ils ont été opprimés, tués, emprisonnés et exclus de l’activité politique par les régimes au pouvoir et leurs soutiens étrangers, c’est pourquoi leur présence active dans l’arène politique ne se fait pas sentir. Exactement, en raison de l’absence de forces progressistes, le peuple afghan se bat pour survivre comme un mouton perdu dans la vallée des loups.

Les gens sont parfois trompés au nom de la démocratie et des élections, parfois au nom des droits de l’homme et de la justice, et parfois au nom de l’islam et de la charia, de l’appartenance ethnique et de la langue, et leur compassion et leurs émotions sont abusées. Les pays étrangers lointains et proches ne se lasseront jamais de jouer le jeu de la guerre et de l’intervention en Afghanistan pour protéger leurs intérêts. Ils garderont les flammes de la guerre et de la compétition chaudes, soit directement, soit avec l’aide de leurs mercenaires et espions afghans. Des Afghans seront tués, le pays sera détruit et des gens seront déplacés. Les États-Unis et leurs alliés, ainsi que les voisins de l’Afghanistan, continueront d’exploiter la pauvreté, le dénuement et l’analphabétisme du peuple afghan.

Les pays impérialistes et leurs alliés régionaux utiliseront les différences ethniques et religieuses pour essayer de maintenir la population dispersée et ne pas leur permettre de comprendre les causes profondes de leurs problèmes et de s’unir pour les résoudre. Les forces de gauche, laïques, progressistes et démocratiques doivent surmonter de petites différences entre elles et se réunir avec des objectifs principaux, communs et partagés. Premièrement, ils doivent marquer leur présence politique active et en partageant leurs objectifs avec le peuple, gagner son soutien. Le soutien du peuple et le leadership des forces progressistes sont les facteurs clés qui peuvent sauver le navire coulé de l’Afghanistan et mettre fin à toutes les misères.