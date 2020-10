France – Coronavirus – Des médicaments existent, un nouveau confinement est totalement inacceptable !

Bonjour à toutes et à tous,

Un médicament vient de sortir au Venezuela et il marche à 100% :

Extrait :

« Les scientifiques de l’Institut vénézuélien pour la recherche scientifique (IVIC) (que le mandataire avait chargé depuis quelques mois de centrer tous les efforts sur la bataille contre le virus), ont réussi à développer une molécule qui annihile complètement le COVID-19

« La molécule mentionnée par le président est le DR10, qui est déjà utilisé dans le traitement de maladies telles que l’hépatite C, le papillomavirus humain et le virus Ebola. Maduro a souligné que l’étude réalisée par les chercheurs de l’IVIC a été corroborée par des scientifiques, et que « dans les prochains jours, nous allons procéder à la construction du protocole pour, par le biais de l’OMS (Organisation mondiale de la santé), certifier les résultats obtenus par l’IVIC ». »

Un médicament existe depuis longtemps à Cuba : l’interféron 2B alpha.

Un médicament existe en Chine repris par Raoult : l’hydroxychloroquine

Comme un nouveau médicament, le vénézuélien, est validé par l’OMS, un nouveau confinement ou de nouvelles restrictions à nos libertés seraient tout à fait inacceptables. Il faut même revenir à une liberté totale et cesser la comédie des masques dont Olivier Véran disait lui-même lors de son audition au sénat le 24 septembre 2020 : « Ça marche pas trop » ! Et il faut que le pouvoir cesse de nous mentir en osant prétendre qu’aucun médicament ne fonctionne. Il doit enfin accepter que les médecins généralistes nous soignent avec les médicaments cités ci-dessus, et puis c’est tout ! Tout le reste est totalement inacceptable.

27 octobre 2020

