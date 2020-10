LA GUERRE DES…MAUX!

OUI ! Il y a guerre. Contre la bêtise, la politique de la peur. Avez-vous votre masque? Il n’y a pas eu de manif l’autre jour ?!? Tout est devenu illégale ! Réunion de famille à l’Action de Grâce, HALLOWEEN, restos, bistros, bowling… oubliez ça!

On est CONFINÉS et MASQUÉS. Comment est votre moral? Et celui de vos enfants et de vos vieux parents? Les psys ne fournissent plus à $ 200/ l’heure. Le déguisement en mouton ne va pas à tout le monde! On lutte pour garder notre cerveau intact en fermant la télé. Mais le « Fake News » est partout !

Même nos organismes de défenses, comme la FADOQ, nos syndicats spéculateurs depuis la création des fonds de solidarité, nos églises et nos clubs de marche. L’étrange cohabitation s’est mobilisée derrière Legault et Trudeau pour contribuer à démotiver et appauvrir la classe ouvrière.

Une personne sur sept au Canada utilise une banque alimentaire! Une augmentation de 50% depuis mars et la demande continue d’augmenter. Tous ces centres manquent d’aliments. L’obscure combat d’arrière-garde mené par une petite poigné de notables qui vont s’enrichir à nos dépend restent intouchables… pour le moment!.

Qui nous protège contre ce régime policier? Contre ce virus qui rend fou ! Contre ce numéro de cirque ! Même les partis politiques de l’opposition sont d’accords avec ces abus de pouvoir. Laissés à nous-mêmes, on chemine tranquillement vers une rationalisation des choix. Nous sommes la force du progrès.

Rétablir la démocratie, voila la solution. Et comme toujours, ça commence dans la rue qui nous appartient.

John Mallette. Le Poète Prolétaire