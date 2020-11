Le complot se réalise sans qu’on s’en aperçoive. Tout le monde bien rangé derrière son panier d’épicerie dans l’allée numéro un à sens unique. Tout le monde confiné dans son petit cube à regarder sa télé, à se faire bombarder de messages bien prescrits pour nous faire peur.

Et ça marche! L’excitation, la neuroperformance, qui mène à l’esclavage volontaire. Respectez le deux mètres. Réclamez un vaccin qui va probablement être muni d’un miniature pacemaker cervical? La cerise sur le gâteau. Souscrire volontiers à un générateur sous-cutané qui donne des stimulations électriques.

Vous allez être commandé par un smart phone quelque part dans le bureau de votre employeur. La technologie du futur? Peut-être? Le 1% contrôle déjà 90% de la planète, mais pas nos cerveaux, donc, ils ont décidé de tenter leur chance.

Toutes ces choses existent déjà, dans la recherche pour contrôler certaines maladies comme l’Alzheimer et le Parkinson. Et naturellement, le 1 %, les gouvernements et les militaires financent ces recherches.

Pour instaurer ce système de concentration de TOUS les pouvoirs, il faut une crise. Et ensuite les autorités souveraines, appuyées par la force publique, installe la loi des Mesures de Guerre. Et là, tout est permis. Vous n’avez plus de droits!

Je rêve? Peut-être? Je viens de lire un livre écrit par Guillaume Musso, « CENTRAL PARK », o toutes ces choses sont mentionnées et utilisées. Fascinant n’est-ce pas?

John Mallette

Le Poète Prolétaire