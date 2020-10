L’OMS fait marche arrière et condamne maintenant le confinement pour combattre le virus

Le confinement a été utilisé pour soi-disant contrôler la diffusion du coronavirus dans le monde entier, plongeant des millions de gens, d’enfants souvent, dans le chaos, la famine et le dénuement. Cette mesure de destruction massive était plutôt utilisé pour contrôler les populations. Désormais, l’Organisation Mondiale de la Santé (sic) après avoir inciter – menacer – stipendier des chefs d’État pour les obliger à confiner – a changé d’avis et l’OMS fait marche arrière avant que la révolte sociale n’éclate aux quatre coins de la planète. Il y a sept mois que le webmagazine « Les7duquebec » dénonce cette arme de destruction massive : le confinement meurtrier. https://les7duquebec.net/archives/254560 & https://les7duquebec.net/archives/255461 Robert Bibeau. Éditeur.

L’Organisation mondiale de la santé est revenue sur sa position initiale sur le COVID-19 et appel les dirigeants mondiaux à cesser de verrouiller leurs pays et leurs économies.

Le Dr David Nabarro de l’OMS a lancé un appel aux dirigeants mondiaux hier, leur disant d’arrêter «d’utiliser les confinements comme méthode de contrôle» du coronavirus.

Il a également affirmé que la seule chose obtenue par les verrouillages était la pauvreté et la misère, y compris en pays développé.

«Les confinements n’ont qu’une seule conséquence que vous ne devez jamais prendre à la légère, c’est qu’ils rendent les gens pauvres beaucoup plus pauvres», a-t-il déclaré. Voir ici. Sur la carte à droite: en jaune les pays qui ont confiné à divers degré, sans bénéfices réels puisque la pandémie les a affecté comme les autres, parfois davantage.



«Nous, au sein de l’Organisation mondiale de la santé, ne préconisons pas le confinement comme principal moyen de contrôle de ce virus», a déclaré le Dr Nabarro à The Spectator. (sic)

«La seule fois où nous pensons qu’un confinement est justifié, c’est pour vous donner du temps pour vous réorganiser, vous regrouper, rééquilibrer vos ressources, protéger vos agents de santé qui sont épuisés, mais dans l’ensemble, nous préférons ne pas le faire.» Pourquoi l’OMS a-t-elle fait pression – via le FMI et la Banque Mondiale pour inciter au confinement drastique (Voir la Biélorussie). (NDLR).

La principale critique du Dr Nabarro à l’égard des confinement concernait l’impact mondial, expliquant à quel point les économies les plus pauvres ont été affectées.

«Il suffit de regarder ce qui est arrivé à l’industrie du tourisme dans les Caraïbes, par exemple, ou dans le Pacifique parce que les gens ne partent plus en vacances», a-t-il déclaré.

«Regardez ce qui est arrivé aux petits exploitants du monde entier. … Regardez ce qui arrive aux niveaux de pauvreté. Il semble que nous pourrions bien avoir un doublement de la pauvreté dans le monde d’ici l’année prochaine. Nous pourrions bien avoir au moins un doublement de la malnutrition infantile»…et des millions de morts (NDLR).

Le confinement de Melbourne a été salué comme l’un des plus stricts et des plus longs au monde. Lors du confinement de l’Espagne en mars, les gens n’étaient pas autorisés à quitter la maison à moins que ce ne soit pour promener leur animal de compagnie . En Chine, les autorités ont soudé les portes pour empêcher les gens de quitter leur domicile . L’OMS pense que ces étapes étaient largement inutiles … elles constituaient des mesures totalitaires de destruction massive selon nous. (NDLR).

Au lieu de cela, le Dr Nabarro préconise une nouvelle approche pour contenir le virus.

«Et donc, nous faisons vraiment appel à tous les leaders mondiaux: arrêtez d’utiliser le confinement comme méthode de contrôle principale (alors que c’est l’OMS qui a préconisé ce confinement meurtrier NDLR). Développez de meilleurs systèmes pour le faire (sic). Travaillez ensemble et apprenez les uns des autres. »

Lors d’une première mondiale, un certain nombre d’experts de la santé du monde entier se sont réunis pour demander la fin des confinements.

Ils ont créé une pétition, appelée la déclaration de Great Barrington, qui affirme que les confinements causent des «dommages irréparables» (et tuent davantage que le coronavirus. NDLR).

«En tant qu’épidémiologistes des maladies infectieuses et scientifiques de la santé publique, nous sommes très préoccupés par les effets néfastes sur la santé physique et mentale des politiques actuelles de COVID-19, et nous recommandons une approche que nous appelons la protection ciblée», lit-on dans la pétition.

«Les politiques de confinement actuelles ont des effets dévastateurs sur la santé publique à court et à long terme.»

La pétition a reçu jusqu’à présent 12 000 signatures (Ndt: à la date de publication de cet article, on en compte 218 700).

Il a été rédigé par Sunetra Gupta de l’Université d’Oxford, Jay Bhattacharya de l’Université de Stanford et Martin Kulldorff de l’Université de Harvard.

Interrogé sur la pétition, le Dr Nabarro n’avait que de bonnes choses à dire. «Point vraiment important du professeur Gupta», dit-il.

