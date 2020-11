La dictature des masques veut interdire la liberté d’expression aux antimasques (vidéo 2’45)

http://mai68.org/spip2/spip.php?article7219

La seule liberté d’expression qui nous reste en France est-elle celle de dire du mal des musulmans et de construire la zizanie à travers des caricatures ridicules?

« Les antimasques sont des criminels

Qui mettent en danger la vie d’autrui »

Extrait du Fr3 Auvergne du 7 novembre 2020 à 19 heures

Puisqu’ils veulent déposer une plainte contre les antimasques, qu’ils commencent donc par porter plainte contre le ministre de la santé Olivier Véran :

Olivier Véran au Sénat le 24 septembre 2020 :

« LE MASQUE ÇA MARCHE PAS TROP »

Certes Olivier Véran parle du virus de la grippe,

Mais un virus est un virus

Et la taille du virus de la grippe

Étant similaire à la taille du coronavirus

Si le virus de la grippe traverse le masque

C’est que le coronavirus le peut aussi !

D’ailleurs Raoult explique que le coronavirus

Est essentiellement manu-porté

C’est-à-dire transmis par les mains

Si la nature, qui a sélectionné pour nous de si subtiles paupières, ne nous a pas pourvu de masque c’est parce que celui-ci aurait été nuisible.

Bien à vous,

do

11 novembre 2020

Note du 8 novembre 2020 :

D’après la télé, le « démocrate » Biden est le vainqueur des Présidentielles américaines. J’ai l’impression qu’en France de la droite à la gauche, tout le monde est content. Ce sera en effet probablement mieux pour les Américains si Biden respecte son programme ; mais, je ne me fais aucune illusion là-dessus.

De plus, je ne peux pas oublier que c’est le « démocrate » Obama qui a commencé la guerre en Syrie et que c’est son administration qui a assassiné la Libye et Kadhafi. Donc, pour la politique extérieure, je ne me fais aucune illusion non plus.

D’autant plus que Biden a dit qu’il allait se préoccuper avant tout du coronavirus. Or, il est pro-masque et pro-confinement, et l’Amérique veut commander à tout l’Occident. Donc en France, bien obéissante, on n’en a pas fini avec la dictature du masque et du confinement.

Grâce à Biden, tous en prison chez soi définitivement ?

Coronavirus – En Suède, la « deuxième vague » ne tue presque personne !

Données officielles pour le 9 novembre 2020 :

Nombre de morts par jour en Suède

Il y a énormément de Suédois qui ont le coronavirus mais extrêmement peu qui meurent du covid.

La stratégie de la Suède est donc la bonne : Ni masque ni confinement !

On dirait même que la « deuxième vague » est déjà terminée en Suède… D’ailleurs elle était très faible!