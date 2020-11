Norbert Trenkle – Le travail à l’ère du capital fictif

Vous trouverez ci joint un article portant le nom de « Le travail à l’ère du capital fictif » de Norbert Trenkle. Un des animateur de Krisis.



Krisis est un groupe de militants allemands et autrichiens créé en mars 1986 à Nuremberg autour de Robert Kurz, Roswitha Scholz, Ernst Lohoff, Franz Schandl, Norbert Trenkle et Claus-Peter Ortlieb. Entre 1986 et 1989, le groupe publie la revue Marxistische Kritik [Critique marxiste] qui prend en 1989 le nom de Krisis. Contributions à la critique de la société marchande. Si dans le premier numéro de Critique marxiste, le groupe argumentait encore du point de vue de la classe prolétaire, tenait le «travail» pour une catégorie transhistorique et le rapport des sexes comme naturel, toutes ces prétendues évidences étaient renversées au cours des années suivantes, laissant apparaître une nouvelle critique de la société capitaliste-marchande, sous le nom de « wert-abspaltungkritik » (critique de la dissociation-valeur) ou «wertkritik» (critique de la valeur).



Le titre de l’ article est en lui même ambigu, il aurait pu être «Le travail à l’ére de la domination réelle du capital» car le capital fictif seul est la négation de tout travail productif de valeur, puisque son objet est A A’ que l’ argent rapporte de l’argent sans passer par une production d’objets utiles (valeur d’usage). Plus loin Norbert parle de 3éme révolution industrielle, en réalité il n’y a pour le moment qu’une seule révolution industrielle celle de la machinerie, la révolution dont parle Norbert s’inscrit dans ce cadre dans le sens ou la bourgeoisie révolutionne en permanence les forces productives.



Norbert considère que «La production de valeur via l’exploitation de la force de travail a été remplacée par l’anticipation systématique de valeur future sous la forme de capital fictif.» il rejoint ainsi les remarques de Loren Goldner de 1981 :





« Il s’agit maintenant de montrer comment et pourquoi la transformation keynésienne de l’état capitaliste entre 1933 et 1945, était l’expression nécessaire de la domination formelle/ plus value absolue et la domination réelle/plus value relative. L’Etat Schachto-Keynésien (1) de 1933-45, et l’État keynésien mur d’après 1945, apparaît au moment ou la composition organique du capital, globalement, est suffisamment élevée pour que toute innovation technologique visant la plus value relative tend à dévaloriser-transférer en fictivité- davantage de capital fixe qu’elle ne produit de plus value apte à être transformée en profit, intérêt et rente foncière.» Cet État a pour fonction d’organiser la dévalorisation permanente de la force de travail à l’échelle globale, pour empêcher la dévalorisation du capital. (Remarque sur la transformation de l’État capitaliste dans la phase de la plus-value relative, Loren Goldner )





Quand Norbert constate « En effet, comme la force de travail a perdu son importance centrale en tant que marchandise de base pour le mouvement autotélique du capital » ce n’ est pas une nouveauté, la perte de centralité correspond au passage de la manufacture à la grande industrie :





« Par ailleurs, le capital productif, ou le mode de production correspondant au capital, ne connaît que deux niveaux de développement : La manufacture et la grande industrie. La première implique la division du travail ; la seconde, une association des forces de travail ( ayant un mode d’activité uniforme) et l’utilisation des forces de la sciences qui entraîne un transfert de l’association et, pour ainsi dire, de l’esprit collectif du travail aux machines, etc. Dans le premier stade, la masse des ouvriers (accumulés) doit être importante, par rapport à la quantité de capital : dans le second , le capital fixe est important par rapport aux ouvriers associés dans leur travail. » (Marx, « Grundrisse » 3.Chapitre du capital, édt. 10/18, page 136.)



Cette perte de centralité, n’est pas la disparition du prolétariat mais son intégration dans ce que Marx désigne de travailleurs collectif



« Avec le développement de la soumission réelle du travail au capital ou mode de production spécifiquement capitaliste, le véritable agent du procès de travail total n’est plus le travailleur individuel, mais une force de travail se combinant toujours plus socialement. Dans ces conditions, les nombreuses forces de travail, qui coopèrent et forment la machine productive totale, participent de la manière la plus diverse au procès immédiat de création des marchandises ou, mieux, des produits – les uns travaillant intellectuellement, les autres manuellement, les uns comme directeur, ingénieur, technicien ou comme surveillant, les autres, enfin, comme ouvrier manuel, voire simple auxiliaire. Un nombre croissant de fonctions de la force de travail prennent le caractère immédiat de travail productif, ceux qui les exécutent étant des ouvriers productifs directement exploités par le capital et soumis à son procès de production et de valorisation. Si l’on considère le travailleur collectif qui forme l’atelier, son activité combinée s’exprime matériellement et directement dans un produit global, c’est-à-dire une masse totale de marchandises. Dès lors, il est parfaitement indifférent de déterminer si la fonction du travailleur individuel – simple maillon du travailleur collectif – consiste plus ou moins en travail manuel simple. L’activité de cette force de travail globale est directement consommée de manière productive par le capital dans le procès d’autovalorisation du capital : elle produit donc immédiatement de la plus-value ou mieux, comme nous le verrons par la suite, elle se transforme directement elle-même en capital. » (Chapitre inédit du capital)

Tout cela pour vous amener à réfléchir sur la MMT la Modern Monetary Theory –Théorie Monétaire Moderne « néo-keynésienne »



https://youtu.be/l4LTQ7a1Rng



Par Norbert Trenkle – Le travail à l’ère du capital fictif



http://www.palim-psao.fr/2015/09/le-travail-a-l-ere-du-capital-fictif-par-norbert-trenkle.html





La production sociale dans la société capitaliste a lieu, on le sait, sous la forme d’une

production de marchandises. Marx a donc tout à fait raison de voir dans la marchandise la

« forme élémentaire » de la richesse capitaliste et de choisir son analyse comme point de

départ de sa critique de l’économie politique. La plupart des économistes ne savent

absolument pas quoi faire de cette approche théorique. Ils considèrent le fait que les gens

établissent leur socialité par l’entremise de la production et de l’échange de marchandises,

c’est-à-dire par l’entremise de marchandises entrant en relation entre elles socialement,

comme un truisme anthropologique. Pour eux, un être humain n’est jamais rien d’autre qu’un

producteur privé en puissance, qui fabrique des choses dans le but de les échanger avec

d’autres producteurs privés, tout en gardant continuellement à l’esprit ses propres intérêts

particuliers. La différence entre la production de richesse dans la société capitaliste moderne

et dans les communautés traditionnelles devient du même coup une simple différence de

degré, censée se limiter au fait que la division sociale du travail est aujourd’hui infiniment

plus développée, en raison à la fois du progrès technique et de la judicieuse découverte par

les hommes que leur productivité s’accroît à proportion de la spécialisation des tâches.

Ce point de vue est une pure projection visant à légitimer dans leur principe même les

rapports capitalistes en les désignant comme transhistoriques. Certes marchandises et argent

ont existé aussi dans de nombreuses sociétés précapitalistes, seulement leur importance

sociale était tout autre que dans le capitalisme. Comme l’a montré Karl Polanyi, les

interactions avec les marchandises et l’argent étaient toujours enchâssées dans d’autres

formes de domination et configurations sociales existant à l’époque (rapports de dépendance

féodaux, normes traditionnelles, structures patriarcales, systèmes de croyances religieuses

etc.).





Ce qui est historiquement spécifique à la société capitaliste, ça n’est donc pas l’existence

des marchandises et de l’argent en soi, mais plutôt le fait qu’ils représentent la forme

universellement acceptée de richesse, tout en jouant simultanément le rôle de médiateur

social, ce qui veut dire que c’est par l’entremise des marchandises et de l’argent que les

individus établissent le lien avec la richesse qu’ils produisent et avec autrui.

Cependant, dès lors que les choses sont produites en tant que marchandises, les

activités productives correspondantes revêtent une forme tout à fait spécifique. Elles

prennent place dans une sphère spéciale, séparées des diverses autres activités sociales encore

accomplies par les êtres humains, et sont assujetties à une logique instrumentale, une

rationalité et une discipline temporelle spécifiques. Cette forme commune n’a rien à voir avec

le contenu particulier des diverses activités, mais est due uniquement au fait qu’elles sont

exécutées aux fins de la production de marchandises. Au sein d’une société structurée de la

sorte, il est possible de subsumer toutes ces activités sous un seul et même concept : le travail.



* « Labour in the era of fictitious capital », intervention prononcée lors du colloque « Never

Work » à Cardiff (Pays de Galles) le 10 juillet 2015. Traduit à partir des versions anglaise et allemande

données par l’auteur sur le site du groupe Krisis : http://www.krisis.org.



Transformer en argent, le travail abstrait représenté dans la marchandise.



1 -Tout comme la marchandise, cette forme d’activité historiquement spécifique qu’est le

travail possède un double caractère : elle se divise en un côté concret, qui produit la valeur

d’usage, et un côté abstrait, qui produit la valeur. Le travail concret n’a d’intérêt pour le

producteur de marchandises que dans la mesure où seule une marchandise présentant une

utilité quelconque pour l’acheteur est susceptible d’être vendue. Aux yeux du producteur, la

valeur d’usage n’est qu’un moyen en vue d’une fin extrinsèque : réaliser, c’est-à-dire

transformer en argent, le travail abstrait représenté dans la marchandise. L’argent est en effet

la marchandise universelle ou, comme dit Marx, « le souverain et le Dieu du monde des

marchandises », la marchandise qui sert de référence à toutes les autres marchandises.

Formulons la chose autrement : l’argent est l’incarnation de la richesse abstraite de la société

capitaliste, l’incarnation de la richesse universellement reconnue dans cette société.

À cet égard, seul le côté abstrait du travail possède une validité sociale universelle,

puisque lui seul entre en tant que valeur (incarnée par de l’argent) dans la circulation sociale

et s’y maintient comme tel. Le côté concret du travail, en revanche, s’éteint avec chaque

vente, car la valeur d’usage tombe alors hors de la circulation sociale ; son utilisation ne

regarde plus que l’acheteur. La richesse matérielle, qui dans les conditions de la production

marchande revêt la forme de la valeur d’usage, est donc toujours de l’ordre du particulier.

Nous pouvons par conséquent retenir dans un premier temps que non seulement le

travail est une forme d’activité grâce à laquelle la richesse capitaliste est produite dans sa

forme spécifiquement duale, mais qu’il remplit en outre la fonction essentielle de médiation

sociale. Pour être plus précis, c’est le côté abstrait du travail qui remplit cette fonction, tandis

que le côté concret lui reste subordonné.



Caractère fondamental de la médiation



2-Cette forme de médiation par le travail a un caractère fondamentalement

contradictoire. Car tout en produisant en tant que producteur privé et selon ses intérêts

particuliers, chacun est, par le fait même, engagé dans une activité sociale. La nature d’une telle

médiation fait qu’elle ne peut pas être consciente, mais adopte nécessairement une forme

réifiée et, sous cette forme, domine les hommes. Comme l’écrivait Marx dans ce célèbre

passage tiré du chapitre sur le fétichisme de la marchandise : « Les objets d’usage ne deviennent

marchandises que parce qu’ils sont les produits de travaux privés menés indépendamment les uns des autres.

Le complexe de tous les travaux privés forme le travail social global. Étant donné que les producteurs n’entrent en contact social que parce que et à partir du moment où ils échangent les produits de leur travail, les caractères spécifiquement sociaux de leurs travaux privés n’apparaissent eux-mêmes également que dans cet échange.

Autrement dit : c’est seulement à travers les relations que l’échange instaure entre les produits du travail et, par leur entremise, entre les producteurs, que les travaux privés deviennent effectivement, en acte, des membres du travail social global. C’est pourquoi les relations sociales qu’entretiennent leurs travaux privés apparaissent aux producteurs pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire, non pas comme des rapports immédiatement sociaux entre les personnes dans leur travail même, mais au contraire comme rapports impersonnels entre des personnes et rapports sociaux entre des choses impersonnelles » (Le Capital. Livre I, Quadrige/PUF, 1993, pp. 8384).



L’évocation des producteurs privés ne doit pas être comprise comme visant

directement les petites entreprises, les artisans etc., qui fabriquent effectivement différents

produits dans le but de les échanger ensuite sur le marché contre d’autres produits. C’est un

fait que, dans le capitalisme, la majorité des producteurs de marchandises sont bien

évidemment des entreprises, et que la valorisation du capital investi constitue leur unique

objectif de production. Les marchandises qu’ils produisent ne sont qu’un tremplin ou un

moyen pour atteindre cette fin ; c’est seulement dans l’échange que la valeur des

marchandises reçoit sa reconnaissance sociale, sa réalisation. Sous forme d’argent, elle peut

alors entrer à nouveau dans le circuit de la valorisation.



La médiation sociale par le travail se présente donc différemment selon le point de vue

où l’on se place.



Cela dit, ces entreprises, ou disons plus généralement : ces capitaux individuels

trouvent en face d’eux la grande masse des gens n’ayant rien d’autre à vendre que leur force

de travail. Des gens qui sont aussi, bien entendu, des propriétaires de marchandise : chacun

d’eux est propriétaire de sa force de travail, qu’il doit vendre en permanence pour vivre. En

tant que propriétaires de marchandises, cependant, ils se comportent au plan social

exactement comme les producteurs privés : ils poursuivent leurs objectifs particuliers,

lesquels consistent à vendre leur propre force de travail le plus cher possible et à s’imposer

face à la concurrence des autres vendeurs de force de travail. Seulement, du point de vue du

vendeur de force de travail, la médiation par le travail ne présente pas tout à fait le même

visage que du point de vue de l’entreprise capitaliste. Bien que, pour le vendeur de force de

travail, la vente de sa propre marchandise soit également un simple moyen en vue d’une fin

extérieure, cette fin, en revanche, ne consiste pas à faire fructifier une certaine somme

d’argent, mais à assurer sa propre subsistance.

La médiation sociale par le travail se présente donc différemment selon le point de vue

où l’on se place. Alors que pour les capitalistes, elle apparaît directement sous la forme du

mouvement autoréférentiel du capital – que Marx a résumé dans la formule bien connue AM-A’ –, du point de vue d’un vendeur de force de travail, elle apparaît comme un mouvement

d’échange de type M-A-M. La marchandise force de travail est un objet d’échange que son

propriétaire jette sur le marché afin d’obtenir en retour d’autres marchandises. L’argent n’est

ici qu’un moyen pour atteindre cet objectif, alors que dans le premier cas il représente

l’objectif même. À première vue, ce second mouvement correspond à ce que Marx décrit

comme le simple échange de marchandises. Et pourtant il y a une différence importante. Car

même si le vendeur de force de travail individuel n’utilise sa marchandise que pour l’échanger

contre des biens de consommation et si aucune augmentation de la valeur initiale n’en résulte,

cet acte d’échange fait néanmoins partie intégrante du mouvement d’ensemble de la

valorisation du capital, dont le point de départ et le point d’arrivée sont toujours la valeur

sous sa forme tangible : l’argent. C’est seulement dans la mesure où se poursuit indéfiniment

le bouclage rétroactif de la valeur sur elle-même qu’il peut y avoir accessoirement une

demande pour la marchandise force de travail, seule marchandise capable, lorsqu’elle est

exploitée, de créer plus de valeur qu’elle n’en a besoin pour sa propre (re)production.

En même temps, cette différence de positions au sein du mouvement de médiation

sociale par le travail constitue le conflit d’intérêts entre fonctionnaires du capital et vendeurs

de force de travail. Contrairement à ce que le marxisme traditionnel a toujours prétendu, ce

conflit n’a aucun caractère antagoniste au sens d’une incompatibilité fondamentale, puisqu’en

fin de compte il reste lié à un procès de médiation sociale partagée. Néanmoins, il a souvent

donné lieu à des luttes acharnées ; car au final, du côté des propriétaires de force de travail,

toute leur existence dépend des conditions sous lesquelles et du prix auquel ils peuvent vendre

leur marchandise, tandis que, de l’autre côté, moins le capital a à payer pour la marchandise

force de travail, et plus facilement il peut atteindre la fin en soi de la valorisation.

Jusque dans les années 1970, c’est-à-dire jusqu’à la fin du boom fordiste d’après guerre,

la trajectoire de ce conflit d’intérêts (et, avec lui, du mouvement de médiation sociale par le

travail) fut marquée par une dépendance mutuelle indissoluble : le capital avait besoin de la

force de travail pour pouvoir se valoriser, et les vendeurs de force de travail étaient tributaires

du bon fonctionnement de la valorisation du capital pour vendre leur marchandise.



début de la troisième révolution industrielle



3 -Avec la fin du boom fordiste d’après guerre et le début de la troisième révolution

industrielle, la nature de ce rapport a cependant complètement changé. La disparition massive

de l’emploi dans les secteurs industriels de base, consécutive à la fois à l’automatisation

drastique des méthodes de production et à la réorganisation corrélative des procès de

production et des flux de marchandises sur un plan transnational, a profondément et

irréversiblement affaibli le pouvoir de négociation des vendeurs de force de travail. Plus

fondamentalement, avec la mise en œuvre et la généralisation des nouvelles technologies de

l’information et de la communication, l’application du savoir à la production est devenue la

principale force productive, donnant au capital les coudées plus franches que jamais face au

travail salarié. Cela dit, rendre superflue en masse la force de travail ne fut pas sans

conséquences sur le capital également. Comme en effet la valorisation du capital repose

toujours sur l’exploitation à grande échelle de la force de travail dans le cadre de la production

de marchandises, le début de la troisième révolution industrielle a marqué aussi l’amorce

d’une crise fondamentale.

Cette crise se distingue de toutes les grandes crises capitalistes précédentes en ce qu’elle

ne peut, cette fois, être surmontée par une expansion accélérée de la base industrielle : le

niveau de productivité actuel, qui continue d’augmenter constamment, fait que même

l’ouverture de nouveaux secteurs de production (téléviseurs à écran plat, téléphones mobiles

etc.) ne crée aucun besoin supplémentaire de force de travail, mais permet tout au plus de

freiner quelque peu l’expulsion massive du travail vivant hors de la production.

Si l’on a néanmoins réussi à remettre en train la dynamique capitaliste, on n’y est

parvenu qu’en plaçant l’accumulation de capital sur une base nouvelle. La production de

valeur via l’exploitation de la force de travail a été remplacée par l’anticipation systématique

de valeur future sous la forme de capital fictif. Sur cette base nouvelle, le capital a connu

derechef une ère de gigantesque expansion, même si celle-ci atteint à présent de plus en plus

ses limites et, surtout, se révèle liée à des coûts exorbitants pour la société et pour les vendeurs

de la marchandise force de travail. Pour comprendre cette connexion, il nous faut tout

d’abord examiner de plus près la logique interne du capital fictif.



Le capital fictif consiste en une anticipation de valeur future



4. Comme nous l’avons dit, le capital fictif consiste en une anticipation de valeur future.

Mais que faut-il entendre par là exactement ? Et quelles en sont les conséquences pour

l’accumulation du capital au plan global ? Commençons par la première question.

De manière générale, du capital fictif est créé chaque fois que quelqu’un cède son

argent à quelqu’un d’autre en échange d’un titre de propriété (obligation, action etc.)

représentant la créance que détient le donateur sur cette somme d’argent et sur son

accroissement (sous la forme d’intérêts ou de dividendes, par exemple). Ce processus

dédouble la somme initiale. Elle existe maintenant deux fois et peut être utilisée par les deux

parties. Le bénéficiaire peut dépenser l’argent en achetant des biens de consommation, en

investissant dans l’économie réelle ou encore en acquérant des actifs financiers, et pour le

donateur cet argent est devenu du capital-argent qui lui procure un profit régulier.

Ce capital-argent, toutefois, ne consiste en rien de plus qu’un titre écrit représentant

l’anticipation d’une valeur future. C’est seulement après coup que l’on saura si cette

anticipation est effectivement couverte. Si la somme d’argent en question est investie dans

un site de production et que cet investissement se révèle fructueux, la valeur adoptera la

forme de capital en fonction et s’accroîtra grâce à l’application de la force de travail dans la

production de marchandises. Si à l’inverse l’investissement est un échec, ou si l’argent

emprunté est dépensé tout de suite en consommation privée ou d’État, alors la valeur initiale

se sera certes dissipée, mais la créance détenue sur cette valeur continuera d’exister (par

exemple sous la forme d’un contrat de prêt ou d’une obligation). Dans ce cas, le capital fictif

n’est pas couvert et doit être remplacé, « servi », moyennant la création de nouvelles créances

sur de la valeur future (l’émission de nouvelles obligations, notamment), de sorte que la

créance monétaire puisse être honorée.



Le capital fictif lui-même est devenu le moteur de l’accumulation du capital



On le voit, l’anticipation de valeur future sous la forme de capital fictif fait partie du

fonctionnement normal du capitalisme. Seulement, à la faveur de la crise fondamentale de la

valorisation consécutive à la troisième révolution industrielle, elle a pris une ampleur tout à

fait nouvelle. Si la création de capital fictif avait servi jusqu’ici pour l’essentiel à accompagner

et à soutenir le procès de valorisation du capital (à travers notamment le préfinancement des

grands investissements), les rôles étaient maintenant inversés, puisque la base de ce procès

n’existait plus. Désormais, l’accumulation du capital ne reposait plus de manière

prépondérante sur l’exploitation de la force de travail dans la production de biens tels que

voitures, petits pains pour hamburgers, smartphones etc., mais sur l’émission massive de

valeurs mobilières telles que les actions, obligations et autres produits dérivés financiers

représentant des créances sur de la valeur future. C’est ainsi que le capital fictif lui-même est

devenu le moteur de l’accumulation du capital, tandis que la production de biens se voyait

reléguée au rang de variable dépendante.



Renouveler sans cesse les créances et étendre toujours plus loin dans l’avenir l’anticipation de valeur future.



Cette forme d’accumulation du capital présente naturellement une différence cruciale

avec la forme antérieure du mouvement capitaliste autotélique. Étant donné qu’elle repose

sur l’anticipation d’une valeur restant à créer dans l’avenir, il s’agit d’une accumulation de capital

sans valorisation du capital. Sa base n’est pas l’exploitation présente de la force de travail dans la

production de valeur, mais l’espoir de bénéfices économiques futurs qui, en dernière instance,

ne pourront provenir eux-mêmes que d’une exploitation de forces de travail. Comme

toutefois ces espoirs, au vu du développement des forces productives, n’ont aucune chance

de se concrétiser, il faut nécessairement renouveler sans cesse les créances et étendre toujours

plus loin dans l’avenir l’anticipation de valeur future. Cela a pour conséquence que la grande

majorité des actifs financiers sont assujettis à un impératif de croissance exponentielle. Et

c’est ce qui explique pourquoi depuis longtemps le capital constitué d’actifs financiers

dépasse de plusieurs fois la valeur des biens de consommation produits et commercialisés.

L’opinion publique voit généralement d’un mauvais œil cette « explosion des marchés

financiers », la considérant comme la cause des crises ; mais en réalité, depuis que les bases

de la valorisation ont été perdues, l’accumulation du capital ne peut se poursuivre d’aucune

autre façon.



Les limites du capital fictif



L’impératif de croissance exponentielle marque néanmoins une borne logique pour

l’accumulation de capital fictif ; car les activités économiques réelles servant de points de

référence aux espoirs de bénéfices futurs ne peuvent être multipliées à l’infini et se révèlent

les unes après les autres être des chimères (nouvelle économie, boom de l’immobilier etc.). Il

est possible de repousser cette borne très loin dans le temps, comme le montre un regard en

arrière sur les quelque trente-cinq ans que compte aujourd’hui l’ère du capital fictif.

Seulement, n’oublions pas que ce délai a eu pour contrepartie des coûts sociaux sans cesse

croissants et qui deviennent de plus en plus insupportables : les revenus et la richesse se sont

concentrés en un nombre de mains de plus en plus réduit, la précarisation des conditions de

travail et des conditions de vie s’est accentuée partout dans le monde, et les ressources

naturelles restantes ont été impitoyablement dilapidées – uniquement pour maintenir en

mouvement la dynamique d’accumulation du capital.



L’ère du capital fictif marque un saut qualitatif – dans le sens négatif.



-À première vue, il peut sembler n’y avoir là rien de nouveau sous le soleil du

capitalisme, tant il est vrai que ce brutal manque d’égards envers le monde physique et les

conditions matérielles nécessaires à la vie a toujours constitué la caractéristique essentielle

d’un mode de production dont l’objectif consiste à valoriser la valeur, c’est-à-dire accroître

la richesse abstraite. Pourtant, même vu sous cet angle, le passage à l’ère du capital fictif

marque un saut qualitatif – dans le sens négatif.

Pour mieux en comprendre les causes, il nous faut d’abord examiner les effets qu’a eus

sur la forme fondamentale de relation sociale, à savoir la médiation par le travail, le

déplacement de l’accumulation du capital vers la sphère du capital fictif. Ensuite nous devons

nous demander ce qui a changé, dans le même temps, pour le rapport entre les deux versants

de la forme capitaliste de richesse, la richesse abstraite (la valeur) et la richesse matérielle.

J’ai dit plus haut que la médiation sociale par le travail s’est caractérisée jusqu’aux

années 1970 par une dépendance mutuelle du capital et du travail. Ceci parce que les

capitalistes, dans leur soif de valorisation, étaient tributaires du travail vivant, tandis que les

propriétaires de la marchandise force de travail ne pouvaient survivre qu’à condition

justement de réussir à la vendre. À l’ère du capital fictif, cependant, ce rapport a

profondément changé. Non seulement la troisième révolution industrielle a rendu superflues

des quantités massives de travail vivant, mais de plus, et c’est encore plus décisif, le centre de

gravité de l’accumulation du capital est passé de l’exploitation de la force de travail dans la

production de biens de consommation à l’anticipation de valeur future. Ce faisant, le capital,

dans son mouvement autotélique1, est devenu autoréférentiel en un sens tout à fait nouveau.



Certes l’anticipation de valeur future, dans la mesure où cette valeur est capitalisée et

accumulée ici et maintenant, reste immanente à la logique et à la forme propres à la

production marchande : elle s’accomplit, en effet, par la vente d’une marchandise, à savoir

un titre de propriété garantissant une créance sur une certaine somme d’argent et sur son

accroissement. Mais on n’a jamais vu que les vendeurs de ces titres de propriété soient de

simples travailleurs vendant la promesse d’un travail à effectuer dans dix ou vingt ans, ce qui

reviendrait pour eux à obtenir une avance à très long terme et dont la contrepartie resterait

tout à fait incertaine ; en réalité, ce sont plutôt les fonctionnaires du capital eux-mêmes, et au

premier chef les banques et autres institutions financières, qui se vendent réciproquement

ces créances sur de la valeur future, générant et accumulant de la sorte du capital fictif. À cet

égard, le capital est donc en effet devenu parfaitement autoréférentiel : la marchandise qui

incarne un surcroît de capital social prend naissance au sein même de la sphère du capital.

À l’inverse, cela signifie cependant que les vendeurs de force de travail perdent en

grande partie leur pouvoir de négociation. Non seulement ils risquent de toute façon, par

suite des gains de productivité et de la mondialisation, de se voir remplacer à tout moment

par des machines ou par des travailleurs meilleur marché à l’autre bout du monde, mais en

outre, et c’est encore plus grave, leur marchandise n’est plus la marchandise de base de

l’accumulation du capital. Il en résulte un déséquilibre structurel. Pour l’écrasante majorité

de la population mondiale, la médiation sociale par le travail reste centrale dans la mesure où

ces hommes et ces femmes doivent absolument vendre ici et maintenant leur force de travail

ou les produits de leur travail en tant que marchandises, s’ils veulent recevoir en échange une

part de la richesse sociale, c’est-à-dire acheter les biens et les denrées dont ils ont besoin pour

vivre. Quant au capital, certes il reste lui aussi attaché à la médiation sociale par le travail, car

il est loin d’avoir abandonné l’univers de la production marchande ; cependant, à mesure

qu’il accumule via l’anticipation sur la production de valeur future, c’est-à-dire à mesure qu’il

engrange à l’avance les résultats d’hypothétiques travaux futurs, il se libère de sa dépendance

à l’exploitation de la main-d’œuvre d’aujourd’hui et aux vendeurs de la marchandise force de

travail.



Le rapport qu’entretient ce secteur de la production marchande avec l’ensemble du procès d’accumulation du capital a changé de sens.



6 -Cela ne veut pas dire qu’aucune valorisation du capital n’ait plus lieu lors de la

production de biens de consommation ; au vu des masses colossales de marchandises

inondant supermarchés et grands magasins, partir de ce principe reviendrait manifestement

à se tromper du tout au tout. Toutefois, le rapport qu’entretient ce secteur de la production

marchande avec l’ensemble du procès d’accumulation du capital a changé de sens. Si autrefois

la production de biens de consommation représentait le moyen décisif pour faire fructifier le

capital, elle ne survit plus à présent que comme variable dépendante au sein de la dynamique

du capital fictif – dépendante parce que, dans les secteurs producteurs de valeur, du fait de

l’élimination toujours plus accentuée de la force de travail, aucune dynamique autoentretenue de valorisation du capital ne peut plus se développer. Au contraire, celle-ci ne

peut se poursuivre dans ces secteurs que si la valeur correspondant à la réalisation des

marchandises qu’ils produisent (à leur vente, pour parler couramment) est majoritairement

créée ailleurs, et si les besoins en investissement dans l’économie réelle se voient, au moins

en partie, couverts par la création de capital fictif. Tout le boom industriel de la Chine et des

autres « pays émergents » – mais aussi le succès corrélatif des exportations allemandes –

repose sur ce mécanisme. Nous pouvons donc parler ici d’une « production de valeur

induite ».



La production de valeur induite



Cette production de valeur induite remplit à n’en pas douter une fonction systémique

importante. Seulement, celle-ci ne consiste pas à valoriser du capital, mais à fournir le

matériau imaginaire susceptible d’entretenir les attentes des marchés financiers. En effet,

même si l’anticipation de valeur future n’est pas tributaire de l’exploitation des forces de

travail présentes, elle repose en revanche sur la création constante d’espoirs relatifs à une

production matérielle profitable située quelque part dans l’avenir. Or, pour entretenir ces

espoirs, des activités économiques réelles dans le présent restent indispensables. Si

l’économie réelle se grippait, les promesses de bénéfices futurs apparaîtraient aussitôt

invraisemblables et la vente de titres de créances s’arrêterait complètement. Les épisodes de

crise récurrents nous le montrent de manière frappante lorsque les États se voient contraints

d’intervenir à travers leurs banques centrales pour rétablir (moyennant des coûts toujours

plus élevés) la confiance dans l’avenir.



Les revenus publicitaires croissants de Google et Facebook pèsent pourtant tout aussi peu

que la fabrication de voitures électriques ou d’éoliennes.



Il n’importe d’ailleurs aucunement que les activités induites dans l’économie réelle

soient ou non productrices de valeur au sens strict, c’est-à-dire que de la survaleur soit

effectivement créée grâce à l’application d’une force de travail (comme dans la production

industrielle) ou que de la valeur déjà produite soit simplement redistribuée ou réalisée

(comme dans les activités commerciales). Dans la mesure où cette distinction n’apparaît

jamais dans la perception courante et superficielle du circuit économique, elle ne joue pas

non plus le moindre rôle dans la création d’attentes. Seul compte le fait que les promesses de

bénéfices anticipés aient un point de référence quelconque dans l’économie réelle. On

comprend dès lors comment a pu voir le jour, dans le monde entier, un secteur des services

aussi étendu qui ne génère pratiquement aucune survaleur et s’avère par là même

parfaitement inapproprié comme base pour la valorisation capitaliste. Pour la production de

ce que le jargon boursier désigne franchement comme des « fantasmes autour des marchés »,

les revenus publicitaires croissants de Google et Facebook pèsent pourtant tout aussi peu

que la fabrication de voitures électriques ou d’éoliennes. La capitalisation à grande échelle de

la terre et des droits de propriété intellectuelle (sous forme de brevets et d’accords de licence)

n’est possible que grâce à un afflux continu de capital fictif et représente en même temps un

point de référence central pour l’attente de bénéfices qui gonflent sans cesse.



Du point de vue du capital individuel, la façon de le faire fructifier est en tout cas

parfaitement indifférente. C’est pourquoi on trouve toujours aujourd’hui suffisamment

d’investisseurs pour placer leur argent dans l’économie réelle, pour autant seulement que le

rendement soit correct. Mais derrière cette dernière réserve, il faut lire la dépendance directe

envers la dynamique du capital fictif. Car ce type d’investissement n’est intéressant que s’il

procure à peu près le même gain qu’un placement sur les marchés financiers, où les critères

de rentabilité sont monstrueusement élevés. De sorte que, à cet égard aussi, les

investissements dans l’économie réelle sont soumis à la domination du capital fictif, tandis

que la pression résultante se transmet, bien sûr, principalement vers le bas ; cela veut dire en

premier lieu sur les vendeurs de la marchandise force de travail et sur les nombreux petits

travailleurs indépendants, mais cela concerne également les acteurs étatiques, qui se trouvent

en concurrence pour les recettes fiscales ou pour l’implantation des entreprises.



7 -Nous pouvons à présent mieux comprendre dans quelle mesure le brutal manque

d’égards envers les conditions de vie et de travail et envers le monde sensible revêt à l’ère du

capital fictif une nouvelle qualité – négative. Certes la production de richesse matérielle ne

fut, jusqu’à la fin du fordisme, qu’un moyen extrinsèque pour accroître la richesse abstraite,

mais au moins cela impliquait-il encore une relation directe, bien qu’instrumentale. Les biens

de consommation mis sur le marché l’étaient, de manière incontournable, en tant

qu’incarnation d’un travail abstrait passé et, partant, de valeur et de survaleur. En revanche,

dès lors que la fonction systémique de la richesse matérielle se réduit à fournir du matériel

imaginaire pour l’anticipation de valeur future, l’indifférence envers le contenu, les conditions

et les conséquences de cette production atteint des sommets. L’accumulation de richesse

abstraite est découplée au maximum de son côté matériel.



La destruction pure et simple de la richesse matérielle devient ici le point de référence

permettant une nouvelle accumulation de capital fictif.



La destruction progressive des fondements naturels de la vie aussi bien que des

conditions sociales et culturelles de la vie collective n’est désormais plus seulement une sorte

de dommage collatéral d’un mouvement capitaliste autotélique, mais devient son contenu

véritable. C’est tout à fait manifeste dans des pays en crise comme la Grèce, l’Espagne et le

Portugal, qui se voient contraints de fermer de larges segments de leurs systèmes sociaux et

sanitaires, de leurs services publics etc., uniquement pour préserver l’espoir (notoirement

illusoire) que l’État sera, à un moment ou un autre, en mesure de rembourser ses dettes. La

destruction pure et simple de la richesse matérielle devient ici le point de référence

permettant une nouvelle accumulation de capital fictif. Il en va de même du boom actuel des

matières premières, qui repose pour une part essentielle sur l’anticipation des pénuries à venir.



Les attentes que cela fait naître en termes de hausse des prix font que d’énormes masses de

capital fictif affluent vers ce secteur, au point même de contribuer parfois à rendre rentables

à court terme des technologies très onéreuses telles que la fracturation hydraulique.

Pour les mêmes raisons structurelles, la répartition des revenus et de la richesse à

l’échelle mondiale se polarise toujours davantage. En effet, comme la force de travail a perdu

son importance centrale en tant que marchandise de base pour le mouvement autotélique du

capital, les conditions de vente de cette marchandise se sont de plus en plus détériorées.

Simultanément, le capital se retrouve dans la situation confortable de pouvoir produire luimême la marchandise nécessaire à l’accumulation du capital, et ce sous la forme de titres

représentant des créances sur de la valeur future. Et il peut compter pour cela sur le soutien

énergique des gouvernements et des banques centrales.



Ces conséquences de la dynamique de crise capitaliste, et d’autres encore, de plus en

plus insupportables, ont remis à la mode la critique du capitalisme. Sauf que cette critique

renverse le problème. Elle aboutit en général à réclamer que l’argent soit « à nouveau » au

service des êtres humains, autrement dit qu’il fonctionne comme un simple moyen d’échange

et non comme une fin en soi. Le mouvement autotélique du capital apparaît dans cette

perspective comme le caprice d’une sphère des marchés financiers autonomisée qui, de

l’extérieur, se serait rendue maîtresse de la société et qu’il conviendrait par conséquent

d’abolir ou, à tout le moins, de ramener à des dimensions bien plus modestes.

L’arrière-plan d’une telle « critique » est formé par la conception profondément erronée

du mode de production capitaliste que nous avons évoquée en préambule et selon laquelle le

capitalisme ne serait, « par nature », qu’une économie de biens particulièrement diversifiée,

où l’argent n’est « réellement » qu’un outil parmi d’autres pour faciliter les innombrables

opérations d’échange. Cette conception, qui fait partie de l’équipement idéologique de base

propre à la vision du monde moderne, ne figure pas seulement en bonne place dans

l’introduction de tous les manuels d’économie, où l’on continue à prétendre que l’économie

moderne ne serait guère que la version mondialisée d’une idyllique communauté villageoise

peuplée de bouchers, de boulangers et de tailleurs s’échangeant leurs produits. Elle prend en

outre un virage dangereux en rejoignant le délire antisémite du « capital créateur » et du

« capital accapareur ». Et elle constitue le thème principal d’une soi-disant « critique du

capitalisme » qui rêve de revenir à l’« économie sociale de marché » d’après guerre et refuse

de voir qu’un tel retour est parfaitement impossible, puisque les bases structurelles de la

valorisation du capital n’existent plus. Elle veut croire, du reste, que le capitalisme fordiste

ne reposait pas sur le principe de la valorisation du capital, mais consistait plutôt en une

organisation régulée par l’État dans le cadre de l’économie de marché, en vue

d’approvisionner l’ensemble de la société en biens utiles.



Si cette pseudo-critique trouve aujourd’hui un tel écho, c’est aussi parce que la

médiation sociale par le travail est désormais généralisée au monde entier et se présente du

point de vue des vendeurs de force de travail, on l’a vu, comme simple relation d’échange

par laquelle on cède une marchandise pour en acquérir une autre. Le fait que ce mode

d’existence présuppose le mouvement autotélique du capital a de toute façon toujours été

refoulé. Ainsi, même la gauche traditionnelle n’a cessé de prêcher l’émancipation du travail

plutôt que celle des êtres humains vis-à-vis du travail. Depuis cependant que le capital, dans

son mouvement de médiation, se réfère en grande partie à du travail futur et s’est par là même

largement découplé des vendeurs de force de travail et de la production de richesse matérielle,

l’idée d’une économie d’échange universel, ou d’une économie de marché régulée et

débarrassée du fardeau du capital, se pose plus que jamais en modèle de libération sociale.

Quiconque, toutefois, s’oriente sur ce modèle ne tombe pas seulement victime d’une

chimère idéologique, mais courra en outre inévitablement droit dans le mur sur le plan de la

praxis politique. Car partout où l’on se contente de nier la dépendance au mouvement

autotélique du capital, celui-ci finit inéluctablement par s’imposer avec toute la force du

refoulé. C’est pourquoi, au lieu d’idéaliser de manière régressive la médiation sociale

existante, il faudrait au contraire la remettre radicalement en question. Tant que les êtres

humains entreront en relation par l’entremise des marchandises et du travail abstrait, ils ne

pourront déterminer librement leurs rapports sociaux : ceux-ci, sous leur forme réifiée, les

domineront. Cela a toujours signifié violence, misère et domination, mais, à l’ère des crises

du capital fictif, cela implique en outre que le monde deviendra un désert dans un avenir

prévisible.



9 -La seule perspective d’émancipation sociale ne saurait donc consister qu’en un

dépassement de cette forme de médiation. Les premiers pas dans cette direction peuvent et

doivent être faits dès aujourd’hui. Pour s’opposer à la fois à la folie meurtrière du capital et à

la gestion de crise, il convient d’empêcher la destruction des acquis sociaux et, en même

temps, partout où c’est possible, de libérer la production de richesse matérielle de sa

dépendance à l’accumulation du capital. Les efforts doivent aller à l’édification d’un nouveau

secteur d’auto-organisation sociale plus large, qui, sur le plan technique, fasse appel à tout le

potentiel existant en termes de forces productives, afin de mettre en place des structures

décentralisées, interconnectées en un réseau mondial. Mais par-dessus tout il doit s’agir de

développer de nouvelles formes de médiation sociale, dans lesquelles les individus librement

associés décideront consciemment de leurs propres affaires.

(Traduction : Christian Isidore et Stéphane Besson)

Lire aussi Ernst Lohoff et Norbert Trenkle, La Grande Dévalorisation. Pourquoi la

spéculation et la dette de l’État ne sont pas les causes de la crise [2012], trad. P. Braun,

G. Briche et V. Roulet, Fécamp, Post-Éditions, 2014