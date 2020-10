La petite bourgeoisie en colère se donne un porte parole prestigieux

La conjoncture économique, politique et idéologique désastreuse qui confronte le grand capital international, contraint les États fétiches des riches, d’une main, à imprimer et à distribuer toujours plus d’argent de pacotille aux grands capitalistes (environ 2400 milliardaires) et, de l’autre main, à taxer, à imposer et à réquisitionner les épargnes des salariés toujours moins nombreux puisque plus de 250 millions d’entre eux on perdu leur emploi au cours des derniers mois…et ça continue. La petite bourgeoisie mondialisée, pléthorique sous le capitalisme corporatif, subit ces agressions de l’État « providence », maintenant en faillite, et qu’elle a tant aimé. Ne soyez pas surpris de voir la petite bourgeoisie laissée pour compte, manifester et se révolter contre ses maîtres abhorrés. Sur cette vidéo, Robert Kennedy Jr, porte-parole de la bourgeoisie en révolte, dénonce la faction du grand capital qui s’enrichit à la faveur de cette crise protéiforme que la pandémie a opportunément masquée. Pendant que les médias à la solde spéculent sur la durée des confinements et l’efficacité du port du masque…le prolétariat international devrait prendre acte de la révolte d’une faction de la bourgeoisie mais en aucun cas nous ne devons nous mettre sous le fanion d’une section du capital pour combattre la faction opposée. Rappelez-vous les Fronts populaires, les phalanges fascistes et les trahisons de la gauche et de la droite dans les années Trente. En attendant, écoutez la façon que la bourgeoisie réduit son combat à la défense de la « démocratie électoraliste« . Robert Bibeau. Éditeur. https://les7duquebec.net