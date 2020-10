Levons le voile sur le mystère complexe de la pandémie et du confinement dément

Ne soyez pas terrorisé par l’idée que vous ne parvenez pas à comprendre la « logique » des politiques sanitaires suicidaires de ces gouvernements désemparés qui confinent les populations qu’ils devraient pourtant laisser travailler à produire les richesses que se partage les milliardaires planétaires.

Pourquoi les patrons des larbins politiciens laissent-ils ces crétins faire sombrer l’économie mondiale – et leurs profits – au fond du puit sans réagir? La vidéo ci-dessous parvient presque à lever le voile sur ce mystère et sur le prétendu instinct suicidaire des milliardaires (sic). Voici l’explication du mystère que soulève opportunément la commentatrice:

1) l’effondrement du système de production capitaliste était en marche bien avant l’opportune pandémie sanitaire au Covid-19 qui n’a fait qu’accélérer la catastrophe.

2) Pendant la crise économique et sanitaire les banques centrales et les sous-fifres des gouvernements ont poursuivi leur politique du crédit gratuit – de l’émission de monnaie facile – de l’endettement gargantuesque des États et des particuliers dévalorisant de ce fait les monnaies déjà fragiles.

3) Cette conjoncture systémique catastrophique provoquera inévitablement la dévaluation des monnaies c’est-à-dire le « Grand reset mondial« . Tous ceux qui détiennent directement ou indirectement, via leur fonds de pension ou leur assurance ou leurs épargnes, des bonds de fiducie gouvernementaux seront floués et perdront une forte portion de leurs avoirs évalués.

4) Les larbins politiciens, les économistes de service et les médecins subventionnés par Big Pharma expliqueront alors que le Covid-19 a bouffer vos économies, vos salaires, le capital de la bourgeoisie nationale… mais pas les profits gigantesques des GAFAM ni de l’industrie pharmaceutique.

Écoutez attentivement le laïus de l’animatrice qui dévoile le dessous des cartes de cette crise inexorable du capital mondial.

Robert Bibeau. Éditeur https://les7duquebec.net