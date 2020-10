La grande diversion de cette crise économique & sanitaire

Pour un bon usage du terme « systémique » : cette vidéo que nous vous présentons ci-dessous fait de bons constats de la vie et de la réalité économique – politique – sociale qui accable les riches et les pauvres dans les sociétés capitalistes devenues totalitaires. Mais la vision subjective et idéaliste du narrateur l’amène à croire que les ultrariches, qui peut-on dire « dirigent le monde » (que dirigent-ils au juste?), cherchent à appauvrir les pauvres avec la complicité perverse des larbins politiciens à leur solde. Et l’auteur de gémir sur l’enrichissement avide des ultrariches et l’appauvrissement concomitant des pauvres, des salariés et des petits bourgeois paupérisés, en cours de prolétarisation. Les 2400 milliardaires que comptent le mode de production capitaliste mondial (2020) n’ont pas pour mission – pour objectif – d’appauvrir les pauvres et les prolétaires – amenuisant leur pouvoir d’achat de consommateur – alors que ce pouvoir d’achat est la condition essentielle de la réalisation de leur profit et de la valorisation de leur capital. Suivre intentionnellement une telle tactique économique serait suicidaire pour le grand capital international. Les lois de l’économie politique capitaliste sont imparables – incontournables – impératives et nécessaires. Tout milliardaire qui ne se soumet pas à ces lois – et ne cherche pas à valoriser son capital au prix de la vie d’autrui – sera ruiné puis avaler par ses concurrents impénitents. C’est pourquoi nous prolétaires ne nous soucions pas de l’enrichissement monopolistique de ces multimilliardaires – ce ne sont pas eux qu’il faut abattre mais le système capitaliste tout entier, c’est-à-dire le mode de production sur lequel s’appuie ce système qui a fait son temps. Le racisme, le sexisme, l’exploitation du travail salarié, sont systémiques en ce qu’ils requiert la destruction du système comme solution finale. Robert Bibeau. Éditeur, https://les7duquebec.net