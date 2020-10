RÉVOLUTION À TORONTO!

Plus d’un million de Torontois défient la loi de confinement (et le complot?) en ce beau dimanche du 03 mai 2020 ou il fait trente dégrées à l’ombre d’un soleil magnifique. Oui, TOUT LE MONDE a décidée, ensemble, qu’il était temps de s’échapper de ce confinement restreignant et d’aller à la plage ou au parc.

La panique est venu des autorités, et surtout de la police, incapables d’empêcher ce tsunami humaine et joyeuse de profiter de cette première belle journée de printemps malgré les avertissements répétés sur les médias de la propagation du fameux virus?!?

Et depuis, les plages et les parcs sont bondés de monde malgré les avertissements et les supplications répétés des autorités.

Et surprise, trois semaines plus tard, le virus ne s’est pas propager sérieusement ?!?

Pourtant, tout était en place pour répandre la maladie ?!?

Car, comme depuis le début, le problème est chez les très vieux.

John Mallette

Le Poète Prolétaire