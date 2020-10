LE DÉCLIN DES PAYS ÉMERGENTS

Les prévisions de croissance de la production sont en baisse dans l’ensemble des Amériques. Les pays les moins touchés sont le Paraguay (-2,8%) et l’Uruguay (-3,9%), tandis que les plus touchés sont le Venezuela (-21,9%), le Pérou (-11,7%) et l’Argentine (-11,3%). Le Brésil chuterait de 6,6 %, le Mexique de 9,3 %, le Chili de 6,1 %, la Colombie et la Bolivie de 5,8 %, l’Équateur de 8,6 % et l’Amérique centrale de 5 %. Et cela pourrait encore s’aggraver pendant le reste de l’année.

En ce moment, la pandémie s’intensifie de façon incontrôlée dans presque tous les pays du continent, les gouvernements et la presse accusent les confinements du désastre économique. Mais il suffit de regarder les chiffres et de revenir en arrière pour constater que la pandémie a accéléré des processus qui étaient en cours depuis longtemps et qui étaient de caractère général.

Au cours de cette même semaine, les Nations unies ont publié un rapport qui montre comment entre 2010 et 2020, alors que les investissements étrangers directs accumulés au niveau mondial ont augmenté de 83 %, seize des deux cent deux pays ont reculé dans leur capacité à maintenir et à attirer les capitaux étrangers. Il n’est pas surprenant que dans la liste des seize pays infortunés il y ait des États en faillite comme le Venezuela. Mais il y avait aussi des États dits émergents tels que l’Argentine, l’Afrique du Sud et la Turquie. Ensemble, ils forment le dernier lot de capitaux nationaux défaillants dans la compétition mondiale des capitaux. Le capital international investi en Argentine, par exemple, est passé de 0,91 % du stock mondial de capital international en 2010 à seulement 0,19 % en 2019.

Lorsqu’on examine la situation avec une décennie de recul, les excuses habituelles s’évanouissent: le système politique des trois pays reste stable par rapport à de nombreux gagnants, l’Argentine et l’Afrique du Sud ont eu pendant la décennie des gouvernements apparemment très différents, le Covid n’a produit aucune perturbation jusqu’à quelques mois après la fin des séries statistiques, et bien sûr on ne peut pas dire qu’aucun des trois n’ait imposé de contraintes particulières aux capitaux étrangers au cours des dix dernières années. Ce qui ressort, c’est ce que tous les trois ont en commun: leur position dans le capitalisme mondial.

Pays émergents ou semicolonies?

Historiquement, ces trois pays sont arrivés relativement tard dans la compétition capitaliste mondiale. Alors que le capitalisme entrait déjà dans sa phase impérialiste, l’industrie nationale commençait à peine à émerger. Lorsqu’elle a finalement émergé, les marchés intérieurs non capitalistes -l’artisanat, la paysannerie indépendante, etc.- n’ont pas généré une demande suffisante pour toute la valeur qu’elle produisait. Il s’agit de capitaux nationaux qui sont nés avec un besoin pressant de gagner des marchés étrangers. Dans les pays des anciens capitalismes, cette faim de marchés – et du destin du capital qui s’est accumulé à chaque cycle – s’est traduite par du militarisme et une lutte violente pour les colonies, par une augmentation brutale de la centralisation et de la concentration du capital qui allait aboutir aux monopoles et au capitalisme d’État d’aujourd’hui, et par deux guerres mondiales.

Mais ces jeunes capitaux nationaux sont issus des économies coloniales. Apparemment, ils ne manquaient pas d’acheteurs. Les mêmes puissances impérialistes qui se déchaînaient entre elles, poussant des millions de travailleurs à la mort dans les champs d’honneur pour assurer les profits de leurs propres capitaux, s’approvisionnaient en matières premières de toutes sortes en leur achetant en quantités massives. Logiquement, le capital national des pays nouvellement arrivés était concentré dans ces industries d’exportation.

Le paradoxe est que les pays qui n’avaient apparemment aucun problème pour exporter ne parvenaient pas à atteindre l’industrialisation massive qui avait caractérisé la montée du capitalisme dans les autres pays. La raison est compréhensible. Comme nous pouvons le voir aujourd’hui lorsque nous analysons les plaintes des agriculteurs espagnols, le secteur primaire ne peut pas augmenter sa productivité à la même vitesse que les secteurs de l’industrie et des services. Bientôt il y aura une limite au placement de capitaux (à la valorisation des capitaux. NDT). En outre, la demande internationale connaîtra tôt ou tard un pic ou une baisse. Et ce qui est encore pire: les prix internationaux varieront en fonction de la situation et comme le capital des acheteurs est concentré dans de grands monopoles, ils exerceront de plus en plus de pouvoir sur les marges. En conséquence, les bénéfices accumulés du secteur primaire, à un certain moment, auront du mal à être placés dans ce secteur lui-même. Et en dehors de celui-ci… il n’y a rien. La situation dans ces pays était passée de coloniale à… semi-coloniale.

Comment le capital national a-t-il essayé de sortir du bourbier? En développant une forme particulière de capitalisme d’État que l’on retrouve aujourd’hui du Chili à Cuba et au Mexique et au Québec-Canada (NDT)

En gros : l’État imposera au secteur primaire des taxes à l’exportation à deux chiffres et, avec cela, il maintiendra une base de consommation et une industrie protégée par des droits de douane et, dans de nombreux cas, directement subventionnée. En d’autres termes, l’État « garantit » la réalisation de la plus-value que le marché seul ne serait pas en mesure de réaliser, en taxant l’exportation de quelques produits sur le marché international. « La guerre commerciale arrive en Amérique du Sud (en espagnol)« , avril 2018.

En période de paix commerciale et d’augmentation des prix de ce qu’ils exportent – comme les guerres entre grandes puissances – l’objectif des gouvernements sera de renforcer le capital national en bloquant les importations et en essayant de créer une base de consommation interne capable de servir de demande pour l’industrie. C’est là tout le secret des « miracles » sud-américains: le taux de profit augmente dans ces périodes, le capital se reproduit heureusement, et l’État est capable de vendre ses politiques de renforcement de la demande comme des révolutions productives. Ce sont des joies temporaires. Le cas vénézuélien est paradigmatique. Le cas argentin, même en partant d’une capitale nationale beaucoup plus développée, a suivi ce scénario. L’Afrique du Sud et la Turquie aussi.

Mais il y a plus : l’absence d’un marché intérieur pour la vente de nouveaux produits entraîne un manque endémique d’opportunités pour le capital national de se positionner. C’est pourquoi le déficit de la balance des paiements de l’Argentine – capitaux entrants moins capitaux sortants – atteint la somme énorme de 30 milliards de dollars par an. Le capital national argentin se saigne à blanc depuis longtemps. Et pas à cause de la nature soi-disant apatride du capital national ou de la trahison d’une bourgeoisie créole qui se vend à l’impérialisme. Il le fait précisément parce que le capitalisme argentin, comme le capitalisme turc, sud-africain ou tous les autres, est impérialiste. En l’absence de marchés pour l’exportation de biens industriels et de services, il exporte des capitaux. Que ses conditions géographiques et économiques particulières ne lui permettent pas de s’étendre, ne nie pas le jeu quotidien des pressions et des alliances, ni toute la réalité économique. L’impérialisme, dans les conditions argentines, est exactement ce que nous voyons. La Turquie et l’Afrique du Sud, si semblables mais dans des quartiers différents, montrent que la tentation militariste et expansionniste sous-tend les conditions générales de l’impérialisme et se manifeste … quand il y a une opportunité.

Vers quoi nous dirigeons-nous maintenant?

L’image générale du monde semi-colonial est fondamentalement la même dans tous les cas: un secteur d’exportation qui subventionne le reste des investissements par l’intermédiaire de l’État, une tendance permanente à la dévaluation et des tempêtes monétaires dues à la fuite des capitaux et à l’accaparement des devises qui se produisent inévitablement en raison du manque de débouchés internes. Et par conséquent, la difficulté à maintenir et à attirer les capitaux étrangers et les crises périodiques des comptes publics. C’est-à-dire le tableau que nous connaissons actuellement (au Canada également. NDT).

Quelle est la prochaine étape ? L’augmentation des taxes et la destruction du faible tissu industriel, l’État absorbant encore plus de revenus du secteur de l’exportation. Il est impossible d’attendre autre chose de la bourgeoisie nationale. En Argentine, même les spéculateurs ne l’attendent pas. S’ils ont accepté à la quasi-unanimité une suppression massive de la dette de l’État, c’est parce qu’ils savent que ce qui va arriver est une destruction gigantesque des capacités productives et qu’ils ne peuvent pas en attendre davantage. En Équateur, le FMI a déjà accepté un accord précisément sur un plan de réformes qui signifiera la démolition des quelques services sociaux s’occupant des travailleurs, une augmentation générale des impôts et une attaque directe contre les conditions de travail. En Argentine, on ne peut rien attendre d’autre. Même au Brésil, un capital national beaucoup plus grand et diversifié, rien d’autre qu’une nouvelle vague d’attaques est en train de se produire. Bolsonaro et Guedes vont se partager les rôles pour occuper tout l’espace de discussion… mais le résultat ne sera pas une surprise .

En effet, dans le jeu mondial, on s’attend à ce que les tensions deviennent de plus en plus violentes afin de gagner de nouveaux marchés. Dans le cas de la Turquie, la fuite en avant consiste à conquérir une place de poids dans le marché des hydrocarbures afin de gagner des exportations par la force : la guerre en Libye et le jeu de position de plus en plus dangereux en Méditerranée orientale en sont le résultat immédiat. En Argentine, cette recherche désespérée de marchés l’amène à abandonner la stratégie d’équilibre qu’elle avait traditionnellement menée avec l’Europe, les Etats-Unis et le Brésil, pour se jeter à bras ouverts dans les bras de la Chine. Aujourd’hui, la Chine représente 85% des exportations de viande, 63% du total des devises étrangères entrant par le commerce extérieur, et 45% des réserves de la Banque centrale argentine. (Gardez toujours la Chine à l’oeil, c’est là que se joue l’avenir du mode de production capitaliste mondialisé. NDT).

N’est-ce pas comparable à la pression militaire turque ? Pas dans les formes, mais elle prépare une situation non moins explosive. Les États-Unis tentent de relocaliser l’industrie la plus précieuse sur leur territoire, mais ils savent qu’ils ne peuvent pas récupérer l’industrie low cost, donc ils essaient de la déplacer vers les Amériques, récupérant ainsi un poids régional. La Chine investissant massivement en Amérique du Sud, le résultat mondial inévitable est le transfert des tensions de la mer de Chine vers le continent américain. Dans ce contexte, l’évolution de l’Argentine vers une relation aussi étroite avec la Chine ne peut manquer d’avoir des conséquences sur ses relations avec le Brésil, qui exige l’ouverture immédiate de marchés tels que le secteur automobile, qui sont essentiels pour les capitaux argentins.