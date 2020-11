Parait-il que grâce au reconfinement la cote de popularité de Macron s’envole

http://mai68.org/spip2/spip.php?article7195

3 novembre 2020 : « Entre l’annonce du confinement et l’émotion suscitée par les attentats de Conflans et de Nice, Emmanuel Macron bénéficie d’un effet drapeau et d’un resserrement de la communauté nationale autour de la figure du chef de l’Etat », estime Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’IFOP.

Note de do : On ne peut pas faire confiance aux sondages.

Les élections américaines viennent encore de le prouver : contrairement à ce qu’ils avaient prévu, il n’y a pas de « vague bleue ». C’est-à-dire pour Jo Biden ; parce qu’aux USA, c’est l’inverse de la France : le rouge est à droite et la gauche est bleue !

Mais, en plus de ça, ce serait vraiment très étonnant que Macron monte dans les sondages grâce au reconfinement, vu qu’il est contesté partout. Et même les députés viennent de refuser de prolonger l’État d’urgence au-delà de la mi-décembre.

Macron monte peut-être dans les sondages, mais c’est dans ce cas grâce au terrorisme parce que tout le monde n’a pas encore compris qu’il était commandité par les services secrets dans ce but.

Juste après l’annonce par Macron du couvre-feu, il y a eu du terrorisme islamiste (Samuel Paty assassiné).

Juste après l’annonce par Macron du reconfinement, il y a encore du terrorisme islamiste ! 3 personnes assassinées à Nice.

Cela fait trop de coïncidences pour ne pas se dire que ce terrorisme est manipulé par les services secrets !

Quand il a peur, le « citoyen lambda » se dit : « Mieux vaut un État qui nous exploite à fond et nous fait subir les pires saloperies, mais nous protège contre le terrorisme ou le coronavirus, que pas d’État du tout ! »

Cependant, il faut toujours se méfier des sondages, car ils sont un instrument de propagande.

