Le gouvernement nigérian déclenche un massacre parmi les manifestants contre la violence policière

Le gouvernement nigérian a déchaîné une violence meurtrière contre les manifestations anti-violence policière qui secouent le pays depuis près de deux semaines. Mardi soir, il a envoyé des soldats qui ont tiré à balles réelles pour massacrer des manifestants pacifiques et réprimer un mouvement qui représente un défi de plus en plus direct au gouvernement de l’État bourgeois corrompu, dirigé par l’ancien général et chef du coup d’État, le président Muhammadu Buhari.



Des posts sur les réseaux sociaux ont montré des manifestants tués et blessés lors de l’attaque militaire contre une grande foule qui avait bloqué le péage du pont Lekki-Ikoyi, paralysant une autoroute reliant l’île de Lagos à la ville continentale, la vaste capitale commerciale du Nigéria. Bien que l’ampleur du massacre ne soit pas immédiatement claire, un témoin a rapporté à la BBC qu’il avait vu au moins 20 corps et plus de 50 blessés. Avant que les soldats n’interviennent, ils ont coupé l’éclairage public et la caméra de vidéosurveillance au péage. Voir la suite sur:



